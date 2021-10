TERROR-RAMMET: – Metrostasjonen Maelbeek ser normal ut nå, men på en av veggene henger en stor minnetavle over terrorofrene. Den består av minneord fra vanlige folk. «Vi er såret, men vi skal reise oss igjen. Vi skal leve og elske hverandre».

Molenbeek må aldri få skje i Norge

Etter en rekke terrorangrep med utspring i Molenbeek i Brussel, prøver bydelen å komme seg til hektene igjen. Molenbeek er en fortelling om forsømmelse og naivitet.

SYLO TARAKU, forfatter, statsviter og rådgiver i Tankesmien Agenda

Forrige gang jeg var i Brussel besøkte jeg NATOs nye hovedkvarter. Ved inngangen har de plassert en metallbit fra ruinene til tvillingtårnene i New York. Hver gang NATO-folk går inn og ut av bygningen kan det blir de minnet om NATO-landenes sårbarhet i møte med internasjonal terror.

De siste dagene har jeg vært tilbake i Brussel. Denne gangen for å besøke bydelen Molenbeek, som i luftlinje bare ligger 7 kilometer unna NATOs hovedkvarter. I 20 år har NATO prøvd å stabilisere Afghanistan slik at landet aldri igjen blir en trygg havn for terrorisme. I mellomtiden kunne et stort terrornettverk i Molenbeek uforstyrret - og rett foran nesa til NATO - planlegge og gjennomføre flere blodige terrorangrep i Paris og Brussel.

Hvordan går det med opprydningen som skulle skje i Molenbeek etter disse angrepene? Og hva kan vi i Norge lære av Molenbeek? Det er det jeg har prøvd å finne ut de siste dagene.

Jeg er spent på samtalen jeg skal ha med Jamal Habbachich, en av bydelens mest markante og moderate imamer. Han er opprinnelig fra Marokko som de fleste muslimer i Molenbeek. Før samtalen kommer i gang er skepsisen hans til å ta og føle på. Straks han merker at spørsmålene mine ikke er fordomsfulle, begynner han å snakke friere og mer engasjert.

På vei til imam Habbachichs moské gjorde jeg et stopp på metrostasjonen Maelbeek, et av åstedene til terrorangrepet 22. mars 2016. Jeg prøvde å forestille meg hvilket syn som ventet hjelpemannskapet da de kom hit den dagen. De kunne se 16 drepte og over 100 sårede mennesker liggende her. Forbrente lik og hardt skadde mennesker dekket av ruiner og støv. Noen med bare én arm eller ett bein. Menneskeblod overalt.

Metrostasjonen ser normal ut nå, men på en av veggene har de hengt en stor minnetavle over terrorofrene. Den består av minneord fra vanlige folk. «Vi er såret, men vi skal reise oss igjen. Vi skal leve og elske hverandre», står det et sted på fransk. «Never forget» og «Never surrender» er blant ordene jeg ser på engelsk.

«Terrorangrepet var lammende», sier imam Habbachich. «Vi hadde ti dager med redsel, tårer og smerte», fortsetter han, men legger til at sorgen også førte til noe positivt: «Belgierne kom hverandre nærmere. Alle skjønte at vi måtte jobbe sammen for at noen lignende aldri skjer igjen». Han forteller videre hvordan alle tabuene forsvant, og samtalen ble åpnere. «De fleste imamer i byen skjønte også at de måtte oppføre seg annerledes nå.»

RÅD TIL NORGE: – Ikke tolerer ekstremisme, og ta tak i problemene før det blir for sent, sier imamen Jamal Habbachich i Brussel-bydelen Molenbeek. Her med kronikkforfatter Sylo Taraku.

Når imamen forteller om hva som gikk galt i forkant, høres alt så velkjent ut. På den ene siden har du mange rotløse unge menn som har falt utenfor. På den andre siden har du salafi-ideologer som driver med aktiv indoktrinering og rekruttering til jihad. En dødsfarlig miks. Spesielt når mange av de rekrutterte har bakgrunn som kriminelle. De er handlekraftige og kan skaffe både finansiering og våpen, i motsetning til sofa-ekstremistene som bare skriver sinte kommentarer på Facebook.

