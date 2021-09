VGs dom: Erna Solberg er debattens vinner

Statsminister Erna Solberg (H) gjorde best figur under kveldens partilederdebatt mener VGs kommentatorer. Tre partiledere havnet på terningkast to.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

TV 2s partilederdebatt onsdag kveld var valgkampens nest siste.

Partilederne debatterte blant annet skolepolitikk, abort og regjeringssamarbeid.

Statsminister Erna Solberg (H) stikker av med debattens eneste femmer ifølge VGs kommentatorer. Solberg fremsto som som kunnskapsrik i saksfelt hun kjenner godt til.

Under kan du lese hvem VG-kommentatorene Hanne Skartveit, Astrid Meland og Tone Sofie Aglen synes var best – og dårligst.

Hva synes du? Under kan du selv trille terningen.