Putins ondskap

Av Hanne Skartveit

Brått rykket verdens ondskap nærmere oss. Russlands leder, Vladimir Putin, viste seg som en enda verre despot enn vi trodde. Hvorfor så vi det ikke før?

Historien er full av hendelser vi ikke så komme. Berlinmurens fall i 1989, og den påfølgende oppløsningen av Sovjetunionen. Det tidligere Jugoslavia som falt fra hverandre, etter en brutal borgerkrig. Terrorangrepet mot tvillingtårnene i New York 11.september 2001. Finanskrisen i 2008. Russlands invasjon av Krim og Øst-Ukraina i 2014.

Og første verdenskrig. Den kom brått, nærmest fra en uke til en annen. Ingen planla at det skulle bli en verdenskrig. Ingen ønsket det. Men ting fikk sin egen dynamikk. Slik det ofte skjer i kriger.

Ikke beskyttet

Derfor er det vi står oppe i nå, så farlig. Vi vet ikke hva som kommer. For en drøy uke siden tok vi for gitt at Sveriges og Finlands inntreden i NATO skulle gå smidig, uten problemer. Forrige fredag varslet Tyrkias president Recep Erdoğan at han ikke ville ha dem inn. Etter en ukes diplomatisk press, står han fortsatt fast på sitt.

Og Tyrkia kan faktisk nekte våre to naboland å komme inn i NATO. Alle alliansens 30 medlemsland må si ja for å ta opp nye medlemmer. Tyrkia kan fortsette å hindre dem, på ubestemt tid.

De færreste tror at Tyrkia ender opp med å nekte Sverige og Finland medlemskap. Men også dette kan få sin egen dynamikk. Kan vi risikere at alt låser seg, fordi Erdoğan har gått så hardt ut, og den andre siden har så lite å gi?

Russlands president, Vladimir Putin, vinker til tilskuerne under markeringen av seieren over nazistene for 77 år siden.

Da vil Finland og Sverige i prinsippet være i samme posisjon som Ukraina var før invasjonen: Som søkerland til NATO som ennå ikke er tatt opp som fullverdig medlemmer. Derfor vil de ikke være beskyttet av alliansens artikkel fem, selve sikkerhetsgarantien som sier at et angrep på ett medlemsland er et angrep på alle.

Uforutsigbar Putin

Det er få som tror at Russland dermed vil angripe våre naboland med det første. Men de to naboene våre vil uansett være i en annen, og mye mer sårbar posisjon. De har riktignok fått sikkerhetsgarantier, blant annet fra oss og de andre nordiske NATO-landene. På et vis er de allerede blitt omfattet av en nordisk forsvarsallianse, i den forstand at naboer vil bistå dem hvis de trenger det. Men dette kan aldri erstatte artikkel fem i NATO-traktaten.

NATO begynte å ruste kraftig opp allerede i 2014, etter at russerne hadde annektert Krim og tatt kontroll i deler av Øst-Ukraina. Opprustingen skjedde særlig i medlemslandene i øst. Og vestlig etterretning har vært god nå, frem mot invasjonen i februar. Både da, og i krigens første fase, forutså de hva som kom.

Men Putin er uforutsigbar. I følge avisen “The Guardian”, driver nå Putin detaljstyring av krigen, og overprøver sine militære ledere. Slik Adolf Hitler gjorde under andre verdenskrig. Det lover ikke godt.

Winston Churchill

Historien er full av eksempler på ledere som tar seg til rette, og som får sine undersåtter til å foreta seg handlinger det er vanskelig å forestille seg.

Winston Churchill så hva som kom med Hitler. Han hadde lest boken, lest Mein Kampf, lenge før andre verdenskrig brøt ut. Churchill var ingen idealistisk romantiker. Han var en realpolitiker, med den kynismen som trengs for å manøvrere i en brutal verden. Churchill visste at menneskets kapasitet for ondskap kan være uendelig. Og at dette er noe politikerne må ta høyde for. De må være forberedt på alt, særlig i urolige tider.

Storbritannias statsminister Winston Churchill, USAs president Franklin Roosvelt og Sovjetunionens leder Josef Stalin møttes på Jalta vinteren 1945.

Churchill forsto sine fiender, og trusselen de representerte. Han satte seg ned med en av tidenes verste despoter, Josef Stalin, og forhandlet om hvordan Europa skulle se ut etter krigens slutt. Samtidig hadde han aldri noen illusjoner om at han kunne stole på Stalin.

Ære mer enn penger

Også Putin har varslet lenge om det som kom. Allerede i begynnelsen av dette årtusen sa han at oppløsningen av Sovjetunionen var vår tids største tragedie. Han har lenge ønsket å samle Russland til det gamle imperiet som engang var. I hans øyne har Ukraina en selvfølgelig plass her. Putin vil tilbake til det han ser som russisk storhet. Et stormakt som får sin rettmessige plass i verden, som blir respektert og fryktet.

På tross av at Putin av mange regnes som verdens rikeste mann, fremstår han nå som en mann som bryr seg mer om ære enn om penger. Ære både på egne og Russlands vegne. Det er heller ikke noe som tyder på at han bryr seg om hvordan folket hans har det. Ledere som Putin pleier ikke det.

Det er vanskelig å ta inn over seg brutaliteten og råskapen vi nå ser. Som russiske soldaters oppførsel i Ukraina. Eller fra de som styrer på Putins vegne i de såkalte “folkerepublikkene”, de delene av Donbass der Russland har hatt kontrollen siden 2014.

En soldat i den såkalte folkerepublikken Lugansk, bildet er tatt i april i år.

Min kollega Astrid Meland skrev godt om dette her i VG tidligere i uken. Menneskene i disse områdene lever under umenneskelige forhold. Med tortur, voldtekter og konsentrasjonsleire. Hjernevasking av barn. Fengsling uten lov og dom. En slags europeisk utgave av Nord-Korea. Midt i Europa, i vårt nærområde.

Palassrevolusjon?

Vi her hjemme har levd i en fredelig boble, både i tid og rom. De siste drøyt tretti årene, etter Berlin-murens fall, har vår del av verden vært preget av fred og velstand. Det som skjer i Ukraina nå, er ren ondskap. Ukraina kan ikke tape denne krigen. Da blir verden et farligere sted, også for oss.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at Ukraina kan vinne. Dersom det virkelig skulle skje, noe de færreste trodde var mulig ved krigens begynnelse, så har verden slått tilbake. Neste spørsmål blir da hvordan Putin vil ta et slikt nederlag. Og ikke minst - hvor lojale hans nærmeste fortsatt vil være.

Noen håper på en palassrevolusjon - på at noen i Putins egen krets fjerner ham. Men det er ikke sikkert at den som i så fall kommer etter, er stort bedre. Sentrale russiske politikere som utenriksminister Sergej Lavrov og tidligere president Dmitrij Medvedev har vist seg som like rå og truende som Putin selv.

De siste ukene og månedene har minnet oss på at despotiske ledere alltid vil finne en anledning til å ta seg til rette. Både i eget land, og tidvis ved å forsøke å legge nytt land under seg. Som nå, i Ukraina.

Vi må vite hva vi står overfor. Vi må gjenkjenne ondskapen når vi ser den. Og være forberedt.