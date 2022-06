Kommentar

Klart barna tåler Pride

Av Astrid Meland

Og det er fin-fint at Fantorangen gjester paraden i år.

Vi er inne i Pride-måneden, og i Oslo er årets nyhet «Mini Pride» hvor barn får bli med på dans, drag og disco. Og Fantorangen kommer.

Men ikke alle liker det. – Nå målrettes Pride mot barn i alderen fire til 12 år, skrev Norge i Dag som breaket nyheten i forrige uke.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad er en av flere som er kritisk. Frps Himanshu Gulati mener vi må skåne barn for seksualisert innhold.

FIFTY SHADES OF GAY: Var blant flåtene på Pride i Oslo i 2017.

Samtidig er det jubileumsår for avkriminaliseringen av homofili, og Pride slår på stortrommen.

For ikke å si på nakne lærhomsestumper.

Og akkurat nakne rumper har ført til spørsmål om slikt kanskje skader Pride.

Motstandere av paraden bruker bilder av menn i lær og lakk for hva det er verdt. Flere peker på at barn utsettes for seksualarisering og «prideideologi».

Særlig engasjerer debattene om Pride i skolen.

FANTORANGEN: Var først en han, men nå er det kjente kosedyret på NRK en hen. Fantorangen har ellers for vane å opptre på festivaler utenfor NRK om sommeren.

Og det er absolutt ting å debattere her.

At Osloskolen har invitert alle elever til å gå i Pride i sommerferien, for eksempel, det er litt pussig. Midt i ferien? Elevene oppfordres vel ikke til å gå i 1. mai-tog?

Jeg skjønner også at flere hever øyenbrynene av folk i lær som leies rundt som hund i gatene.

Også i skeive miljøer er denne diskusjonen en gjenganger. Der er det mange ulike syn på hva som hører hjemme i Pride.

KARNEVALET I RIO: Bildet er fra april 2022, og kan kanskje forveksles med en prideparade.

Men lærhomser dominerer ikke Pride. Paraden er mest av alt temmelig «woke», med titusenvis av skeive byråkrater, funksjonshemmede i rullestol, kvinner i hijab, kristne og samfunnsstøtter.

Lærhomsene er bare noen få.

Så er det sikkert riktig at de mest outrerte deltakerne gjør det lettere å angripe Pride.

Men å kreve at skeive skal være streite, det er for mye å forlange.

Det er også en forhistorie her. Pride oppsto etter Stonewallopprøret i 1969, hvor politiet i New York raidet en forbudt bar for skeive.

De første paradene besto av dragdronninger, lærhomser, transfolk, lesber og prostituerte.

LAKK OG LÆR: Munnbind på en annne måte før corona i paraden i 2019.

Og her hjemme har folk som SLM (Scandinavian Leather Men) gått i Pride i alle år. Deres kamp ble kronet med seier i 2018, da Verdens helseorganisasjon fjernet SM fra listen over psykiatriske diagnoser.

Og fra denne subkulturen har folk som Madonna og Rihanna hentet kostymer og inspirasjon når de har stilt opp med pisk og sunget om å bli opphisset av slag og kjetting.

Den avdøde lærhomsen Freddie Mercury som sang «We Are The Champions» er det vel kanskje heller ikke så mange som skjermer barna sine fra?

SKEIVE SYKEPLEIERE: Sykepleiere på Grønland i Oslo i paraden i 2019.

Ingen trenger å ta med barna på Pride. Om man drister seg til å gjøre det, er jeg likevel trygg på at de tåler det.

Det er helt andre steder de drøyeste tingene finnes. Barna er antakelig på internett.

Eller kanskje har de sett karnevalet i Rio. Og Sophie Elise og Kim Kardashian på Instagram.

«Greit at vi er homo så lenge vi er som Erling Lae» er en vits i det skeive miljøet.

Hele poenget er å slippe å være like streit som den kjente, homofile Høyre-politikeren for å bli akseptert.

Nå er det særlig transfolk som står i kampen, utskjelt av alt fra konservative kristne, radikale feminister til Putins Russland. Det ikke rart en del av dem kan bli sinte og paranoide. Særlig om de ikke en gang kjenner backing i det liberale demokratiet Norge.

Her bør vi stå sammen.

For det er snakk om en truet og utsatt minoritet som i vårt naboland hives i fengsel på grunn av legningen sin.

Da kan det ikke være noen tvil om hvem man skal støtte.

STRAMMER TIL OVERFOR SKEIVE: I den russiske propagandaen er fienden homofile. Siden 2013 har «homopropaganda» vært forbudt ved lov i Russland. Og nylig strammet de mer til. En yndlingsfigur i parader rundt om i Europa er en skeiv Putin.

Samtidig må vi selvsagt kunne diskutere Pride, pensum i skolen og helsetilbud for transpersoner.

Og barn? De kan trygt bli med på Pride.

De har jo sett på Fantorangen i alle år. Hen pynter seg i tyll, vil være brud og oppdrar barn sammen med Pivi. En feminin hannfuglblanding.