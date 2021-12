HOLD ÅPENT: – Vi gråter for gjestene vi fratar muligheten til sårt tiltrengt virkelighetsflukt på tampen av et vanskelig år, og for alle fagfolkene i bransjen vår, som faktisk skal ha en jobb å gå til, skriver kinosjefene.

La kinoene være åpne!

Kjære Støre – Ikke brekk beina våre før ryggen har fått gro.

CLARISSA BERGH, kinosjef Lillehammer kino

JØRGEN SØDERBERG JANSEN, kinosjef Fredrikstad kino

Danskene stenger ned kulturlivet, og her hjemme er vi mange som skjelver i knærne. For enkelte kan det sikkert være fristende å tenke at det mest ansvarlige vi kan gjøre nå, er å sørge for at folk holder seg pent hjemme. Men et slikt tiltak vil ha enorme kostnader på lang sikt, særlig for kultursektoren – som allerede har tatt en uforholdsmessig stor del av byrden så langt.

Ingenting tyder på at regjeringen mener det er usunt for folk å oppsøke nærmeste kjøpesenter i førjulstiden. Da er det visst lettere å legge strenge restriksjoner på «unødvendige» aktiviteter, som restaurant- og kulturopplevelser.

Men hvor rasjonell er egentlig en slik forskjellsbehandling? Tar vi utgangspunkt i vårt eget fagfelt, kino, ser man raskt at de smitteverntiltakene vi nå blir pålagt har lite med verken empiri eller egentlig risiko å gjøre: Teknisk Ukeblad publiserte 17. desember en artikkel om forskning fra Tyskland som bekrefter nettopp at det er svært lav smittefare på kino.

Grunnen er måten lokalene er ventilert på, ofte fortrengningsventilasjon. Når tilluften kommer nedenfra, og avtrekket er oppe ved taket, trekkes utpust og aerosoler opp og ut av rommet. Det er trolig en av grunnene til at det fortsatt ikke er påvist smitte ved noen kinoer verken her hjemme eller ute i verden. Det er ikke hos oss folk blir smittet.

Kino er en trygg og fin kulturopplevelse hvor alle kan få drømme seg bort – og juletiden er spesielt magisk og tradisjonsrik på kino. På tross av de kraftige begrensningene vi nå er pålagt, har vi valgt å holde åpent, og i noen tilfeller utvidet tilbudet vårt.

På den måten kan vi fortsatt ta imot gjester på en helt trygg måte, innenfor de reglene vi må følge, og dermed oppfylle samfunnsoppdraget vårt.

Men de langsiktige virkningene av regjeringens misforståtte smittevernlinje overfor kulturfeltet, kan fort komme til å koste mer enn det smaker: For filmbransjen som helhet står mye på spill nå, med en rekke følgekonsekvenser som ikke bare ender i at vi må spille filmer i så å si tomme saler, men som til syvende og sist også fører til at hele filmproduksjoner skyves langt fram i tid eller avlyses.

Vår bransje består av et intrikat flettverk av distributører, vareleverandører, håndverkere, filmfolk, elektrikere, sjåfører, regnskapsførere og smågodtgrossister – alle rammes av denne politikken. Tapene fanges heller ikke skikkelig opp av noen kompensasjonsordning.

Så, kjære Jonas! Vi kinosjefer gråter ikke bare sammen med Spiderman-fansen som har gledet seg ett helt år til verdenspremieren og fikk den avlyst dagen før, vi gråter også for en hel bransje som lenge har vært underlagt helt uforholdsmessige store restriksjoner sett opp mot hva covid-forskningen faktisk forteller oss.

Vi gråter for gjestene vi fratar muligheten til sårt tiltrengt virkelighetsflukt på tampen av et vanskelig år, og for alle fagfolkene i bransjen vår, som faktisk skal ha en jobb å gå til.

Vær så snill, la oss fortsette å levere samfunnsoppdraget vårt. Ikke spenn beina under oss nå – la oss holde åpent!