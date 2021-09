Kommentar

Sagaøyas skandale

Av Leif Welhaven

ISLAND-HELT: Her scorer Kolbeinn Sigthórsson Islands første mål mot Frankrike i EM-kvartfinalen i 2016. Året etter inntraff episoden som ligger bak skandalen som ryster islandsk fotball.

Vi er nødt til å snakke mye mer om hvordan fotballstjerner misbruker statusen sin overfor kvinner.

Det gir glamour og status å ha nådd høyt på fotballhimmelen.

Unge menn får penger mellom hendene, en verden med mange privilegier og en oppmerksomhet som ikke nødvendigvis er så sunn for egoet.

I land etter land ser vi dessverre eksempler på at spillere trår over grenser som skal respekteres.

En fersk sak etterforskes nå i England. Fra før er den mest kjente saken hvordan Cristiano Ronaldo betalte et millionbeløp i et forlik med en kvinne som hadde beskyldt ham for voldtekt. Den historien ble kjent gjennom dokumentlekkasjen Football Leaks.

Her hjemme vet vi ennå ikke om Brann-skandalen får strafferettslige konsekvenser, siden politiets etterforskning ikke er ferdig. Men uansett om vi ender i strafferetten eller ei, har unge kvinner vært utsatt for ubehagelige opplevelser.

Hos våre nordiske naboer på Island ser vi derimot historiske ringvirkninger av en sak som starter med oppførsel på fritiden.

Faktisk har hele styret på 16 personer i det islandske fotballforbundet (IFA) gått av, i en skandale som sender sjokkbølger gjennom Sagaøya.

Det islandske landslaget var gjengen som sjarmerte hele Europa, vikingene som slo ut selveste England under europamesterskapet 27. juni 2016.

Drøyt fem år senere er det ikke mye som fremstår sjarmerende rundt landslagsfotballen på øya. Med fire poeng på seks kamper er ikke det en gang så fremgangsrike laget i nærheten av å kvalifisere seg for VM i Qatar neste år.

Men det er den utenomsportslige opprullingen som virkelig er ille.

Den har to sentrale dimensjoner.

Den ene går tilbake til en hendelse fra 2017.

Torhildur Gyda Arnardottir valgte nylig å gå offentlig ut med en påstand om at en spiller hadde antastet og tatt kvelertak på henne på en bar i Reykjavik.

Politisaken ledet den gangen ikke frem til noen straffeforfølgelse.

Men saken var ikke slutt med det.

Faren til kvinnen hadde henvendt seg til fotballtopper i Icelandic Football Association (IFA) om saken. Virkelig pikant ble det hele da forbundspresidenten, Gudni Bergsson, benektet at forbundet hadde mottatt en klage om et påstått seksuelt overgrep fra en landslagsspiller.

Det stemte ikke.

Forsøket på å feie saken under teppet medførte en storm i islandske medier, som har spredd seg internasjonalt.

Kuvending som fulgte savner sidestykke innen fotballedelse. Ikke bare kom det en offentlig beklagelse fra IFA, men altså avgang fra hele styret.

Det er påstand mot påstand i deler av selve saken. Spilleren det gjelder, Kolbeinn Sigthórsson, har valgt å offentlig beklage at han utviste dårlig oppførsel. Men IFK Gøteborg-spilleren tilbakeviser overgrepsanklagen. I kjølvannet av har det for øvrig også meldt seg en annen kvinne, som skal ha hatt ubehagelige opplevelser.

Uten å kjenne alle detaljer i den islandske saken, er det noe strukturelt urovekkende over saker vi hører om fra mange forskjellige land.

Om fotballspilleres grenseoverskridende atferd. Dette gjelder selvsagt bare en brøkdel, og vi skal for all del ikke generalisere overfor en yrkesgruppe.

Men det er noe med makt, posisjon og status rundt stjernene som ikke bare har hyggelige sider. Farene som følger med å brått bli stjerne trengs det en bedre bevisstgjøring rundt.

Dessuten ser vi for mange eksempler på ledere som prøver å skyve de vanskelige sakene vekk i stedet for å ta i dem.

Vi vet at overgrep i idretten er et omfattende samfunnsproblem. Og bare ved å ta tak i fenomenet, er det mulig å bekjempe det.

Både på fastlandet og i øysamfunn.