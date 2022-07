Kommentar

Geir Børresen (1942 -2022)

Som nyutdannet skuespiller fikk Geir Børresen et velment råd fra en ruvende kollega ved landets hovedscene om «ikke å gjøre det for bra i barneteater» – for da ville han bli satt i bås.

Heldigvis, kan et par-tre generasjoner smårollinger (og sikkert like mange voksne) tenke i dag. I takknemlighet.

At unge Børresen valgte å ignorere karriereveiledningen allerede da han hadde fått sin første faste stilling, er talende.

For andre ville det fremstått som dårlig timing. Det begrepet var ham ukjent.

Om noe preget Geir Børresen i det komiske rollefag, i videste forstand, var det nettopp en instinktiv timing. En evne som bare i begrenset grad kan læres. Børresen var i så måte et naturbarn.

Nonsens og opplæring

Tidlig ble han det som av en eller annen grunn fikk yrkestittelen «barne-TV-onkel».

Vi som utgjorde kjernepublikum på tidlig 70-tall skjønte nok bare i mindre grad at vi ble bortskjemt med en av landets fremste komikere foran Det buede, Det runde og Det firkantede vinduet, gjerne i pedagogisk passiar med Lekestue-tante Vibeke.

Et nylig gjensyn med en tilfeldig episode om mengdelære bekreftet antakelsen: Samspillet mellom Vibeke Sæther og Geir Børresen i NRKs «Lekestue» er tidvis fremragende komikk, i skjæringspunktet mellom fnisende nonsens og opplæringslovens bud om å gjøre barn til gagns menneske.

Men NRK hadde ikke vært NRK, og nordmenn hadde ikke vært nordmenn, om ikke noen klarte å bli krenket også den gang. Se det var Nordmands vis.

I BØTTER OG SPANN: Smurfene ble en gigantsuksess for Børresen, og platene solgte til gull.

Smurfe-suksess

I 1978 importerte Ole A. Sørli en belgisk-nederlandsk landeplage, Smurfene, som i Andreas Diesens norske språkdrakt ble en av tidenes norske platesuksesser. Med et samlet albumsalg på drøyt 400 000 eksemplarer i ryggen, kunne smurfegeneral Geir Børresen turnere smurfeland og strand rundt med en hærskare små blå og selvsikkert erklære at «Det fin’s en smurf i oss alle».

Og ja, Geir og smurfene var virkelig over alt. Hele tiden!

Invasjonen av det offentlige rom var så absolutt at barne-TV-doktor Trond Viggo Torgersen ordinerte «Tramp på en smurf» som musikalsk motgift. Senere skulle Geir Børresen bli stemmen til Trond Viggos tannpussende antihelt, Flode

«Det er helt absurd å tenke tilbake på den tiden. Jeg kunne knapt vise meg utendørs uten å bli nedrent av folk. Jeg var en magnet. Å gå på tivoli med barna mine var bare å glemme. Jeg følte meg ikke akkurat som en god far i den perioden», mimret Børresen i et VG-intervju for tre år siden.

SUKSESS: Sesam Stasjon var en landeplage blant barn, her Børresen sammen med Sverre Holm og Sidsel Ryen.

Mekkers indre Børresen

Smurfene skulle vise seg å bli det første figur-universet han bokstavelig talt viklet seg inn i. Mange kjendiser går angivelig med en skuespiller i magen. Geir Børresen ble legemliggjøringen av denne antakelsen.

Først som den firbente Labbetuss – den berømte sauehunden i barne-TV-serien «Tre-fire-fem» – som ble en vel så stor, om ikke større, TV-kjendis enn programlederne Halvdan Sivertsen og Vibeke Sæther.

Dernest som selve skjermtrollet par excellence Max Mekker, den nevenyttige hverdagsfilosofen på Sesam Stasjon, alltid optimist og med en egen evne til å smette inn en passe underfundig replikk. Ikke ulikt hans indre Børresen.

Både Labbetuss og Max Mekker var roller som krevde sin mann. En mann i meget god fysisk form, dessuten. Den ene fordret skuespilleri på alle fire, den andre med konstant bøyde knær. I tillegg en form for artisteri som måtte trenge gjennom lodne lag av fuskepels. Det måtte på alle vis komme innenfra.

At vi på en dag som denne minnes den begavede og vennlige Geir Børresen som innmat, sier noe om hans kunstneriske format. Vi kunne også nevnt hans formidable Edgar i Shakespeares «Kong Lear», eller minneverdige roller i norsk samtidsdramatikk.

MALERKUNST: Som pensjonist dyrket Børresen malerkunsten.

Inn i dyreverdenen

Selv holder jeg en personlig knapp på «en enkel mann fra Mysen», Børresens skikkelse i farsen «Boeing Boeing» på Victoria Teater i 1985. Til dags dato er det den enkeltprestasjon på en norsk scene som har mørbanket mine lattermuskler aller mest.

På 1970-tallet var Geir Børresen en av Norges mest kjente menn. Som TV-personlighet, profilert skuespiller og smurfegeneral kunne hans kontrafei beskues i enhver publikasjon. Det passet Børresen godt å forsvinne inn i en annen karakter da fjernsynet åpnet en dyreverden for ham. Han var lei oppmerksomheten, simpelthen.

Som pensjonist dykket han ned i billedkunst og undervannsmaling. Før han kom inn på det som den gang het Statens teaterskole, på første forsøk, hadde han fullført treårig utdannelse ved Statens håndverks- og kunstindustriskole.

Da han gjenopptok pensel og palett på 1990-tallet og flyttet inn i atelieret i Vollen i Asker, viste han i bokstavelig forstand, at han ikke bare behersket gamle kunster, men hadde lagt nye dimensjoner til denne delen av livet. Igjen var timingen perfekt.

Geir Børresen (79) sovnet inn på Bærum sykehus mandag kveld etter kort tids sykdom. Den folkekjære skuespilleren etterlater seg kona Wenche, to barn og barnebarn.