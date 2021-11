Kommentar

Samfunnet og de voldelige psyke

Av Shazia Majid

DRAMATISK: Patruljen kjørte bilen inn i veggen i et forsøk på å stanse Rustam Louis Foss (33) som tirsdag truet med kniv på Bislett. Han ble skutt og drept av politiet.

Et nytt angrep mot tilfeldige på åpen gate. Er det mulig for samfunnet å beskytte seg mot voldelige psykisk syke?

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det sies at det er en illusjon at vi kan ha et risikofritt samfunn.

Om noen hadde slike illusjoner, har de dem ikke nå lenger.

Ikke bare er det en viss risiko – men denne høsten kan det virke som at hvem som helst, når som helst, kan bli et uskyldig offer. For voldskriminalitet på høylys dag, på åpen gate. Selv i søvnige boligstrøk.

Er det ikke kriminelle gjenger, så er det psykisk syke som kan finne på å løsne skudd, eller jage folk med kniv gjennom gatene.

Er det rene tilfeldigheter, er det «copycat»-hendelser hvor potensielle voldsmenn kopierer andre voldsmenn – eller ser vi en tendens til mer vold i samfunnet?

I så fall, kan det være en konsekvens av politiske valg? Bygget på verdivalg om hvordan vi skal ha det her i Norge?

Verdivalg som tar utgangspunktet i individets frihet? Som ikke tror like mye på tvang, som den tror på rehabilitering? Et samfunn hvor institusjoner bygges ned og lovene skrives om for å styrke individets rett til å bestemme over egne liv?

Denne høsten, denne frykten, er det prisen vi må betale for de valgene – for det åpne samfunnet vi sammen har skapt?

Illusjoner er det uansett få igjen av.

Skuddene på Bislett

Seks skudd ble avfyrt på Bislett i Oslo i morgentimene 9. november. De stoppet en mann som minuttene i forkant hadde løpt etter tilfeldige forbipasserende med en stor kjøkkenkniv i hugg-posisjon. Han var uten sko, med bar overkropp, iført en jeans. Det regnet, det var kaldt, men han hadde vært ustoppelig.

Mennesker på vei til jobb, eller på vei hjem etter å ha levert unger i barnehage og skole løp for sine liv. De søkte tilflukt i nærliggende butikker og fryktet det verste. Kort tid i forkant hadde barna på en nærliggende skole hatt utegym rett ved.

Det kunne endt med drap på tilfeldige ofre. Denne gangen var det gjerningspersonen som ble drept. Av politiet som selv kom i en situasjon hvor de var i umiddelbar livsfare.

Men det er ikke første gangen mannen med bakgrunn fra Tsjetsjenia hadde angrepet tilfeldige på gaten.

I 2019 skjedde nøyaktig det samme. Da rakk han å skade flere før han ble stanset av politiet med elektrosjokkvåpen. I retten kom man frem til at 33-åringen var psykotisk i gjerningsøyeblikket og ikke kunne straffes.

For et år siden ble han derfor dømt til tvungent psykisk helsevern.

Men denne tirsdagen gikk han fritt i Oslos gater. Med en kniv i hånden. Og jagde tilfeldige mennesker.

KONGSBERG-DRAPENE: En mann som var godt kjent både i politiet og helsevesenet gikk til angrep på tilfeldige ofre 13. oktober. Han drepte 5 personer med stikkvåpen.

Tredje angrep på tre måneder

Det er tredje gang på kort tid at det utspiller seg slik livstruende dramatikk mot tilfeldige ofre.

15. august ble to unge menn på 18 og 20 år skutt inne i en T-banevogn i bevegelse ved Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo. 50 passasjerer var sperret inne i vognen sammen med gjerningspersonen.

Flere dager, og flere ganger i forveien hadde nærstående varslet politiet: Mannen «hadde vært truende, ruset, sint og fremsto psykotisk. At han var til fare for seg selv og andre».

To måneder senere, 13. oktober, skjedde det igjen. En mann med en voldsom forhistorie preget av vold, aggresjon og psykisk sykdom gikk til angrep på helt tilfeldige ofre i Kongsberg - han drepte fem og skadet tre.

Én fellesnevner

Felles for alle de tre hendelsene er de foregående varslene om at mennene kunne være en fare for samfunnet.

Det er sjelden alvorlige voldshandlinger kommer ut av det blå. Det finnes alltid forvarsler. Kartlegging viser at opp mot halvparten av drapene begås av personer med symptomer, mistanke om eller diagnostisert psykisk sykdom.

Likevel er angrep på vilt fremmede på åpen gate så uvanlig, at tre på rappen skriker om at noe er alvorlig galt.

Det tegner seg et bilde.

Alle de tre gjerningspersonene har en voldelig fortid. I to av tilfellene vet vi med sikkerhet at mennene har alvorlig psykisk sykdom i bagasjen – De har vært under psykisk helsevern – og i det siste tilfellet, sågar under tvungent psykiatrisk behandling da hendelsen skjedde.

Det er derfor helt riktig at psykiatrien, dets drift og rammer, kommer under debatt.

I NABOLAGET: Her blir gjerningspersonen pågrepet etter skuddene på Skøyenåsen T-banestasjon i Oslo 15. august i år.

Gått for langt

Ikke for å finne syndebukker – men for å finne ut hva vi kan gjøre annerledes.

At noe må gjøres annerledes er helt åpenbart når:

De som er tett på forteller at alvorlig psykisk syke må begå alvorlige lovbrudd for å få helsehjelpen de trenger. Det er fordi institusjonsplassene i psykiatrien forsvinner. Men det gjør ikke de psykisk syke. De dukker gjerne opp i soningskøene til fengslet. Eller i kø for å få tvungent psykiatrisk behandling.

Det har vært en alvorlig økning i grov vold begått av psykisk syke. Behandlerne fortviler, kommunene fortviler, politiet fortviler – det finnes ikke nok ressurser. Mange av de sykeste blir ikke engang utredet for tvungen behandling.

Tanken var god da loven om psykisk helsevern ble endret i 2017 – det skulle bli vanskeligere å tvangsbehandle. Individet skulle ha det siste ordet så langt det lot seg gjøre.

Nødanrop

Men skal individets rett til å bestemme over eget liv – gå foran samfunnets rett til beskyttelse?

Det stemmer at vi ikke kan ha et risikofritt samfunn.

Men det betyr ikke at vi ikke skal gjøre alt vi kan for å minimere risikoen for å bli jaget med kniv gjennom gatene.

Spørsmålet nå er om vi gjør nok? Det ser ikke slik ut.