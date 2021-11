VIL HA EKSAMEN: – Å ha eksamen høres nok ikke ut som det gøyeste i verden. Men for elever som meg, i VG2, som aldri har hatt eksamen, er det helt nødvendig å ha den i år, skriver Siri Heimdal Knudsen.

Debatt

«25 under 25»: Ikke avlys eksamen!

Jeg går i andre klasse på videregående, og har aldri hatt en eksamen i hele mitt liv.

SIRI HEIMDAL KNUDSEN, leder i Kristiansand Unge Høyre

Debatten om eksamen bør avlyses eller ikke er igjen aktuell. I forrige uke kunne man lese et innlegg av Sigurd Brodshaug Østrem fra Sosialistisk Ungdom på Jeune, som oppfordret kunnskapsminister Tonje Brenna til å avlyse årets eksamener.

Dette er jeg sterkt uenig i og frykter man ikke tenker på oss, elevene.

Jeg er født i 2004, går i andre klasse på videregående og har aldri hatt en eksamen i hele mitt liv.

Dersom eksamen blir avlyst i år igjen, blir jeg sendt inn på en skolepult i VG3 helt uvitende om hva og hvordan det er. Vi elever på videregående i dag fortjener bedre enn som så.

Det er veldig lett å si man er for å avlyse eksamen, men da ser man nok bort fra konsekvensene.

Konsekvensene av å avlyse eksamen er at elever i hele landet mister den ene rettferdige karakteren på vitnemålet sitt.

Den karakteren som er min mulighet til å få en rettferdig karakter, uavhengig av hva jeg tror på, hvem jeg er eller hvordan jeg ser ut.

Å ha eksamen høres nok ikke ut som det gøyeste i verden. Men for elever som meg, i VG2, som aldri har hatt eksamen, er det helt nødvendig å ha den i år.

Og kanskje viktigst av alt: Den vil bli anonymt rettet, og er den siste muligheten jeg har til å vise hva jeg kan, på likt grunnlag som alle andre.

Jeg mener dette er et grunnleggende prinsipp for oss elever. Det prinsippet bør løfte frem alle mulige løsninger i denne debatten.

Østrem argumenterer for varierende undervisningsgrunnlag, men det finnes løsninger - om man faktisk ønsker å se på dem.

Dersom undervisningen er forskjellig fra landsdel til landsdel, så er det fullt mulig å tilpasse eksamen lokalt, eller man kan kutte ned på antall kompetansemål.

Løsningene finnes. Man må bare ville se på dem.

Brodshaug og Sosialistisk Ungdom har nok bestemt seg på forhånd i debatten om eksamen. Jeg mener derimot at vi elever fortjener at eksamen ikke avlyses og at man i aller høyeste grad skal se på løsningene som finnes - ikke lukke øynene for dem.

Jeg oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna og resten av regjeringen til å ta ansvar, vurdere konsekvensene og ikke avlyse eksamen.

Innlegget ble først publisert på Jeune.no.