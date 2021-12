Kommentar

Glipptak for granskingen

Av Leif Welhaven

Clas Brede Bråthen har en ny tittel, men beholdt jobben etter høstens bråk.

Skistyret skal granskes i Bråthen-saken. Da er det problematisk at styret har utpekt flertallet av medlemmene i evalueringsutvalget og fastsatt premissene for arbeidet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Å gjenreise tillit er avgjørende for ledelsen i norsk skisport etter en turbulent høst, der skitoppene mislyktes med å bli kvitt Clas Brede Bråthen som hoppsjef.

Dessverre er det vanskelig å se at styret i Norges Skiforbund tar den oppgaven tilstrekkelig alvorlig. I alle fall er det grunn til å stille en rekke kritiske spørsmål til hvordan hoppbråket nå skal evalueres.

Det skyldes at skistyret i uforståelig grad har valgt å holde hendene på rattet når saken skal granskes.

Marit Håvemoenm har representert Clas Brede Bråthen.

De kunne og burde valgt å sette seg selv på sidelinjen. Fremferden til styret og presidenten er jo en sentral del av spørsmålene det skal ses nærmere på. Da er det problematisk at disse aktørene valgte å innta en så aktiv rolle da rammene for evalueringen ble lagt.

Det er fem medlemmer i utvalget.

Flertallet av disse har skistyret plukket ut selv, mens to medlemmer er valgt av skikretsene.

Det burde være temmelig opplagt at dette går utover troverdigheten, helt uavhengig av kompetansen til de utvalgte medlemmene.

Dersom styret i det hele tatt skulle utpeke noen, kan man undres over hvorfor det ikke var omvendt, at majoriteten ble plukket ut utenfor styrets kontroll.

Integritet og troverdighet er ikke det samme. For en organisasjon i frivillig sektor, som har tillit som bærebjelke og eksistensgrunnlag, burde det være ekstra stor bevissthet rundt dette.

Skipresident Erik Røste og generalsekretær Ingvild Bretten Berg var sentrale i håndteringen av konflikten med Clas Brede Bråthen.

Skistyret gjør det unødvendig vanskelig for seg selv ved å skape denne situasjonen.

Det hele blir enda mer spesielt av at skistyret har banket gjennom hva utvalget skal og ikke skal se nærmere på. De har også bestemt akkurat hvilke tidspunkt som skal under lupen, rundt en sak som kostet Norges Skiforbund nær tre millioner kroner.

Vil arbeidet med å se nærmere på blant annet skistyret, administrativ ledelse, hoppkomiteen og involverte ansatte i hopp kunne få den brede anerkjennelsen arbeidet er avhengig av?

Det er tvilsomt.

Selvsagt må vi vente på rapporten før vi vet mer om arbeidet, men de strukturelle sidene vil uansett være problematiske

En fremgangsmåte av denne type er det dessverre ikke første gang vi ser i norsk idrett, og det er leit at et så stort særforbund ikke har lært mer av historien.

I «åpenhetsdebatten» valgte Norges Idrettsforbund å møte spørsmål om innsyn med å sette ned et utvalg. De valgte da å håndplukke medlemmene selv - og styre hva «Bernander-utvalget» kunne og ikke kunne se på. Det rammet selvsagt troverdigheten hardt.

Uten sammenligning for øvrig var prosessen rundt Norges Fotballforbunds «Qatar-utvalg» et lite pent eksempel på at en part i altfor stor grad holdt hendene på rattet, dersom målet var å komme opp med en uhildet rapport.

Det er også litt snodig at det er den samme juristen som skal lede en gransking av Norges Skiforbund for andre gang.

Det er overhodet ingen grunn til å trekke Katharina Rises kompetanse eller integritet i tvil. Men det er heller ikke til å stikke under stol at rapporten fra «astma-utvalget» kunne hatt et noe annet etterlatt inntrykk, dersom funnene av kritikkverdige forhold hadde fått en tydeligere plass i fremleggelsen.

Poenget her er imidlertid ikke om Rise er dyktig eller om de fire andre utvalgsmedlemmene har greie på saker og ting.

Det handler om at en part i saken er blitt en premissleverandør, i for stor grad til at rammene inngir tillit.

Et spørsmål er selvsagt hvordan dette arbeidet kunne vært lagt opp uten at Erik Røste og hans styre fikk ha så stor kontroll.

Kunne det på en eller annen måte vært organisert fra Norges idrettsforbund (NIF), kanskje som et bindeledd eller koordinator ved valg av medlemmer og mandat? Da hadde det vært innenfor idretten, men samtidig vært mer avstand.

Det er også et spørsmål hvorfor den andre parten i saken - Bråthen-siden - bare har fått evalueringspremissene tredd nedover hodet.

Hadde det ikke styrket det hele dersom det for eksempel hadde vært brukt en fremgangsmåte inspirert av «voldgift-tankegang»?

Kanskje kunne partene sammen ha landet på en ledende jurist de hadde tillit til. Så kunne begge parter kommet med innspill om andre medlemmer og temaer, men latt utvalgslederen selv styre utvelgelsesprosessen derfra.

Muligens finnes det også helt andre løsninger som undertegnede ikke har tenkt på.

Men dette koker ned til at ledelsen i Norges Skiforbund, etter den knekken de har vært gjennom, er helt avhengig av at en evaluering av krisen blir gjort på en tillitvekkende måte.

Akkurat nå er det dessverre for mye som skurrer til at det er tilfellet.

Og det taper norsk skisport på.