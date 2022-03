Kommentar

Kremede subsidier i langtidskokt skattepengesaus

Av Astrid Meland

STORTINGSRESTAURANTEN: Setter ned prisene mens resten av Norge får økte matvarepriser.

Stortingspolitikerne (og journalistene!) har en liten hemmelighet midt i hjertet av Oslo.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Stortingsrestauranten heter den. Her slipper kun de innvidde inn. Altså politikerne og deres bakkemannskap. Og folk i administrasjonen på Stortinget.

Pluss alle journalistene.

Under coviden var faktisk Stortingsrestauranten en periode den eneste restauranten som var åpen i Oslo.

Den er til og med billigere enn enkelte av de rimelige kantinene i mediehusene i hovedstaden.

SALATBAREN: I Stortingets kantine kan alle som jobber på Stortinget kjøpe seg billig lunsj. På tirsdagens meny sto både trøffelolje, sandefjordsmør og papayachutney.

Her lever vi altså i en beskyttet boble. Media har en egen klubb - presselosjen - som mot betaling (dekket av arbeidsgiver) gir journalistene tilgang til Stortingets indre organer.

Den mest kjente av dem - selve hjertet - er den superbillige kantinen i Stortinget. Her serverers varm- og kaldlunsj, rekesmørebrød, karbonader, marsipankake og alt det som gjør en kantine til en kantine.

I en sak i VG mandag kom det frem at kantinen har satt ned prisene. Før kostet det 48 kroner for en varmlunsj. Nå koster den 46.

Forklaringen på det er ikke lett å forstå.

Stortingsdirektøren – som vi må si har hatt mye i det siste – svarer per e-post at det hadde vært lettere for henne å sette opp prisene, men at det handler om kontrakten med kantinen. Det er visst ingen annen måte å gjøre dette på.

Men har ikke matvareprisene gått opp?

Jo, visst!

Europas kornkammer står som kjent i brann. Og mens resten av Norge må regne med dyrere mat, går prisene av en eller annen mystisk grunn ned på Stortinget.

DAGENS LUNSJ: Kebab med falafel og hummus til 46 kroner.

Om vi skal legge godviljen til, kan det handle om at matvareprisene fortsatt er lavere enn på toppnivået i 2020. Og det er kanskje gamle tall Stortinget styrer etter.

Fremover vil dette bli bare mer lukrativt for politikerne (og journalistene!) Skyhøye priser på gass, gjødsel og frakt vil sørge for at matvareprisene går enda mer opp.

Dette er jo både provoserende og samtidig stor humor levert av folk som kan nyte varme, gratis dusjer i pendleboligenene sine 39 kilometer fra byen.

Så, hvordan løse denne lille pinlige saken som kommer på toppen av en plastisk definisjon av pendling?

Da vi i VG gikk for å spise i Stortingskantinen på tirsdag, spurte vi noen politikere om de som motytelse kunne sørge for lavere drivstoffpriser. Svenske politikere har gjort det.

Og faktisk, det kunne virke som til og med representanter fra de aller mest miljøvennlige partiene i floraen, var med på notene. Avvisende var de i alle fall ikke.

Og det er klart, når det faktisk finnes noe sånt som en gratis lunsj, så må man jo prøve å beholde den.