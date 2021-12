Leder

Demokratiet er truet

TOPPMØTE: President Joe Biden ledet et digitalt toppmøte for mer enn 100 land.

De liberale demokratier er kommet i et krysspress, fra både indre og ytre krefter. For syttende år på rad blir det færre demokratiske land i verden, ifølge organisasjonen Freedom House.

Demokratiet trenger forkjempere, sier USAs president Joe Biden. Derfor inviterte han over 100 stats- og regjeringssjefer til et digitalt toppmøte torsdag og fredag. Av samme grunn ønsker han å bruke nær fire milliarder kroner på å støtte uavhengige medier i andre land, bekjempe korrupsjon og forsvare frie valg.

Utviklingen går i feil retning. En sak er at land som Kina og Russland utgjør en stadig større utfordring for den frie verden. Like problematisk er det at mange tidligere demokratiske land gradvis blir illiberale og mindre tolerante. En tredje utfordring er en politisk polarisering som fører til at mange mister tilliten til demokratiske valg og institusjoner.

Bidens initiativ kommer i rett tid. Demokratiene må bli mer robuste i møte med autoritære systemer og tankesett. Dessverre ble USAs posisjon som et demokratisk eksempel for verden betydelig svekket i de fire årene Donald Trump var president. Ikke bare på grunn av hans åpenbare beundring for autoritære ledere, men vel så mye fordi han systematisk undergravde tilliten til demokratiske valg og institusjoner i USA. Det kulminerte i at en mobb av hans tilhengere for snart ett år siden stormet Kongressen for å stanse den formelle godkjenningen av et valg.

–Her i USA vet vi, så godt som noen, at å fornye vårt demokrati og styrke våre demokratiske institusjoner krever en konstant innsats, sa Biden på toppmøtet. I USA handler det nå blant annet om å sikre stemmeretten mot de som vil begrense den.

Etter at den kalde krigen tok slutt for 30 år siden var demokratiet på fremmarsj over hele verden. De siste 15 årene har den positive utviklingen snudd. Færre enn en femtedel av verdens befolkning bor i land som kan anses å være frie og demokratiske. Vi som tilhører mindretallet kan ikke ta for gitt at demokratiet består. For å unngå at demokratiet forvitrer må økende økonomisk ulikhet og urettferdighet adresseres. Statsminister Jonas Gahr Støre pekte i sin tale på betydningen av tillit. Når politikerne setter seg over loven, undergraves tilliten til demokratiet.

Kinas og Russlands ambassadører I Washington stempler i et felles innlegg demokrati-toppmøtet som uttrykk for “kald krigs mentalitet”. De kaller det et forsøk på å dele verden i to konkurrerende blokker. Og på en måte er det riktig. Det pågår en konkurranse mellom demokratiske og autoritære krefter. Biden har rett: Å forsvare demokratiet er en overordnet utfordring for vår tid.