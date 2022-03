Kommentar

Et moralsk mesterverk: Vet ikke hva frykt er ...

Av Leif Welhaven

VIDERE I EUROPA: Ola Solbakken gir Victor Boniface en klem etter kampslutt.

(AZ Alkmaar-Bodø/Glimt 2–2 etter ekstraomganger, 3–4 sammenlagt) Det sier alt om lagmoralen og troen på egne evner at Bodø/Glimt ikke lot seg knekke av første (inn) trykket i Nederland.

Dette kunne blitt stygt, av typen skikkelig ille, dersom Kjetil Knutsens menn hadde hatt en litt annen støpning.

AZ Alkmaar viste seg som et betydelig bedre lag enn Bodø/Glimt før pause. Lenge fremsto det illusorisk at nordlendingene kunne ha nubbesjanse til å stå imot.

Men det er noe med denne gjengen som er aldeles spesielt.

En ting er at de kan miste den ene nøkkelspilleren etter den andre, for så å erstatte stjernene med den største selvfølgelighet, uten å svekkes nevneverdig som kollektiv.

Vel så imponerende er det hvordan dette laget aldri slutter å tro på at det er mulig å lykkes sammen.

Når du er såpass underlegen som Glimt var i begynnelsen av returoppgjøret i Nederland, er det fort gjort å kapitulere mentalt. Men denne gjengen vet ikke hva frykt er, og klarte å komme seg inn i kampen på et ekstremt imponerende vis.

Jo da, det var marginer på norsk side denne torsdagskvelden. De illsinte hjemmesupporterne kommer neppe til å glemme hva som skjedde på slutten av overtiden med det første, andre og tredje.

Men det sto liksom skrevet litt i stjernene at denne kvelden var norsk, ikke minst da AZ-stopper Martins Indi headet utenfor på blank goal rett før dommeren blåste av.

Da hadde Alfons Sampsted og Hugo Vetlesen noen minutter tidligere kombinert nydelig da det gjaldt som aller mest. Hva den scoringen er verdt, er det nesten ikke mulig å sette ord på. Men nå blir det altså norsk deltagelse i en kvartfinale i en europeisk klubbturnering.

Det er vilt.

Hvis man har lyst til å være surmaget, er det selvsagt mulig å trekke frem at det er forskjell på Champions League og Conference League. Men om vi ser på kvaliteten til klubbene som er igjen i dette selskapet sammen med Bodø/Glimt, er det all grunn til å finne frem både utestemmen og superlativene. Her trengs et beger med det motsatte av malurt.

Marseille, Leicester og PSV er også kvartfinaleklare, og i skrivende stund klubber på høyt nivå fortsatt i aksjon. Det betyr at Bodø/Glimt naturlig nok ikke kommer til å være favoritter i neste runde heller.

Men når du har slått Roma og lekt med Celtic, for så å komme videre etter en brutal duell med et ypperlig nederlandsk lag, er det ingen som bør kimse av Bodø/Glimt på noe stadium i denne turneringen.

Selvsagt er det mulig å gå hele veien, selv om sannsynligheten tilsier at oppgaven på et punkt blir hakket for stor.

Det er nemlig noe med lagbyggingen langt nord som er aldeles eventyrlig. Alle som er gamle nok vil huske hvor gøy det var å følge RBK i Eggen-æraen.

Men jammen meg er det stas at Norge har en europeisk askeladd igjen, en gjeng som kan gi oss mye moro i årevis fremover. Det var nok ikke så dumt av Kjetil Knutsen å bli i Bodø.