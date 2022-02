VINNERE: Marte Olsbu Røiseland og Birk Ruud.

«25 under 25»: Kjære OL-utøvere. Takk!

Det er mange som har imponert under OL i Beijing. Men akkurat Birk Ruuds historie gjorde ekstra inntrykk på mange, og spesielt på meg.

MAGNUS BRANDT LÅGØYR (22), student og tidligere svømmer

I 2016 mistet jeg farmor til kreft. Begravelsen hennes var den samme dagen som jeg skulle fly til Bergen for å delta på mitt første Ungdomsmesterskap /Jr.NM i svømming.

Under 24 timer etter at farmor ble begravet svømte jeg inn til en fjerdeplass i UM. Jeg var aldri i nærheten av å hevde meg utenfor Norges grenser slik som Ruud.

Men erfaringene mine som ung idrettsutøver er fortsatt noe jeg ønsker å dele. Det i håp om at jeg kan inspirere andre til å ikke gjøre den feilen jeg gjorde.

Når man går på videregående, er toppidrettsutøver og lever livet konstant i sjette gir for å få hverdagen til å gå opp er det lite tid til å reflektere og ta en pust i bakken.

Men det var nok nettopp en pust i bakken og tid til å reflektere jeg hadde trengt. Dessverre var dette noe jeg ikke innså før etter jeg la svømmebrillene på hylla i 2018.

Før jeg la opp hadde jeg også mistet en klassekompis i en drukningsulykke sommeren 2017.

Evnen til å presse kroppen så hardt som man må for å lykkes som toppidrettsutøver var helt borte og jeg hadde ikke noe annet valg enn å legge opp.

Ved å ikke ha, eller rettere sagt ved å ikke ta meg tid til å sørge over farmor og klassekompisen min hadde jeg rett og slett satt en stopp for min tid som idrettsutøver.

Når jeg nå ser utøvere som Birk Ruud og Marte Olsbu Røiseland, som har nådd helt til topps i OL blir jeg derimot oppriktig glad.

For selv om de inspirerer mange unge til å drive med idrett gjør de også noe som i mine øyne er vel så viktig. De snakker åpent om hvor viktig det er å ta vare på egen psykisk helse, og om hvilke utfordringer de har hatt og fortsatt har.

Ja, de er helt suverene i sine idretter, men i mine øyne er det de viser utenfor løypa vel så imponerende.

Det viktigste jeg har lyst til å si med denne kronikken er derimot følgende: Hvis du som ung utøver ikke klarer å gjøre det Ruud og Røiseland har klart så er det også helt greit!

Vi må passe oss for å ikke gjøre deres suksess til en forventning om at alle skal klarer det de har klart.

Alle håndterer ting på ulike måter. Hvis du trenger en dag, en uke eller en måned vekk fra press, stress og idrett for å ta vare på seg selv så burde idretten legge til rette for det.

OL-utøvere har tilgang på et enormt støtteapparat som er der hvis de spør om hjelp til å håndtere tunge ting. Situasjonen er ikke den samme i andre deler av toppidretten.

Jeg vil på ingen måte klandre min tidligere klubb for mine dårlige valg. Men alle som har ansvar for, og jobber med yngre utøvere må ta innover seg at hodet må henge med hvis en skal hevde seg på idrettsarenaen.

Her holder ikke bare en klapp på skulderen og at man passer på hverandre innad i en klubb.

Det må også prioriteres ressurser til å følge opp unge utøvere som kommer til å fortsette å ta dårlige valg slik som jeg gjorde helt til de får den støtten de trenger og fortjener.