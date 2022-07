Spania, Portugal og Frankrike er blant landene som opplever flere titalls skogbranner som følge av den ekstreme hetebølgen. En brannmann gråter i i nærheten av en skogbrann i Losacio i Nord-Spania søndag 17. juli.

En farlig feilslutning at klimakrisen ikke påvirker oss nordmenn

Noe har gått riv ruskende galt. Hvem har klart å overbevise oss om at Norge vil skånes for konsekvensene av klimakrisen?

Ingrid Liland.

INGRID LILAND, nestleder i MDG

Da er den her igjen, rekordvarmen. Europa smelter i temperaturer vi nordmenn bare kan drømme om. Og som vi drømmer her i regnværet i Trøndelag.

I Hellas er det nå så varmt at det på et døgn i juli brøt ut 52 skogbranner. Er du på interrail i Spania eller Portugal i sommerferien kan du få oppleve flammer fra togvinduet. I Storbritannia faller fugleunger fra himmelen. Togskinner tar fyr i London. I Paris kan du i det minste kjøle deg ned med vannsprut fra fontenene når gradestokken bikker 42.

Temperaturrekorder er ikke noe nytt. Rekorder ble satt i fjor, og året før det. Men for hvert år nye rekorder settes, blir situasjonen farligere for dem som må leve i brennvarmen.

Den norske rekorden i sommer?

Antall latter-emojis på en VG-sak om dødelige branner på kontinentet. Ironisk nok handlet saken om at en klimaekspert mener nordmenn ikke forstår alvoret i hetebølgene. Ha-ha!

Varmerekorder her hjemme beskrives heller med solbrille-emoji og iskrem-emoji. Det er som om fornektelse vokser i takt med alvoret i situasjonen.

Vi gjør heller rett ut narr av en situasjon som tar liv i våre naboland, enn å ta innover oss realitetene. For noen av oss bør nok sommerferien by på minst en prat med yngre slektninger.

Hva er det som gjør at nordmenn ikke forstår alvoret i klimakrisen?

Kanskje er årsaken at regjeringen og politikere på Stortinget ikke vil gjøre noe med den. Det er lett å miste trua på alvoret når våre ledere later som ingenting. Nye tall viser at 1 av 4 nordmenn er klimaskeptikere. Samme tall viser at det også er i Norge færrest folk tror at det hver enkelt av oss gjør kan bidra til å stanse klimaendringer.

I FLAMMER: Spania, Portugal og Frankrike er blant landene som opplever flere titalls skogbranner som følge av den ekstreme hetebølgen. Her evakueres gamle fra et sykehjem i Leiria i Portugal.

Men hadde det vært alvor ville vel politikerne gjort noe, som under pandemien?

Hva hjelper det å være blant verdens høyest utdannet og full av teoretisk forståelse, når det vi kjenner på kroppen er fint sommervær, og vår praktiske erfaring er samfunnet stort sett fortsetter som før?

Noe har gått riv ruskende galt. Hvem har klart å overbevise oss om at klimakrisen ikke påvirker nordmenn?

Det er en farlig feilslutning at Norge vil skånes for konsekvensene av klimakrisen.

Ekstrem nedbør vil gjøre veiene på Vestlandet mer rasutsatte. På motsatt side av skalaen vil ekstremtørke gå hardt ut over landbruket. Smeltende isbreer vil gi flere storflommer, samtidig som vi vil se flere skogbranner og kortere vintre.

Når fisken flytter seg nordover på grunn av stigende havtemperatur, kommer det til å ramme fiskeriene våre hardt.

Likevel vil klimakrisen ramme dem med minst skyld, og minst ressurser, aller hardest.

I sør vil høyere temperaturer og ekstremvær sende millioner av mennesker på flukt fordi hjemmene deres har blitt ubeboelige. Ikke bare langt sør. I Sør-Europa kan jordbruket lammes totalt. Klimaendringene kommer til å skape den største migrasjonsbølgen menneskeheten har sett. Klimaendringer som norsk olje og gass har stor skyld i.

I tiår har norske politikere latet som at klimakrisen er noe som skjer på et annet sted, til en annen tid.

Fortsatt har vi en regjering som vil fortsette å lete etter olje, selv om vi vet at vi må slutte om vi skal klare å stanse klimakrisen.

Det som kreves er en real kursendring. Politikere som gidder å si rett ut hva vi står overfor, og hva som skal til for å løse det. Norge, samfunnet vårt, kan selvfølgelig få til store ting når vi bestemmer oss.

Vi har bygget et velferdssamfunn og et oljeeventyr, sammen.

Vi brukte historiske tiltak for å både bekjempe coronapandemien og motvirke de økonomiske konsekvensene av dem.

Nå er tiden inn for neste, felles løft. Alle må gjøre litt, men våre politikere er de som må vise vei.

De må vise at det haster, vise vei og vise at det bare er opp til oss hvor godt vi håndterer denne krisen også.