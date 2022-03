Kommentar

Dette er dårlige nyheter for Putin

Av Astrid Meland

HOPPET OPP PÅ FIENDENS STRIDSVOGN: En demonstrant i Kherson gikk i helgen opp på en russisk stridsvogn og veivet med det ukrainske flagget. Byen har falt til russerne.

Også i områdene hvor russerne har makten, fortsetter folk å demonstrere mot invasjonen.

Svartehavsbyen Kherson sør i Ukraina falt i forrige uke. Til tross for at byen nå er under russisk kontroll: I flere dager har videoene vist at innbyggerne her og i byene rundt demonstrerer mot den russiske okkupasjonen.

Et par tusen deltok på lørdag, ifølge ordføreren. New York Times har fått bekreftet at videoen av en mann som klatrer opp på en russisk stridsvogn med et ukrainsk flagg, er ekte.

Å gjøre noe slikt nå, det må kunne kalles modig.

ANTI-KRIGSDEMONSTRASJONER I RUSSLAND: Bildet er fra St.Petersburg i helgen. Det er vanskelig å ta rede på hvordan russere flest ser på krigen, som det er forbudt å kalle krig i Russland.

De er også modige, russerne som demonstrerer mot Putins krigføring i Russland.

Moscow Times brakte i helgen bilder av opprørspoliti foran det verdenskjente Bolsjoj-teatret, og skriver at 2500 ble arrestert i Moskva og St. Petersburg.

Deltagere risikerer bot eller fengsel. Den siste rest av det som lignet fri presse er lukket ned, etter at Putin innførte opp til 15 års fengsel for å formidle «falske» nyheter.

Likevel, den fengslede opposisjonslederen Aleksej Navalnyj, oppfordret til å bruke kvinnedagen til å demonstrere mot krigen.

FRIDAG I RUSSLAND: Kvinnedagen markeres ved å gi blomster og gaver til kvinnelige slektninger, venner og kolleger. Bildet er fra Moskva i dag. Opposisjonen oppfordrer til å bruke dagen til å demonstrere mot invasjonen av Ukraina.

I Hviterussland har angrepene på opposisjonelle vært brutale de siste årene. Likevel gjør hviterussere sitt for å stagge russisk krigføring.

Lenge har det vært snakk om at landets urettmessige president skal sende hviterussiske soldater for å hjelpe Putin.

Det avlyste han i helgen. Antagelig fordi invasjonen av Ukraina er svært upopulær i befolkningen.

VISTE SEG BLANT FOLK I HELGEN: Vladimir Putin på besøk hos Aeroflot utenfor Moskva på lørdag. Det vakte noe oppsikt på sosiale medier at diktatoren plutselig var så tett på folk.

Men hviterussiske soldater kjemper allerede i Ukraina. På ukrainsk side!

Ifølge dansk radio og Bloomberg foregår det også hviterussiske sabotasjeaksjoner for å forsinke russiske tropper, både på bakken og i form av hacking.

LEVER I EKSIL: Hviterussiske Svetlana Tikhanovskaja demonstrerte mot den russiske invasjonen i Vilnius i helgen. Antakelig skulle hun vært Hviterusslands president, men valget i 2020 var rigget.

Motstanden mot Putins invasjon dominerer i sosiale medier hvor ukrainerne ser ut til å vinne propagandakrigen. Bildene flommer over av russiske nederlag, vi ser færre av ukrainske soldater som har kjørt seg fast.

I helgen gjorde den ukrainske presidenten narr av Putin, etter at en video gikk viralt fordi diktatorhånden hans tilsynelatende skar tvers gjennom en mikrofon.

Den videoen kan godt være ekte. Det finnes mange bilder av hendelsen. Men da Volodymyr Zelenskyj var ferdig med en egen videoopptreden, skjøv han likevel demonstrativt vekk mikrofonen med hånden for å vise at han var der han var.

MÅTTE FLYKTE: Ett år game Katy Litvinova kom til grensepasseringen Siret og skulle inn i Romania i går.

Fortellingene vi får om kolonnen som står fast i gjørmen på vei til å ta Kyiv, og alle bildene i sosiale medier av russiske tabber og vrakgods, understreker russernes problemer.

Analytikere i vestlige land synes enige om at russerne hadde undervurdert motstanden og at de tabbet seg ut her. De fastslår at russerne har mislyktes med logistikken.

Og svært interessant: Ulike militæranalytikere tar det ikke lenger for gitt at russerne klarer å ta over landet. Rett nok er de overmektige på papiret. Men moral og logistikk betyr også mye.

TALTE FRA PRESIDENTPALASSET I KIEV: Russisk propaganda om at Ukrainas president har rømt landet, overbeviser fortsatt ingen.

Putin klargjorde like før invasjonen hva som var hans mål: Å «denazifisere» landet og avsette «juntaen». Altså ville han ha et regimeskifte.

Det beste for ham vil nok være at Zelenskyj blir drept, slik at han ikke kan fortsette å være helt i utlandet.

Dernest kan Putin sette inn en qusling, altså en russiskvennlig marionett.

UFRIVILLIG NAVNEBYTTE: Pro-urkrainske demonstranter har skiftet navnet på gaten utenfor den russiske ambassaden i Washington DC.

Men det betyr fort at russerne må ha soldater på hvert hjørne etterpå. Har han nok styrker til det? Over tid?

BBC anslo nylig at 120 000, eller 70 prosent av Russlands vanlige soldater er med i krigen mot Ukraina.

Å holde Europas største land med 44 millioner innbyggere (før masseflukten), vil kreve svært mye. Tidligere har vi sett hvor vanskelig noe sånt er – i Irak, Afganistan og hvor problematisk det var i Sovjettiden.

Det er anslått at Sovjet sendte inn 500 000 soldater for å okkupere Tsjekkoslovakia under Prahavåren i 1968.

MASSEFLUKT: En ukrainsk kvinne med baby ankom busstasjonen i Roma i dag.

Så har russiske myndigheter en helt annen fortelling også i Ukraina. Alt går etter planen, sa Putin i helgen.

Og lenger sør og øst i Ukraina, ser det da også ut som den russiske fremrykkingen er mer vellykket og går raskere. Kanskje er planen å ta hele Svartehavskysten og frata Ukraina havnene.

Men ingen steder møtes de som befriere. Tvert om er motstanden tidvis hard. Vi hører stadige fortellinger fra folk som sier de tidligere støttet Putin, som nå har snudd.

I de antatt mest russiskvennlige delene av landet og i områdene russerne har «vunnet» fortsetter ukrainerne å demonstrere.

BARNEHJEM EVAKUERT: Barn fra et barnehjem i Hulaipole på vei til toget i Lviv vest i Ukraina i dag.

Ordføreren i Kherson skriver på Facebook at «Kherson er Ukraina!» mellom opplysningene om hvordan han prøver å skaffe strøm og mat til byens befolkning.

Han kalller russerne spydig for «de snille frigjørerne».

Overtallige er russerne kanskje fortsatt. Men seierherrer er de ikke.