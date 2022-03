ØNSKES VELKOMMEN: – La oss gjøre Ukraina-krigen til historien som styrket solidariteten og samholdet i Europa. Det er avgjørende for at vi aldri igjen får krigsflyktninger fra våre nærområder i Europa, skriver Sylo Taraku.

Debatt

En flyktningkrise som samler Europa

Flyktningkrisen i 2015 splittet Europa. Denne gangen bør vi samarbeide bedre for å hjelpe Ukraina-flyktninger og for å styrke samholdet i Europa.

SYLO TARAKU, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Daryna (4) ble en av de første krigsflyktningene fra Ukraina som ankom norsk jord. Hun er blant de heldige som befinner seg i trygghet her blant oss, men det er en påkjenning for barn å plutselig måtte forlate den normale og trygge tilværelsen hjemme, og får en barndom preget av krig og flukt. Det normale skulle vært at Daryna lærte om krig gjennom historiebøker og gjennom filmer, ikke gjennom å oppleve krigen på kroppen.

Det er flere hundretusen barn som Daryna som nå søker beskyttelse i Europa. Den polske grensebyen Przemyśl er blitt et episenter for Europas nye flyktningdrama. Det er stort sett kvinner og barn som ankommer der. Bak seg har de et Ukraina som kjemper for overlevelse som en selvstendig nasjon. Foran seg har de en uviss fremtid som Europas nye krigsflykninger. Hvor fører veien videre? Hvor lenge kommer de til å være flyktninger, og kommer de noen gang til å reise hjem igjen?

Dette er også en ny historisk utfordring for EU. Men vi gjenkjenner likevel situasjonen fra flyktningkrisen i 2015. Den gangen var situasjonen kaotisk og splittende i EU. Den skapte et dyptgående skisma mellom Brussel og de tidligere østblokklandene som kunne undergrave hele EU-prosjektet. Polariseringen som oppsto, ga grobunn for et relativt stort inntog av høyrepopulistiske partier i europeiske parlamenter.

EU har en mulighet til å komme styrket ut av flyktningssituasjonen vi står ovenfor nå. Det begynte bra med full enighet i Brussel på fredag om å gi alle ukrainske flyktninger midlertidig kollektiv beskyttelse. Norge bestemte å følge den samme linjen.

Historien om midlertidig kollektiv beskyttelse i Norge er også historien om krig i Europa i perioden etter Berlinmurens fall. Ordningen ble benyttet for flyktninger fra Bosnia, deretter for flyktninger fra Kosovo på 90-tallet, og nå også for flyktninger fra Ukraina.

Det er en ordning som passer bra for situasjoner med masseflukt fra ett bestemt land, siden man gjør en gruppevurdering i stedet for en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet. Nå kan europeiske land konsentrere seg om å gjøre mottaksapparatet så godt som mulig i stedet for å bruke mye tid og ressurser på asylintervjuer, individuell saksbehandling og andre byråkratiske prosedyrer som følger med.

FLYKTNINGER: Ukrainske flyktninger på grensen ved Svinesund, på vei til Oslo.

Allerede etter drøye to uker med krig har over to millioner mennesker blitt drevet på flukt fra Ukraina. Det er tre faktorer som spiller inn på hvor flyktninger drar:

1) Geografisk nærhet. Av naturlige grunner drar flyktninger først og fremst til sine trygge naboland. I dette tilfellet handler det om nabolandene Polen, Romania, Ungarn, Slovakia og Moldova. Mange flykter internt i landet, og de vil som i alle konflikter forbli de mest utsatte.

2) Allerede eksisterende tilstedeværelse av landsmenn. Disse vil fungere som et mottaksapparat som gjør tilværelsen i et nytt land lettere og tryggere. Siden det finnes over en million ukrainere i Polen fra før, så er det naturlig at Polen blir den viktigste destinasjonen. I Norge finnes det et relativt lite miljø med litt over 7.000 ukrainere.