Det som er annerledes fra Norge er ikke bare omfanget av integreringsproblemene, men den totale forsømmelsen fra belgiske myndigheter over lang tid. De har sovet i timen og latt kriminelle bander og jihadister herje fritt i bydelen. Selv farlige personer som ble utvist fra Frankrike kunne enkelt slå seg ned i Molenbeek. Satt på spissen kunne jihadister føle seg tryggere i NATOs egen bakgård i Brussel enn i Afghanistan, hvor de ble jaget av NATO.

«Jeg har advart belgiske myndigheter om at det kan komme terrorangrep fra Molenbeek, men de har ment at jeg overdriver» sier imamen og rister på hodet. Hans mange råd til Norge kan oppsummeres i én setning: «Ikke tolerer ekstremisme, og ta tak i problemene før det blir for sent».

Etter 11. september intervenerte USA og NATO i Afghanistan for å få en «failed state» til å bli stabil og velfungerende. Hva gjorde man etter terrorangrepene med utspring i Molenbeek? Jo, belgiske myndigheter intervenerte også der. Ikke med bombefly, men med tungt bevæpnet spesialpoliti som gikk dør til dør på jakt etter terrorister.

Utrolig nok måtte de først skaffe seg en oversikt over hvem som bor i Molenbeek – gjennomføre en «folkeregistrering» med pistol i hånd. «Hvem bor i denne adressen?», ville politiet vite. Politiet skal ha sjekket også barnas leketøy på jakt etter bomber, ifølge en ung mann jeg snakket med i Molenbeek.

De gikk systematisk til verks mot lokale organisasjoner og forretninger. Det viste seg at hele 102 av organisasjoner var involvert i kriminalitet og 52 i terrorisme. Hele 22,668 personer i Molenbeek ble kontaktet av politiet under opprydningen som gikk under navnet «Plan Canal».

Molenbeek prøver å komme seg til hektene igjen, og mange lokale ildsjeler gjør en iherdig innsats. Noen er motivert av ønsket om å fjerne bydelens terrorstempel. Dette var stedet Donald Trump kalte et «hellhole».

Sosialantropologen Johan Leman, som har bodd lenge i Molenbeek og som jobber med kriminalitetsforebygging, forteller at de strukturelle problemene fortsatt er der. «Politiet er opptatt av terrorbekjempelse, men neglisjerer narkokriminalitet og gangsterisme på gata.» De burde ha skjønt sammenhengen. Forebygging av kriminalitet og radikalisering er ofte to sider av samme sak.

Sosiale og demografiske forhold er også viktige å forstå. Følelsen av utenforskap og annerledeshet blir dobbel så sterk når den sosiale ulikheten har en etnisk og religiøs komponent på toppen. Innvandrere kan fort føle seg diskriminerte og miste tilliten til storsamfunnet.

Det er ikke akkurat lovende for sosial mobilitet når de vellykkede flytter ut av Molenbeek, mens nyankomne innvandrere flytter inn. Noen av de samme mønstrene ser vi også i indre øst i Oslo. Terrortrusselen fra ekstreme islamister i Norge har ifølge PST gått ned fra «sannsynlig» til «mulig», men økningen i ungdoms- og gjengkriminalitet er urovekkende.

Skrekkeksempler fra sammenlignbare land Europa bør ikke gjøre oss pessimistiske. Men på sikt er vi ikke immune mot lignende tendenser. Derfor er det viktig med langsiktig tenkning.

Det er to viktige lærdommer jeg tar med meg fra Molenbeek. Den ene er at vi trenger en våken og aktiv integreringspolitikk som er godt forankret lokalt. Den andre er at vi trenger en bærekraftig innvandringspolitikk som sørger for at nye innvandrere får en reell sjanse til å lykkes i Norge og ikke blir stuet sammen og evig marginalisert i belastede bydeler.

Vi må aldri la Molenbeek skje i Norge.