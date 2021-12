Kommentar

En fortvilelsens høytid

Av Shazia Majid

ENSOMHET: Norge er mer eller mindre sosialt nedstengt. Det gjør det ekstra tung å være ensom gjennom juletiden.

Disse dagene, som skal være så fine, er ikke så fine for alle. Det er høytid, det er pandemi og det er ensomhet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Jeg tror ensomhet er mer dødelig enn coronaviruset. Vi fører bare ikke daglig statistikk over smittede, innlagte og døde.

Og likevel står vi her – med et sosialt nedstengt samfunn, for tredje gang på to år.

Jeg mener ikke at det er galt å holde avstand – jeg vet at det er uunngåelig. Virusets herjinger er så brå, så akutte og så synlige.

Men når vi ber om stadige innstramminger må vi ikke glemme at mens coronaviruset opererer til høylytt oppmerksomhet – tar ensomheten liv i stillhet.

Vi er ikke skapt for ensomhet

Dette er vår andre juletid i mer eller mindre sosial isolasjon. Ikke alle tåler det. Ingen av oss er egentlig skapt til å tåle langvarig ensomhet.

Det er derfor forskere mener at ensomhet er mer helseskadelig enn fedme, å røyke 15 sigaretter om dagen eller å være alkoholiker. «En vedvarende følelse av avvisning og isolasjon kan svekke DNA-omskrivingen i våre immunceller», skriver en av de fremste forskerne på ensomhet.

Nøyaktig så alvorlig er det. Og mer alvorlig blir det jo flere nedstengninger vi får.

Hjertet blir sykt av ensomhet over tid. Det samme gjør kropp og sinn. Den har bare lenger inkubasjonstid enn et virus. Og man har ingen hurtigtest for å avsløre slikt.

Snarere tvert imot. Man kan skjule ensomheten. Man kan ikke holde igjen et nys.

Allerede før pandemien ropte fagfolk varsku om den stadig økende ensomheten, særlig i moderne, vestlige samfunn. I 1998 meldte 6 prosent av nordmenn at de var mye plaget av ensomhet. Mens litt over en av fem var litt eller mye plaget. I 2020 (før pandemien) hadde andelen som var mye plaget doblet seg.

Forskere har kalt det en epidemi. Den har druknet i pandemien. Den ene krisen kamuflerer og forverrer den andre.

Det er særlig de eldre som er ensomme. Mens det under pandemien har vært unge voksne som har vært hardest rammet av isolasjonen. Særlig i Oslo som tidligere i år hadde syv sammenhengende måneder med sosial nedstengning.

En fortvilelsens høytid

Men så vil noen si at ensomhet er en del av den menneskelige erfaringen. At vi alle er ensomme fra tid til annen. Ikke all ensomhet er vond eller farlig. Og det er sant.

I Norge er det 1,4 millioner mennesker som bor alene.

På engelsk er det to ord som beskriver ensomhet. Jeg skulle ønske vi også hadde to ord på norsk. Ett ord for «solitude» og ett ord for «loneliness».

Så hadde det blitt enklere å skille mellom de som er frivillig alene og de som ikke er det.

«Solitude» er fint. For du velger det selv. Som en kortere eller lengre pause. Det er mye frihet i det. Det er en form for maktdemonstrasjon – en erklæring om at man trives i eget selskap.

Men det er ingenting fint med «lonliness» – ensomheten. Den er vond. Den er uønsket og overveldende og den bærer en øredøvende stillhet.

Forskjellen på den fine ensomheten og den vonde ensomheten er nettopp stillheten. Hvordan den tar opp rommet. Om den fyller det med ro og tilfredshet – eller med fortvilelse og mørke.

Jul kan være fortvilende og mørk, høytider kan være fortvilende og mørke. For de står der som skrikende påminnelser. På det man ikke har. På det man lengter etter.

Å se, og bli sett. Å elske og bli elsket. Hud mot hud – kinn mot kinn.

Lengselen er ikke til å bære.

Lindringen

Så legger man nedstengningene på toppen av de skuldre som allerede har for mye å bære på.

Man påbyr hjemmekontor, stenger i praksis ned puben og utelivet, studiesteder og skoler, konserter og teater og underholdning. Og man henviser kolleger til Zoom.

Arbeidsplassen eller skolen er kanskje den eneste plassen du blir sett.

Kanskje den eneste plassen noen ler og legger hånden på skulderen din. En hånd på hånden din – kanskje en klem. Det eneste stedet det finnes lindring på hudsult – hudsult er mangel på hudkontakt, den mest basale av alle menneskelige behov.

I fredstid tenker vi kanskje ikke så mye over det. Men samfunnet er som paracetamol. En lavgradig smertestillende som tar toppene på ensomheten.

Det er riktig nok ingen kur, men vi fjerner ikke paracetamol fra apotekene av den grunn. Slik vi nå har fjernet tilgangen til samfunnet.

Den verste ensomheten sies å være den du føler i tosomhet. Slik man kan være ensom i et ekteskap. Eller ensom i et juleselskap. Eller ensom i et hjem hvor de voksne ikke er snille mot deg.

I solidaritet

Når vi stenger ned samfunnet, er det i realiteten fluktrutene vi stenger. Derfor kan vi ikke ta lett på det.

Vi skal ikke holde stengt en eneste dag lenger enn absolutt nødvendig. Til det er den sosiale kostnaden altfor stor.

De to siste årene har vi lært mye. Mest av alt hvor avhengig vi er av hverandre.

At det ikke finnes den digitale duppeditt i verden som kan erstatte menneskelig kontakt. At hudsult er et behov for næring like viktig som behovet for mat.

Vi trenger ingen vaksine mot ensomhet, det eneste vi trenger er hverandre.

Det snakkes mye om solidaritet og ansvar i disse dager. Å se et annet menneske er også en solidaritetens handling. Mye er stengt, men mye er fortsatt åpent. Inviter til en kaffe. Spis en lunsj, tren sammen, gå en tur, eller ta den telefonen.

Og når pandemien tillater, berør den hånden – og gi den klemmen.