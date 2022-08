ENERGIKRISEN: – Og uansett hvor surt det eplet er å bite i for oss litt treigere og veldig mye grønnere, må vi faktisk innrømme det. Vi trenger fossilene, skriver kronikkforfatteren.

Debatt

Fossilt brensel - fra not til hot?

Det kniper på energifronten i hele Europa. Hvilke valg har vi? Jo, kjernekraft må stå opp fra de døde.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

SIRI SJØGREN SELMER, statsviter og forfatter

De siste åra har ingen villet røre olje, kull og gass. Ikke med tang en gang. Det har vært tabu, fy fy, æsjomattefysjomatte.

Fossiler har vi kalt dem.

Ikke nok med det, men har du menget deg med fossilene, har du vært som miljøfornekter å regne. Og ikke uten grunn.

FN roper kode rød for menneskeheten, polarisen smelter, verden står i brann, og fossilene er de store stygge ulvene med sine store stygge poteavtrykk. Alle ansvarlige, oppegående mennesker, iberegnet meg selv, har visst at vi må over til grønt.

Det er bare et problem. Vi har ikke en grønn park parat til å dekke energibehovet vårt.

Og det som gjør situasjonen enda verre er at vi ikke har sørget for å ha nok brensel mens vi venter på den grønne parken.

For i vår iver etter å bli grønne har vi omtrent ikke villet hente opp ny olje. Og det tar tid å hente opp slikt no. Ifølge energiministeren i Qatar tar det 8 år fra man finner gass til den kan legges i butikkhylla.

Det er derfor skjegget sitter i postkassa nå.

For en ting ser selv de svaksynte i dag: Vi trenger energi, og mye av det, eller effekten av energi, som Øystein Heggdal så fint sier det i Minerva, med mindre vi har tenkt å fryse i hjæl da, eller sulte.

Les også Energiministeren svarer på kritikken: Ber kommunene bygge mer vindkraft Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) avfeier strøm-kritikken fra opposisjonen.

For det kniper på energifronten, og vi har bare sett den spede begynnelsen. Det må vi innse nå, vi er allerede lovlig seint ute, for vi styrter mot priser vi ikke har sett maken til.

For å si det enkelt til deg som er like grønn som meg:

Dyr energi = dyr produksjon (av mat, av klær, av byggevarer osv.). Og det blir ikke bedre om du hiver langvarig og høy inflasjon i den suppa, for da får du stagflasjon.

Og med ett er ikke de store ulvene, fult så stygge lenger.

Og uansett hvor surt det eplet er å bite i for oss litt treigere og veldig mye grønnere, må vi faktisk innrømme det. Vi trenger fossilene.

Fossilene må bli heite igjen. Brennheite vil jeg si.

Men hvordan skal vi dekke både energibehovet og nå klimamålene?

Vi må selvsagt bruke og satse på karbonfangst, men det er ikke en varig løsning. Jeg er ikke noen ekspert på feltet, men jeg er statsviter og jeg vet at Russland blir det vanskelig å gå tilbake til.

Og dessuten har Russland vært en hvilepute. For hva har det egentlig gjort for det grønne skiftet at vi i Europa har sluttet å lete etter olje og gass, når vi ikke har redusert bruken vår samtidig?

Ingenting.

Eller i hvert fall er det bare tilsynelatende at melet har blitt renere i posen, for vi har fortsatt å menge oss med fossilene, vi har bare gjort det i Russland.

Men hva er løsningen da?

Vindpark har jeg tenkt, i all min uvitenhet, og det langt til havs, for vindparker i den størrelsesorden vi trenger, kan bare plasseres der. Dessuten blåser det stabilt, skader ikke insekter, og så lenge den flyter ødelegger den ikke havbunnen heller. Det er smart, tenkte jeg.

Inntil jeg gravde dypere, og fant at å frakte energien fra hav til land er så dyrt at vinninga går opp i spinninga. Det vil gi oss den dyreste strømmen i verden, (husk regnestykket ovenfor), selv mat blir så dyrt å produsere at før det skjer, sulter vi alle i hjel.

Ikke nok med det, men stålproduksjon har det største co₂ avtrykket i verden, større enn de store stygge potene, og følg med nå: på annenplass ligger betong, som heller ikke er en uvesentlig ingrediens i vindparker. I hvert fall dem på land.

Så når Korpås, Tomasgard og Hustad fra NTNU skriver i Aftenposten at sol- og vindkraft er avgjørende for klimamålene klør jeg meg litt i hue. Jo solkraft kan vi enes om, men vi har ikke teknologien enda. Og er det vindkraft på land de mener? Hvor i Europa er det i så fall plass til slike vindparker- store nok til å dekke et reelt behov? Har de sett på utslippene? Kostnadene? Er det dem Støre nå hiver fossilpenger etter for å få Arbeiderpartiet opp igjen på meningsmålingene?

Så hva da?

Les også Makspris er ikke løsningen Sylvi Listhaug, Sofie Marhaug og Olaug Bollestad vil fikse kraftkrisen med et enkelt grep.

I Norge er vi heldig stilt.

Vi har vannkraft. Og nok av det. I hvert fall når det regner. Og Norge er jo ikke direkte berørt av mangel på energi, heller – vi har så det monner, i hvert fall så lenge vi beholder den selv. Grønn er den til og med, ja og svart, og gass. Vi kan velge og vrake.

Hadde vi bare vært selvforsynte med mat også, kunne vi stengt grensene enda mer enn de allerede er, barrikadert oss her inne, og levd livets glade dager, mens resten av verden led.

Men slik er det jo ikke. Vi trenger mat, og dessuten er ikke den norske folkesjela sånn. Vi deler på godene vi. I hvert fall så lenge vi ikke sulter sjøl.

Neste mulighet da, er noe som for meg, og mange med meg, har vært enda mer tabu enn fossilene, atomkraft.

Satte du kaffin i vrangstrupen nå?

Det gjorde jeg også første gang jeg hørte det, men trøst deg med at den sklir litt lettere ned etter hvert. En trøst er kanskje at vi ikke trenger den i Norge, men for Europa er det vår eneste mulighet.

Les også Forbrukerrådet: Slik kan strømregningen din bli En familie i en enebolig i Sørvest-Norge må anslagsvis betale 5186 kroner hvis strømprisene fortsetter på dette nivået i…

Atomkraft har nemlig null co₂ utslipp, og gir samme effekt som fossilene. Slik kan du forbruke akkurat som før, uten å ødelegge jordkloden!

Det er selvsagt problemet med kostnader til oppbygging, ulykker og avfall, men det er enten det, eller at vi alle endrer livsstil. Men det prosjektet

har jeg gitt opp. Vi orker ikke skjære opp salaten vår selv en gang.

Og det vil ta tid dette, å omstille seg, bare å svelge tanken på atomkraft kommer til å ta tid for mange, men vi må begynne nå, for der ulvene ble fossiler, må kjernekraft stå opp fra de døde, ellers er det ikke bare Johannes som åpenbarer seg.