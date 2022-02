Kommentar

En krig Putin ikke kan vinne

Av Per Olav Ødegård

Ennå er ikke Ukrainas ære og frihet død, heter det i nasjonalsangen. Kanskje vinner Vladimir Putin krigen. Men han overvinner ikke ukrainerne.

I disse dager er vi sjokkerte vitner til det brutale angrepet på Ukraina. Det viser hvor langt Putin er villig til å gå for å gjøre Russland stort igjen. Han angriper Ukraina med alt Russland rår over av konvensjonelle våpen.

Slik vil Putin tvinge Ukraina til lydighet. Ukraina skal tilhøre Russland, eller inngå i Kremls interessesfære. Men det er lenge siden Ukraina tok imot diktat fra Moskva. Ukrainerne har valgt sin egen vei.

Vladimir Putin skrev sist sommer i en lengre avhandling om forholdet mellom to folk og land:

– Våre åndelige, menneskelige og siviliserte bånd er formet gjennom århundret og har blitt forsterket av felles prøvelser, prestasjoner og seire. Vårt slektskap er blitt overført fra generasjon til generasjon. Det finnes i hjerte og sinn hos mennesker i det moderne Russland og Ukraina, i blodslinjen som forener våre familier.

Det er dette broderfolk han nå angriper med dødelig kraft. Med denne ugjerningen bryter han også det siste bånd til ukrainerne.

President Vladimir Putin.

Kanskje kan Kreml med militær makt innsette et prorussisk regime i Kyiv. Men for det store flertall av ukrainere vil et slikt regime ha null legitimitet.

Ønsker virkelig Russland å gjennomføre en langsiktig okkupasjon og undertrykke ukrainernes rettigheter? Putin sier at hensikten ikke er en okkupasjon, men hvordan skal han ellers få sin vilje.

Putins drøm om å gjenopprette et stor-russisk rike er Ukrainas mareritt. Ukrainerne vil ta sine egne valg. Derfor har Putin for lengst tapt Ukraina.

Siden uavhengigheten for 31 år siden har Ukraina slitt med korrupsjon, perioder med politisk uro og splittelse. De har kjempet en langvarig kamp for demokrati og rettsstat. Og utviklingen har gått i riktig retning. I skarp motsetning til i Russland der Putin styrer i en stadig mer autoritær retning.

Ukraina er ofte blitt slagmark for fremmede armeer og rivaliserende stormakter. Det store landet med 40 millioner innbyggere ligger i skjæringspunktet mellom øst og vest i Europa. Da Ukraina var en del av Sovjetunionen førte Stalins brutale tvangskollektivisering til en hungersnød som krevde flere millioner liv. Sommeren 1941, under andre verdenskrig, ble landet invadert og okkupert av nazistene. Fem til syv millioner sivile ukrainere døde i krigen. En million av ofrene var jøder. 2,7 millioner ukrainske soldater falt i kamp for Sovjetunionen.

Ifølge Putin er det moderne Ukraina kun en sovjetisk konstruksjon. Han sa denne uken at det var «galskap» at Ukraina ble en uavhengig nasjon i 1991. Det var ikke galskap. Det var uttrykk for det ukrainske folkets vilje. Over 90 prosent stemte den gang for uavhengighet.

STANSET: En ukrainsk soldat ved et russisk militært kjøretøy med rakettkaster i utkanten av Kharkiv. Rakettkasteren er blitt deaktivert.

BLODGIVERE: Ukrainere i kø i Dnipro for å donere blod til militært personell.

I disse dager tenker jeg tilbake på de store demonstrasjonene i Kiev i 2014. Da sto Ukraina også ved et vendepunkt. President Viktor Janukovitsj hadde forhandlet frem en handels- og samarbeidsavtale med EU. Da avtalen bare ventet på hans signatur ville han ikke undertegne. Han var under press fra Moskva.

På den tiden ønsket EU et østlig partnerskap med Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Aserbajdsjan og Hviterussland, dog uten tilbud om medlemskap. Putin hadde et alternativ. Han ville etablere en russisk-dominert euroasiatisk tollunion. Det aller viktigste for ham var å få Ukraina med.

Da Janukovitsj sa nei til EU utløste det en oppstand. Protestkampen ble kalt EuroMaidan. På Maidan-plassen og i de brede gatene i sentrum av Kyiv trosset hundretusener kulden for å demonstrere. Unge ukrainere utgjorde et flertall av demonstrantene. Jeg snakket med mange av dem.

Slik så det ut under protestene på Maidan-plassen i 2014.

Det var helt tydelig at de unge ikke så sin fremtid i en ny union med Russland. De så mot Europa. De snakket om det de oppfattet som europeiske verdier: rettsstat, godt styresett, kamp mot korrupsjon og frie valg. Jeg opplevde da at deres budskap var vel så mye rettet mot Ukrainas politiske og økonomiske elite, som mot Moskva. De gjorde opprør mot vanstyre og korrupsjon, og arven fra sovjettiden.

Oppstanden i 2014 endte med at Janukovitsj flyktet fra landet. Reaksjonene i Moskva var voldsomme. Russlands statsminister Dmitrij Medvedev sa det forelå «en klar trussel mot våre interesser og våre borgeres liv». Putin annekterte Krim og støttet et opprør i det østlige Ukraina. Siden den gang har ikke Ukraina fått fred. Og Putin har planlagt sin revansj.

FREMRYKKING: Russiske soldater i amfibiekjøretøy BMP-2 på vei fra det annekterte Krim mot det ukrainske fastland.

Helt siden 2014 har russisk propaganda spredt en falsk fortelling om at Janukovitsj var utsatt for et nynazistisk kupp, støttet av vestlige land. Denne uken sa Putin at Russland går til invasjon for å «demilitarisere og denazifisere» Ukraina. Kreml forsøker systematisk å delegitimere de politiske myndighetene i Kiev, som omtales som et regime eller en junta.

Ukraina stemples som en mislykket stat. Det motsatte er tilfelle. Putin har gått til krig mot et uavhengig og demokratisk land. Kanskje oppfattes demokrati og frihet i et nært beslektet naboland som den største fare i Kreml. Slike ideer sprer seg raskt. I mange russiske byer våget mennesker denne uken å demonstrere mot krigen. Over 1800 er blitt arrestert, bare for å si sin mening.

Ukraina opplever grufulle dager. Det har vært en bekmørk uke for Europa. Men ennå er ikke Ukrainas kamp for frihet død. De som har vunnet sin frihet vil aldri akseptere å miste den.