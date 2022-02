Leder

Putin har ansvaret

I STRIDENS KJERNE: Russlands president Vladimir Putin under en medaljeoverrekkelse i Kreml tidligere i februar.

I den intense informasjonskrigen som pågår mellom øst og vest er det viktig å holde fast ved noen grunnleggende fakta.

Den mest alvorlige sikkerhetspolitiske krise på flere tiår oppsto fordi Russland de siste månedene har utplassert store styrker og tungt militært utstyr nær grensen til Ukraina. Russiske luft-, bakke- og sjøstridskrefter omringer i dag nabolandet, i nord, øst og sør.

Samtidig har president Vladimir Putin sendt USA og Nato en rekke krav. Blant disse er et ultimatum om at Ukraina aldri må bli medlem av Nato. Et annet sentralt krav er at Nato må trekke tilbake styrker fra østeuropeiske land som ble medlemmer av forsvarsalliansen etter 1997.

Hvis ikke USA og Nato innfrir de viktigste kravene varsler Russland at de vil svare, blant annet ved tiltak av “militærteknisk” karakter.

Det er den enorme russiske styrkeoppbyggingen ved Ukraina, kombinert med Moskvas ufravikelige krav, som har forårsaket krisen. Ikke “krigshissere” i vest, slik noen påstår.

Det er heller ikke riktig, slik andre hevder, at begge sider har like stor skyld. Putin bærer det fulle ansvar for den farlige situasjon som har oppstått. Han har valgt å true med militær makt for å oppnå politiske resultater.

Hva ville resultatet blitt hvis Nato aksepterte Putins viktigste krav? Nato ville bli redusert til en allianse med A- og B-medlemmer.

De østlige landene måtte godta Moskvas betingelser, og slik kunne Russland gjenopprette en innflytelsessfære i øst. Kreml ønsker dessuten å legge ned veto mot ethvert land som søker medlemskap i Nato. Det angår ikke bare Ukraina, men også land som Finland og Sverige, hvis de senere skulle ønske å bli medlemmer.

VED DELELINJEN: Ukrainas president Volodymyr Zelenskij besøkte denne uken soldater ved grensen til de opprørskontrollerte områdene i øst.

I Nato er alle medlemsland dekket av samme sikkerhetsgarantien. Et angrep på et medlemsland, er å oppfatte som et angrep på alle. Når Russland truer Ukraina, som ikke er medlem i Nato, blir det desto viktigere å støtte våre allierte i øst. De har historisk erfaring med hva det vil si å befinne seg i Moskvas innflytelsessfære.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier at Russland utfordrer grunnleggende prinsipper i den europeiske fredsorden.

Vi mener at alle nasjoner har rett til å velge sin egen utenriks- og sikkerhetspolitikk. At nasjonale grenser og suverenitet må respekteres. Ingen stormakt skal i 2022 diktere hvilke land som tilhører deres interessesfære.

Russland bør legge bort krav de vet at Nato aldri kan innfri. Putin bør trekke styrkene tilbake fra Ukraina og åpne for reelle forhandlinger med USA og Nato.

Begge parter viser interesse for å snakke om rustningskontroll og avspenningstiltak. Den veien leder bort fra dagens kritiske situasjon, med trusler, provokasjoner og krigsfrykt.