Krig i Europa

Tegning: Roar Hagen

Det er alvor nå. Russlands invasjon av Ukraina bringer Europa inn i en ny tid. En farlig tid, der ingen europeer kan ta freden for gitt.

Alle som har fulgt Russlands president Vladimir Putin gjennom de siste årene, har sett at han ikke har akseptert det nye Europa-kartet som ble tegnet etter Berlin-murens fall i 1989.

Putin har mangedoblet bevilgningene til forsvaret. Under hans ledelse har Russland igjen blitt en militær stormakt.

Både Putins retorikk og det russiske forsvarets stadige krenkelser av nabolands luftrom og grenseområder har talt sitt tydelige språk.

Også ved våre grenser i luften og til havs har vi sett økt aggresjon fra russisk side.

Putins krav om at Ukraina aldri må bli medlem i NATO viste seg å være et skalkeskjul for å angripe det landet den russiske presidenten lenge har ansett som sitt.

Putin ser oppløsningen av det tidligere Sovjetunionen som den største tragedien i hans levetid.

For de tidligere statene som lå bak den tidens jernteppe, var oppløsningen av Sovjetunionen deres vei til demokrati og frihet.

Putins tragedie var deres seier.

Bildet er tatt i Mariupol i dag, og viser ukrainske styrker på vei inn til byen.

De som har forsøkt å forklare Russlands handlinger gjennom de siste ukene og månedene med Putins behov for økt sikkerhet for sitt eget land, har nå fått se hva dette virkelig handler om: En stormakt som angriper et suverent og selvstendig land med militærmakt.

Som ikke respekterer landegrenser, som går til krig for å tvinge sin egen vilje på et annet lands regjering, og på folket som har valgt den.

Så hva kan vesten gjøre? NATO er en forsvarsallianse, som bygger på at et angrep på en, er et angrep på alle. Ukraina er ikke medlem i NATO. Derfor utløser ikke Russlands angrep på landet NATOs artikkel fem, som nettopp sikrer medlemslandene forsvar mot angrep utenfra.

Men Ukraina er et land i Europa. Historien har lært oss at krig på vårt eget kontinent berører oss alle. Vesten må fortsette å stå samlet mot Vladimir Putins Russland. Med tøffe sanksjoner og økonomisk støtte.

Enkelte land, som USA, bistår også med våpen og militært materiell. Det er bra. Tyskland har lagt bort planene for North Stream 2, en ny gassledning fra Russland. Det er godt nytt at tyskerne vil redusere sin avhengighet av russisk gass.

De opprinnelige planene illustrerer like fullt Europas sårbarhet i møte med en stigende energikrise. Kloke hoder må forsøke å finne andre måter å dekke europeeres energibehov, både på kort og lang sikt.

Freden i Europa ble brutt i 2014, med Russlands annektering av Krim. Gjennom de siste døgnene er situasjonen dramatisk endret - til det enda verre.

Nå er det krig i Europa. Det er lenge siden sist.

Samholdet i vesten blir testet nå. Så langt tyder alt på at det vil bære.