Folk trenger en tredje dose

FIKK SIN FØRSTE DOSE I SOMMER: Helseminister Bent Høie bør ta avgjørelsen om å gi folk en tredje dose før han går av.

Sverige er i gang. Danmark også. Hva er det vi venter på?

Vaksinene mot covid-19 er svært effektive. De gir en beskyttelse som er mye bedre enn for eksempel en vanlig influensavaksine. Da resultatene fra forsøkene begynte å komme i fjor høst, var de fantastisk gode. Effekten var mye høyere enn det ekspertene hadde turt å håpe på.

Og slik ser det fortsatt ut som det er. For de fleste av oss gir vaksinene en svært god beskyttelse mot alvorlig sykdom og død.

Men samtidig kommer det inn mer data som tyder på at vaksinenes beskyttelse mot å bli smittet er gått ned på grunn av mutasjoner. Og det kan også se ut til at beskyttelsen mot alvorlig sykdom ikke er så solid som vi ønsker i noen grupper.

Det gjelder særlig de eldre og folk med bakenforliggende sykdommer. Her har vi lite data foreløpig, og vi vet ikke helt om vaksineeffekten er svekket på grunn av Delta-varianten eller fordi det er gått lang tid siden disse gruppene ble vaksinert. Det kan også være slik at effekten er lavere i noen grupper i utgangspunktet.

Men svenskene har registrert økt dødelighet blant fullvaksinerte eldre som bor på institusjon. Danskene sier at dødeligheten har gått ned hos dem etter at de rullet ut en tredje dose for de aller eldste. Israel mener de ville fått sykehuskollaps om de ikke tilbød en tredje dose.

Dette ser ikke norske helsemyndigheter her hjemme ennå. Det kan ha å gjøre med at vi var senere ute med vaksineutrullingen. Israel var først i verden.

Det store spørsmålet er ikke lenger om vi skal gi tredje dose til en del grupper. Men hva som er rett tidspunkt for å sette i gang. Venter vi for lenge er risikoen at folk dør helt unødvendig. Begynner vi for tidlig kan vi risikere at effekten av vaksinen er svekket om viruset slår til i en ny bølge på vårparten.

Vi har altså nødt til å ta viktige avgjørelser på tynt informasjonsgrunnlag.

Men noen land har gått foran oss i løypen. Og det er neppe grunn til å tro at det er annerledes i Norge enn i andre land, og at vi unngår det andre land ser, med økt forekomst av alvorlig syke eldre.

Utviklingen ser god ut for Norges del nå. Vi har nedadgående smitte og et håndterlig antall innlagte på sykehus.

Men vi nærmer oss vinteren. Med økt kulde, mer samvær innendørs, få smitteverntiltak og godt over en million uvaksinerte, er det en fare for at vi får nye oppblomstringer.

Det kan godt hende vi lander elegant på beina. Det er ikke sikkert vi får noen vinterbølge. Men her mener vi en føre var-holdning her er fornuftig.