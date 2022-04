Kommentar

Misforstått lojalitet, ukultur – og umusikalsk ledelse

Av Hanne Skartveit

VÅPEN: En ansatt ved Oslopolitiet ble 100 % ufør etter at han nektet å ta imot daværende politimester Hans Sverre Sjøvolds våpen.

PST-sjef Hans Sverre Sjøvold er i trøbbel. Det kan han takke seg selv for. Sjøvold ba om hjelp ut av en knipe og flere underordnede omgikk regelverket for å bistå sjefen.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det handlet om ulovlige våpen, som Sjøvold gjerne ville bli kvitt. Den gangen var han politimester i Oslo. Saksbehandleren ved våpenkontoret, nektet å gi politimesteren unntak fra de interne våpeninstruksene, selv om hans nærmeste leder sa at det var i orden.

Det skulle koste ham dyrt. I dag er ikke saksbehandleren lenger i jobb. Han er 100 prosent ufør, som følge av presset han opplevde i forbindelse med Sjøvolds våpeninnlevering.

Sjøvold hadde tatt ansvaret for våpnene etter at en avdød losjebrors enke hadde bedt ham om det. Men i stedet for å levere dem inn, eller få dem registrert på seg selv, slik lovverket krever, lot han dem bli liggende i skuffer og skap på kontoret. I mange år.

Da dette ble avslørt, ble det igangsatt etterforskning mot Sjøvold. Sommeren 2020 fikk han et forelegg på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. På det tidspunktet hadde han blitt Norges nye PST-sjef.

At sjefen for våre hemmelige tjenester, en av våre mest betrodde menn, hadde fått en bot for en slik overtredelse, er i seg selv oppsiktsvekkende. Men det VG kan fortelle i dag, gjør saken enda mer alvorlig.

Nå handler det ikke lenger bare om Sjøvolds forsøk på å bli kvitt de ulovlige våpnene. Historien om saksbehandleren som nektet å ta imot Sjøvolds våpen, og som nå er ufør, handler om dårlig ledelse. Om ukultur. Og om misforstått lojalitet. Alt sammen ved Oslo politidistrikt.

Når en toppsjef går til en underordnet og ber om en tjeneste utenom det vanlige, bør alle varsellamper lyse. At det skjer, er i seg selv et dårlig tegn. Et tegn på umusikalsk ledelse, i beste fall. En leder må aldri utnytte sin stilling til egen fordel. Må aldri skape situasjoner der underordnede føler at de av hensyn til sjefen må opptre i strid med de lovene og det regelverket de forvalter.

Og når den som varsler, og nekter å utføre oppdraget, blir motarbeidet og kanskje til og med trakassert av kollegaer, ser vi at problemet er mer omfattende enn en sjef som tråkker over grenser. Da handler det om kultur – eller snarere om ukultur.

Da får vi en mistanke om at det ikke er uvanlig at politifolk, eller i hvert fall sjefene, mener seg hevet over loven. At de lovene og reglene de er satt til å forvalte, ikke trenger å gjelde dem selv. At for eksempel et strengt og detaljert våpenreglement bare er for de andre. For vanlige folk som arver våpen de glemmer å registrere, for kriminelle – eller for våpenglade jegere. Men ikke for politifolkene selv.

Og når politifolk, som riktignok jobber i et system der de skal følge ordre, utfører handlinger i strid med regelverket for å hjelpe sjefen, snakker vi om en misforstått lojalitet. Om et klima der det er viktigere å gjøre som sjefen sier, enn å følge reglene.

En blind lojalitet som går oppover, skader tilliten kollegaer imellom. Og den kan være ødeleggende for tilliten politiet er avhengig av, blant folk flest.

UREGISTRERT: En uregistrert revolver innlevert av Hans Sverre Sjøvold.

I tidligere tider hørte vi ofte om politifolk som dekket over hverandre, hvis de havnet i trøbbel. De etterforsket hverandre, og mange spurte seg om politiet virkelig tok slike oppdrag alvorlig. Derfor ble de mange tidligere såkalte særskilte etterforskningsorganene, SEFO, i 2005 erstattet av en egen enhet; Spesialenheten for politisaker. Den ligger under Justisdepartementet, og opererer uavhengig av de enkelte politidistrikt.

Det var denne enheten som for knapt to år siden ila Sjøvold boten på 50.000 kroner for ulovlig besittelse og oppbevaring av våpen. De dokumentene VGs journalister nå har fått tilgang til, viser svakheter ved denne etterforskningen.

Blant annet ble de avhørte i kretsen rundt Sjøvold aldri konfrontert med opplysningene fra saksbehandleren på våpenkontoret, han som nektet å ta imot politimesterens ulovlige våpen. Avdelingslederen og andre involverte ble aldri spurt om episoden med sparking i leggen. Eller om truslene og isolasjonen som saksbehandleren mener han ble utsatt for.

Ut fra dette er det grunn til å stille spørsmål også ved Spesialenhetens opptreden i denne saken. Spesialenheten ble opprettet nettopp for å styrke tilliten til etterforskningen av politifolk som kunne ha gjort noe ulovlig eller kriminelt. Den skulle være uavhengig, og like pågående og grundig med politifolk som politiet ellers er med andre som er under etterforskning.

Det ser ikke ut til å ha skjedd her. Det er i så fall alvorlig.

Det er viktig å understreke at VG ikke har funnet en direkte kobling mellom PST-sjefen og den tidligere ansatte. Sjøvold har, ut fra det vi vet, ikke selv lagt press på saksbehandleren på våpenkontoret. Vi har heller ikke grunnlag for å tro at han kjente til at andre la slikt press.

Men en direkte kobling er heller ikke nødvendig for å kunne slå fast at Sjøvold har opptrådt kritikkverdig i denne saken. Det var han som ønsket en uformell og lettvint løsning på våpenknipen han hadde havnet i. Og det var han som tok kontakt med den underordnede som tok saken videre med saksbehandleren på våpenkontoret.

Saksbehandleren har fått en uforbeholden unnskyldning av dagens ledelse ved Oslo politidistrikt. Han har fått 1.2 millioner kroner i erstatning. Og en erklæring der politiledelsen i Oslo fastslår at han ikke har gjort noe galt – at han har gjort jobben sin. De bekrefter også at han ble satt under press.

Det er sterkt. Og det kommer sent. Andre handlet galt. Men det ble han som måtte betale. Med jobb og helse.