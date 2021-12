Kommentar

Meldinger avslører Trumps allierte

Av Per Olav Ødegård

STORMINGEN AV KONGRESSEN: Alle forsto hvem som hadde makt til å stanse de som angrep den demokratiske prosessen.

Donald Trumps stabssjef i Det hvite hus, Mark Meadows, risikerer tiltale og fengselsstraff. Meadows nekter å vitne om det skjedde før, under og etter stormingen av Kongressen 6. januar.

Et flertall i Representantenes hus, 222 mot 208, stemte natt til onsdag for å anbefale at det tas ut tiltale mot Meadows for å ha vist forakt for Kongressen. Saken er oversendt Justisdepartementet. I november ble det, på samme grunnlag, tatt ut tiltale mot Trumps tidligere sjefsstrateg, Steve Bannon.

Meadows valgte først å samarbeide med Kongresskomiteen som gransker hendelsene 6. januar. Han ga komiteen tilgang til 9000 dokumenter før han brått ombestemte seg og nektet å møte som vitne. Blant dokumentene er tekstmeldinger Meadows mottok fra Trumps allierte i medier og politikk i løpet av de dramatiske timene 6. januar.

Meldingene er avslørende. De som sto presidenten nær forsto at det var opp til ham å stanse mobben. Store deler av det republikanske parti har i ettertid, med støtte fra en heiagjeng på pressetribunens høyrefløy, gjort sitt beste for å tåkelegge og bortforklare angrepet på Kongressen. Men meldingene 6. januar avslører en dyp frykt.

ALLIERT: Laura Ingraham fra Fox News får et kyss på kinnet av Donald Trump under et arrangement i Palm Beach i 2019.

En av dem kom fra presidentens sønn, Donald Trump jr. Da var stormingen av Kongressen i gang: – Det har gått for langt og kommet ut av kontroll, skrev junior. Han ville at faren skulle “fordømme denne dritten så fort som mulig”.

–Jeg presser hardt på. Jeg er enig, skrev Meadows tilbake.

Meadows måtte også håndtere Trumps favoritt-programledere i Fox News som åpenbart bekymret så på TV-bildene fra Capitol Hill.

– Mark, presidenten trenger å fortelle sine folk på Capitol om å gå hjem. Dette skader oss alle. Han ødelegger sitt ettermæle, skrev programleder Laura Ingraham.

Brian Kilmeade som leder det populære morgenprogrammet “Fox & Friends” ba Meadows sørge for at Trump talte i TV. Han skrev at det som foregikk “ødela alt dere har oppnådd”. Sean Hannity, som i tillegg til jobben i Fox gir Trump råd, spurte om ikke presidenten kunne be sine folk om å forlate Kongressen.

Kanskje hadde de hørte mobben rope: Heng Pence! Visepresident Mike Pence kunne ikke underkjenne et lovlig valgresultat, uansett hvor sterkt Trump presset ham.

Meadows fikk også tekstmeldinger fra beleirede republikanske politikere på Capitol Hill: «Det er virkelig ille her oppe». «Presidenten må stanse dette så raskt som mulig».

Alle forsto at dette sto i Trumps makt.

Trump Jr. mente at det som var satt i gang hadde kommet ut av kontroll. Dette var ingen spontan handling fra noen tusen tilhengere. Trump hadde fått tusener til hovedstaden med falske påstander om at valget var stjålet. Han oppildnet dem til å marsjere mot Kongressen og “kjempe som bare helvete”. Da han omsider ba sine tilhengere gå hjem gjentok han de samme grunnløse påstandene om valgfusk. Trump tar ikke ansvar.

Den republikanske representanten Liz Cheney er blitt frosset ut av sitt parti fordi hun våger å tale Trump imot. Hun er en av lederne for granskningskomiteen og har de siste dagene lest høyt fra tekstmeldinger som Meadows mottok den dramatiske januardagen. Hun påpeker at Trump unnot å handle i 187 minutter, mens angrepet pågikk.

HØRING: Representant Liz Cheney er en av lederne for komiteen som gransker hendelsene 6. januar. Her fra en høring i Kongressen denne uken.

Støttespillerne i mediene frykter åpenbart for hvilken uopprettelig skade Trumps tilhengere kunne komme til å utføre. Men bare kort tid etter at det hele var over påsto de at det egentlig var Trumps motstandere som sto bak, eller i det minste var involvert, i ugjerningene.

Trump og hans allierte startet umiddelbart med å omskrive historien. Mobben var egentlig patrioter som bare ville redde landet fra undergangen. Og var ikke det som skjedde under Black Lives Matter- demonstrasjonene samme år mye verre? Hvis noen hadde skyld var det demokratene. De som ble pågrepet, tiltalt og dømt for angrepet ble beskrevet som ofre for politisk forfølgelse.

Budskapet er rettet mot de som allerede tror på de falske påstandene om at Trump vant valget.

Kongresskomiteen arbeider med å avdekke det som virkelig skjedde. 300 vitner har allerede forklart seg. Men komiteen møter massiv motstand fra ekspresidenten som har gått rettens vei for å stanse utleveringen av dokumenter fra Det hvite hus. Hans nærmeste medarbeidere nekter å vitne. De frykter antakelig Trump mer enn rettsvesenet.

Hvis Bannon, Meadows eller andre av presidentens tause menn blir funnet skyldig i å ha utvist forakt for Kongressen kan det idømmes fengselsstraff. Det er svært få eksempler på lignende straffesaker. Men Trump er også den eneste president som to ganger er blitt stilt for riksrett, og senere frikjent.

6. januar vil bli stående i historien som det mest alvorlige angrep på det amerikanske demokrati i moderne tid. Eller som et varsel om enda større kriser. I går ble angrepet slått tilbake. Hva vil skje neste gang demokratiet blir satt på prøve? Tidligere var svaret betryggende opplagt. I dag er det foruroligende usikkert.