Kommentar

Sivs gamle spøkelser

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Siv Jensen er overraskende hudløs og åpenhjertig, men gjør det likevel lett for seg selv. Det er enklere å ta oppgjør med gamle spøkelser enn med problemene som ligger oppe i dagen.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

les også Fra fugleskremsel til finansminister

Tidligere Frp-leder Siv Jensen har vært et mysterium for oss som stort sett har betraktet henne på avstand. Beintøff, kjølig og kontrollert, med litt påtatt Frp-folkelighet. Men blant dem som kjenner henne, både i og utenfor eget parti, beskrives hun som usedvanlig raus, morsom og varm. Vil hennes nye biografi «Siv. Med egne ord» gjøre oss klokere?

Mange har eksempelvis lurt på hva Siv Jensen innerst inne har tenkt om sin forgjenger Carl I. Hagen. For makan til syvende far i huset har de færreste sett. Det tok ikke mange dagene før han savnet seg selv. Utfallene mot Jensens ledelse har vært mange, både fra han og kona Eli. Men Siv har tilsynelatende gjort gode miner til slett spill, og stadig hyllet Hagens innsats.

Nå trenger ingen lenger lure. Siv Jensen gir rett og slett nytt innhold til det forslitte uttrykket «kraftfullt oppgjør med…», så drepende er ordene hun bruker om Hagen: Nedrig, brønnpisser, historieforfalsker, dundrende illojal, opptatt av seg selv og egen lommebok. Hun gir ekteparet Hagens ettermæle den endelige spikeren i kisten med utsagnet: «De viser hvor små mennesker de egentlig er».

Dette er altså mannen hun beskriver som et stort idol, uovertruffent dyktig og et slags geni. Som lenge var støttende og løftet henne opp og fram i partiet.

Det er i alle fall noe å ha i bakhodet neste gang en politiker insisterer på at alt er såre vel og ikke skjønner hvorfor mediene skriver om interne konflikter. Ettertiden viser at det som regel var verre enn vi trodde.

les også Det røde Norden

Siv Jensen gir rett og slett nytt innhold til det forslitte uttrykket «kraftfullt oppgjør med…», så drepende er ordene hun bruker om sin forgjenger Carl I. Hagen.

Politiske selvbiografier har forståelig nok en tendens til å fremstå som et forsvarsskrift. Siv Jensen unngår stort sett å havne i den romslige kategorien «selvrettferdig».

Krisehåndtering er en rød tråd i boken. Man blir påminnet hvilken lang rekke skandaler, dårlig oppførsel og absurde saker hun har håndtert på sin vakt: Søviknes. Birkedal. Hoksrud. Eriksson. Leirstein. Keshvari. Navnene blafrer forbi.

Per Sandberg. Telefonen fra en «fullstendig oppgitt» statsminister Erna Solberg da en hodestups forelsket fiskeriminister var i Iran med mobiltelefonen, og plutselig skjønnmalte det iranske regimet. Kunne det bli verre?

Selvsagt. Det vet man når Erna ringer og sier «slipp alt du har i hendene». Situasjonen da PST hadde arrestert justisminister Tor Mikkel Waras samboer beskrives som surrealistisk, men også med mye omsorg.

Hun forteller åpent hvordan partiet feilet i behandlingen av Søviknes- og Birkedal-saken, og ikke tok innover seg alvoret. Levende er også beskrivelsen av hvordan det gikk kaldt nedover ryggen hennes da det kom frem at 22. juli-terroristen Breivik hadde vært medlem i partiet. Og hvor sterkt hun har reagert da hennes egne har beskyldt Ap for å trekke 22. juli-kortet.

Siv Jensen, som på utsiden har fremstått som en isdronning som har tålt alt, forteller om hvordan kroppen reagerte fysisk og hvordan hun noen ganger måtte gå inn på et rom for å skrike ut frustrasjonen.

les også Tåler vennskapet en pandemi?

Men der hun forteller ærlig om årene med Carl I. Hagen, det brutte vennskapet med Per Sandberg og dårlig krisehåndtering, blir hun vagere og mer glansbildeaktig jo nærmere vi kommer dagen i dag. Det er en grunn til at politiske biografier ofte er best når avstanden utvider perspektivet og gjør avsenderen modigere.

Om sin etterfølger Sylvi Listhaug er det stort sett bare lovord. Når det kommer til facebookinnlegget som førte til at Listhaug måtte gå av som justisminister, kan man lure på om hun skjønnmaler eller ikke skjønner alvoret.

De hyppige skiftene av justisministre betegnes nærmest som en tilfeldighet. Den vedvarende uroen i stortingsgruppen blir redusert til et engasjert parti som krever involvering. I motsetning til Høyre, som bare gjør som «deres gudinne Erna dikterer».

Erna Solberg trenger for øvrig ikke grue seg til å lese denne boken. Hun omtales som «raus, real, flink, tvers igjennom etterrettelig og en strålende dame». Eneste ripe i lakken er at hun prater for mye og «mistet piffen».

Derimot er det andre som kan grue seg. Om årene i regjering beskriver hun Frp som et utålmodig parti som fikk mye gjort og som kjempet utrettelig for den lille manns sak. Problemene startet først da KrF og Venstre kom inn i regjering. De var som «kranglete småbarn som aldri får nok is».

les også Karakterdrap! Bokanmeldelse: Siv Jensen: «Siv – med egne ord»

Siv Jensen forteller ærlig om årene med Carl I. Hagen, det brutte vennskapet med Per Sandberg og dårlig krisehåndtering, men blir hun vagere og mer glansbildeaktig jo nærmere vi kommer dagen i dag. Det er en grunn til at politiske biografier ofte er best når avstanden utvider perspektivet og gjør avsenderen modigere.

Særlig Venstre fremstilles som slangen i paradis, med stadige omkamper og en partileder uten kontroll. Ola Elvestuen omtales som «et mareritt» og den som gjorde mest for å «rive ned tilliten internt». Politikken ble plutselig grå og kjedelig, og Frp hadde ikke annet valg enn å forlate regjeringen.

Da tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande ga ut sin biografi «Oppreist» i fjor, fortalte hun en lignende historie fra regjeringens indre liv. Men her var skurke- og heltebildet snudd på hodet.

Der Grande beskriver Venstre som drevet av gode hensikter som å redde miljøet og hjelpe asylbarn, så «sutrer» Frp seg til seire, er urimelige og har en uregjerlig gruppe. Særlig Sylvi Listhaug får gjennomgå.

Og det sier kanskje litt om hvorfor det gikk som det gikk med regjeringsprosjektet? Selv ikke partilederne virker å ha den grunnleggende respekten for og forståelsen for samarbeidspartienes behov. Det kan være nyttig lesing for landets nye statsminister Jonas Gahr Støre, som for øvrig får en god attest som «stødig, skikkelig og erfaren».

Paradoksalt nok er det på det private vi kommer aller tettest på Siv Jensen. Med den hudløsheten hun beskriver livet som mer eller mindre frivillig enslig, ryktene, kommentarene om utseende og barnløshet, savnet etter en «Sindre» og hvor vanskelig det har vært for en kvinne i hennes posisjon å møte en mann, er nesten verdt en kommentar i seg selv.

Siv Jensen har gitt klar beskjed om at hun aldri kommer tilbake og slett ikke vil savne seg selv. Men det vil vi.

Les flere kommentarer av Tone Sofie Aglen her