Pandemien i 2022

Av Shazia Majid

LØSNINGEN: Hva er veien ut av pandemien? Kommer svaret i 2022? Her får en mann i Johannesburg i Sør-Afrika sin første dose av Pfizer 15. desember.

Enda et pandemiår er ved veis ende. Og enda et kan det bli. Men nå vet vi i alle fall bedre.

For nøyaktig ett år siden ble den første coronavaksinen satt i en norsk arm. Det var glede, det var optimisme og vi så en tydelig begynnelse på slutten på pandemien.

Over skyene er himmelen alltid blå.

Men er nå det så sikkert?

Et virus har satt spørsmålstegn ved tusenårig livsvisdom. Menneskeheten har møtt det med alt vi har både av slik visdom og banebrytende vitenskap – og vi har kommet til kort.

2020 var et annus horribilis – et fryktelig år. Nå vet vi at det finnes en flertallsform på det latinske uttrykket – anni horribilis – fryktelige år.

Men, det er en vei ut. Bare at den er lenger enn vi trodde.

Håpet

Når vi nå går inn i 2022 er mange av oss et annet sted mentalt enn vi var på denne tiden i fjor. Glede er byttet ut med frustrasjon, optimisme med usikkerhet.

For ser vi egentlig noe ende på denne pandemien?

Ingen tør å spå noe. Hverken styresmakter eller forskere. Hva skal vi se frem til når vi mumler «godt nyttår» i år?

Når alt annet svikter, se bakover. Der ligger håpet. Det ligger i de to siste årenes dyrekjøpte lekser.

Håpet ligger i at vi skal gjør bedre når vi vet bedre.

I 2021 har vi lært at vaksinene fungerer, men at de alene ikke er veien ut av pandemien.

Vi har lært et det er korttenkt av rike land å hamstre vaksiner, mens flere fattige land ikke engang klarer å fullvaksinere helsepersonell, de eldste og de med underliggende sykdommer.

De etiske dilemmaene

Sårbare kropper med svekket immunforsvar er coronavirusets lekegrind.

Det er noe å tenke på – når rike land vaksinerer barn, som viser seg nesten aldri å bli alvorlig syke.

Men vi vet at barn sprer smitte (om enn til fullvaksinerte, og etter hvert trippelvaksinerte voksne) – så de bør få vaksinen.

Men bør de få den før de sykeste i Afrika får sin første dose? Bør vi hamstre for en fjerde og femte dose?

Bør vi legge beslag på produksjonslinjer og la de fattige få smuler fra de rikes bord – vaksiner som de må kaste, fordi de har gått ut på dato? Eller la dem sette AstraZeneca-doser som vi selv ikke vil ha?

Det er vanskelige moralske og etiske spørsmål.

Og jeg vil si rike land strøk til eksamen i 2021.

Karakteren vi fikk kom fra det latinske alfabet. Det var en Oo – Uttalt omikron.

Beredskap til stryk

Vi strøk også her hjemme – i dimensjoneringen av intensivkapasiteten ved sykehusene. Norsk helsevesen er blitt bevisst underdimensjonert.

Og det har skjedd mot bedre vitende. Vi har blitt flere i antall, men fått færre og færre intensivsenger. Vi er blant landene i Europa med færrest antall intensivsenger i forhold til befolkning.

Snittet i OECD er 22 senger per 100 000, Norge har 5 og Akershus Universitetssykehus har to senger per 100 000 innbyggere.

Ingen kompensasjonsordning kan hurtigfikse dette. Slik vi kompensasjonsordner oss ut av sosiale nedstengninger. Vi trenger intensivsykepleiere, og de må utdannes, og det tar tid.

Alt dette til tross, vi må ta strykkarakterene med fatning.

Selv om varslene var klare nok årene i forveien: « (...) Hendelsene som utgjør størst risiko er pandemi og legemiddelmangel».

De fleste var mer redd for terror enn de var for pandemi. Vi husket knapt svineinfluensaen, og det gikk jo ganske greit for de aller fleste den gang.

Nå vet vi hva en pandemi er.

På vei inn i år 3 ligger det meste til rette for at vi bør klare å overliste coronaviruset.

Et moderne mirakel

Menneskeheten er altså ikke helt hjelpeløs. Snarere tvert imot. Vi har faktisk mye å være stolt av i tiden som har vært. Det er viktig å ta med seg. Like viktig som leksene.

Det menneskeheten har klart på knappe to år er noe verden aldri tidligere har sett.

Å utvikle, produsere og distribuere minst åtte milliarder coronavaksinedoser er en vitenskapelig og folkehelsefaglig bragd. Et moderne mirakel.

Over halvparten av verdens befolkning har fått sin første dose innen ett år.

Nye globale institusjoner som COVAX er blitt opprettet. Slik at også fattige land får tilgang til vaksinen (om enn etter de rike). I november leverte COVAX 150 millioner doser. 5. desember ble det leverte 19 millioner doser på en eneste dag. Proppen ser ut til å ha løsnet.

Det vi i grunn har bevitnet er en historisk mobilisering av verdens intellektuelle og industrielle muligheter. De er blitt brukt til å kartlegge, forstå og bekjempe viruset.

Denne veien er lyst opp av heltemot.

Et slikt øyeblikk kom i slutten av november da sørafrikanere oppdaget omikron, og ikke nølte et sekund med å varsel verden. De ga oss et forsprang. Det er ingen selvfølge. For de økonomiske konsekvensene er så store for et fattig afrikansk land.

Heltene

Her hjemme har vi sett lærere som har stått last og brast i klasserom mens smitten har rast. Vi har sett utslitte og gråtende intensivsykepleiere. Vi har sett modige drosje- og bussjåfører og andre i førstelinjen gå på jobb hver dag og utsette seg for potensiell smitte.

Men de har gjort det likevel. De har holdt hjulene i gang for oss andre. Hvor lenge de må fortsette vet ingen.

Slik vi ikke vet hva neste år bringer. Det vi vet, er det vi har lært.

Vi har lært at menneskeheten kan utrette mirakler. Neste års mirakel ville vært fullvaksinerte fattige land. Det ville vært et mirakel til glede for alle, både de som tror, og de som ikke tror.