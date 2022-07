UTDELING: – Rasjoneringen på brensel, mat og forbruksvarer var streng i 1947, mener kronikkforfatteren. Her er utdeling av rasjoneringskort i Oslo under andre verdenskrig.

Den hardeste vinteren

Europa har vært i krise før. På nytt trenger vi en folkelig mobilisering for demokrati og moderasjon.

PETER SEBASTIAN HATLEBAKK, stipendiat i historie

Vi går en hard vinter i møte.

Prisene vokser kraftig internasjonalt, på alt fra forbruksvarer og mat til energi, på grunn av korona og krigen i Ukraina. Ekstreme partier står på valg i Italia og USA. Lettvinte opposisjonspolitikere ønsker å la Ukraina og resten av Europa i stikken.

Norge er ikke hardest rammet eller mest utsatt, men vår sikkerhet er avhengig av at våre naboland i Europa ikke bukker under for presset.

I en kronikk i NRK har statsministeren trukket opp det store bildet, og argumenterer for at energiforsyningene til Europa er en overordnet sikkerhetspolitisk prioritering for Norge.

Vinteren 1947 var den kaldeste vinteren i manns minne. Det økonomiske uføret var allerede dypt, bare halvannet år etter at den andre verdenskrig var over.

Det var mangel på alt. Fabrikkene var ødelagt, jernbanene og veiene bombet i filler. Slitasjen og nøden var akutt.

Så slo værgudene til. Hele Nord-Europa ble hyllet i en kappe av snø og is.

Sør-Frankrike og middelhavslandene opplevde ekstrem nedbør. Togene som fraktet kull til industribyene og utskipingshavnene sto, mens storm, is og tåke stoppet kullskipene fra Liverpool. 10 prosent av det britiske nasjonalproduktet ble borte over natten.

Avlingene sviktet over hele Europa som følge av ekstremværet. 25 prosent av sauene i Storbritannia døde av kulde og hunger.

Følgen av den harde vinteren meldte seg umiddelbart. Rasjoneringen på brensel, mat og forbruksvarer ble hardere. Matrasjonen for voksne menn i Frankrike i april 1947 var 750 kalorier per dag – hardere enn på noe tidspunkt under andre verdenskrig. (Minst) 150 berlinere døde av kulde og sult. Mangelen på kull og strøm lammet produksjonslivet. Frankrike hadde inflasjon på 60 prosent.

De storpolitiske følgene av krisen var harde. De europeiske landene gikk fort tom for hard valuta og gullreserver, og kunne ikke betale for import av mat og varer fra resten av verden.

Demokratiet var i krise i 1947. Men også under angrep.

Sovjetunionens diktator Josef Stalin – og hans drabanter i Tsjekkoslovakia og Øst-Tyskland – grep sjansen. Fra sommeren festet kommunistene grepet i Øst-Europa. Jernteppet hardnet. Under ledelse fra Moskva etablerte alle kommunistpartiene et felles informasjonskontor, Kominform, med nye propagandafremstøt i vest.

Kommunistpartiene forlot samarbeidsregjeringene i Frankrike og Italia i mai, og lovet gull og grønne skoger i opposisjon mot rasjoneringen og krisepolitikken. Store streiker lammet Sør-Europa.

Noen steder tok radikaliseringen helt overhånd: I desember boltet streikeaksjonister opp jernbaneskinner og forårsaket en stor jernbaneulykke i Arras i Frankrike, og drepte 16 mennesker og skadet langt flere.

Den harde linjen fra kommunistpartiene i Frankrike og Italia ble støttet med propaganda og prestisje fra Moskva. Som i Tsjekkoslovakia ville en kommunistisk valgseier fort blitt det siste frie valget.

Hva ble løsningen på krisen i Europas hardeste vinter?

Lederne i Vest-Europa tok strukturelle grep som ble avgjørende for å trygge demokratiet videre.

Storbritannia, Frankrike og Benelux-landene tok initiativ til en militær allianse og fikk etter hvert tilslutning fra USA til etableringen av NATO – senere også Danmark, Island og Norge.

USA hjalp også økonomisk: Marshall-hjelpen ga europeerne adgang til hard valuta. Det bidro til å holde handelen mellom de europeiske statene og verden utenfor Europa i gang, og lettet forsyningskrisen.

Det viktigste var likevel at det skjedde en folkelig mobilisering uten like.

Den sosialdemokratiske fagbevegelsen og de moderate partiene i Frankrike, Storbritannia og Skandinavia slo ring om demokratiet og innførte arbeidsfred.

1947 ble et avgjørende (mellom) valgår. Velgerne snørte inn livreimen og avviste de lettvinte autoritære løsningene. I alle landene i Vest-Europa mobiliserte besteforeldregenerasjonen rundt demokrati og menneskerettigheter – selv om det innebar nøkternhet og fortsatt krisepolitikk.

En viktig forutsetning var den rimelige fordelingen av byrdene. Rasjoneringen demmet opp for den store avstanden mellom fattig og rik. Rasjonene ble rausere straks det var mulig.

Stalin ga opp å ta makten i Vest-Europa med «fredelige» midler: Kuppet i Tsjekkoslovakia og Berlin- krisen fulgte vinteren 1948, som nye forsøk på å prøve vestens demokratiske viljestyrke.

Den kalde vinteren i 1947 er en erfaring vi kan lære av når Europa nå står foran en ny hard vinter.

Regjeringene i Vest-Europa må våge å stå ut løpet. Vi må støtte Ukraina med våpen og utstyr, heie på tysk-fransk gjenrustning og gjennomføre de store investeringene som skal til for å skape trygg grønn energiforsyning og ny industrireising i Europa.

Vi i Norge må gjøre vår del og levere energi til Europa.

Vi trenger på nytt en bred folkelig mobilisering for demokrati og moderasjon.

Det forutsetter en rimelig fordeling av byrdene og nøkterne forventninger. I Norge demper staten de verste utslagene av prisveksten ved å skjerme nøkternt vanlig forbruk. Regjeringen magasinerer kraftreserver og varsler at flere tiltak kan bli nødvendig i vinter.

Så må vi holde sammen og stå av krisen.