3) Rettigheter og mulighetene som et land tilbyr. Siden EU harmoniserer sin politikk overfor ukrainske flyktninger med denne kollektive ordningen, så vil det ikke være så store forskjeller i rettigheter, uavhengig av hvor i EU man havner. Under forrige flyktningkrise fungerte innstramminger som en avskrekkingsstrategi, som for eksempel den danske «smykkeloven» som nå trekkes tilbake. Tysklands innenriksminister, Nancy Faeser, kaller dette for et paradigme-skifte i EUs flyktningpolitikk.

Man kan spørre seg hvorfor EU ikke brukte ordning med midlertidig kollektiv beskyttelse i 2015 da over 1.3 millioner asylsøkere søkte om beskyttelse i Europa? Det er flere grunner til det. De som søkte asyl var en blandet gruppe av migranter og flyktninger. Mediesakene og debatten handlet nesten bare om syriske flyktninger, men de utgjorde bare i underkant av 30 prosent av asylsøkere som kom den gang. Over 70 prosent av dem var menn.

Asylsøkere reiste irregulært til Europa via Hellas og Italia. Ikke bare manglet de visum, men som oftest hadde de heller ikke pass med seg. Asylintervjuer var derfor et viktig ledd i identifiseringsarbeidet, i tillegg til å avklare beskyttelsesbehovet. Europeiske land hadde også sikkerhetsbekymringer ettersom IS-jihadister med mål om å angripe Europa kunne utgi seg for å være asylsøkere. Flere eksempler viser at det var nettopp det som skjedde. Man måtte rett og slett ha bedre kontroll.

ANKOMMER NORGE: To millioner har til nå blitt drevet på flukt fra krigen i Ukraina.

Denne gangen består flyktningpopulasjonen hovedsakelig av kvinner og barn, de kommer fra ett land, de har visum til Schengen-området og identifiseringsarbeidet så langt fremstår som uproblematisk. De mennene som er med i flyktningstrømmen er hovedsakelig studenter fra Midtøsten, Asia og Afrika som oppholdt seg i Ukraina da krigen ble et faktum. De tas også imot av Polen og andre naboland. De kan reise tilbake til sine respektive hjemland eller søke om asyl på individuelt grunnlag.

Midlertidig kollektiv beskyttelse har sine fordeler for flyktninger som slipper å bli intervjuet om sin sak. Samtidig fikk syriske flyktninger flere rettigheter og en høyere rettslig status her i Norge, enn ukrainske flyktninger får gjennom midlertidig kollektiv beskyttelse nå. De ble intervjuet og måtte vente på svar, men alle fikk bli. De aller fleste fikk dessuten flyktningstatus i henhold til Flyktningkonvensjonen. Med andre ord slapp de den usikkerheten som et midlertidig opphold kan komme til å skape blant ukrainske flyktninger i tiden fremover.

Midlertidig kollektiv beskyttelse fungerte forholdsvis bra med flyktningene fra Kosovo, ettersom krigen i 1999 raskt tok slutt og omtrent halvparten reiste hjem igjen. Ordningen fungerte mindre bra for flyktningene fra Bosnia fordi krigen varte lenger der (1992–1995). Norske myndigheter valgte derfor å gi varig opphold til alle.

Om Daryna og andre ukrainere som kommer til Norge ender opp med å få permanent opphold, avhenger blant annet av hvor lenge krigen i Ukraina varer. Hvor mange ukrainere som vil komme til Norge er også vanskelig å forutse. Med tanke på det store og raskt voksende antallet flyktninger ute i Europa, så må vi ha et godt beredskap. Og da tenker jeg ikke bare på myndighetene, men også på det sivile samfunnet. De ulike europeiske landene er også nødt til å spille på lag.

La oss gjøre Ukraina-krigen til historien som styrket solidariteten og samholdet i Europa. Jo sterkere Europa blir, jo sterkere blir demokratiet og den liberale orden. Det er avgjørende for at vi aldri igjen får krigsflyktninger fra våre nærområder i Europa.