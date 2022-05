Kommentar

Kjenner de politiets pust i nakken?

Av Øystein Milli

ÅSTEDET: Det er fortsatt ukjent hvem som tok seg inn i Sloraveien 4 og utsatte Anne-Elisabeth Hagen for en alvorlig kriminell handling.

En nedlagt Bunnpris-butikk i Oslo, et mystisk kontantkort og et telefonnummer som aldri fysisk ble tatt i bruk. Klappjakten på Anne-Elisabeth Hagens gjerningsmenn drives stadig fremover.

Det siste året har Lørenskog-etterforskerne dryppet ut nye spor som stadfester at jakten selv etter mer enn tre år stadig gir håndfaste resultater.

Jo mer man dykker inn i kryptosporet, dess mer fascinerende fremstår det. Politiet har sjelden stått overfor en mer krevende sak, der gjerningsmennene åpenbart har anstrengt seg til det ytterste for ikke å bli avslørt.

Ansiktsløse gjerningsmenn

Metoden har vært systematisk bruk av falsk id, uregistrerte kontantkort, anonyme mailer og bruk av flere kryptovalutaer. Målet er tilsynelatende å unngå inntil 21 års fengsel for den grufulle forbrytelsen Anne-Elisabeth Hagen (68) ble utsatt for.



NYTT SPOR: Et slik startpakke med et kontantkort fra Telia som var til salgs i 2017, kobles nå til drapet av Anne-Elisabeth Hagen. Bildet viser dagens design.

Gjerningsmennene har på alle vis forsøkt å være så profesjonelle og kalkulerende at de ikke avsløres. Bare tiden vil vise om de faktisk har begått det som fra deres ståsted er den perfekte forbrytelsen.

For politiet jobber med full tyngde. Mye handler om kryptosporet. Fra utsiden fortoner jakten seg som en hinderløype hvor ingen vet hvor mange eller hvilken hindre som må forseres – og ei heller hvor målstreken befinner seg.

Krav om løsepenger

Kryptosporets utgangspunkt er etter hvert velkjent: I et brev Tom Hagen sier han fant hjemme i Sloraveien 4 da kona forsvant 31. oktober i 2018, forlangte en anonym motpart at de skulle kommunisere ved å sende hverandre mindre summer i kryptovalutaen Bitcoin.

Men det var mer. Milliardæren fra Lørenskog måtte betale en løsepengesum tilsvarende 90 millioner kroner i en annen kryptovaluta; Monero.

SAVNET: Anne-Eilsabeth Hagen (68) er fortsatt sporløst forsvunnet – tre og et halvt år etter at hun forsvant.

Politiets etterforskning avdekket etter hvert at den såkalte motparten også hadde benyttet en tredje kryptovaluta – dash – og i tillegg tre vekslingsbørser; Binance, Huobi og KuCoin. For å verifisere seg på en av disse børsene, ble Ole Henrik Golfs stjålne pass misbrukt.

Det samme gjaldt hans firmaadresse Store Elvegate 16A i Mandal.

Det mystiske telefonnummeret

Gjerningspersonen(e) opprettet dessuten mailadressen ohgolf@mail.com i hans navn. Og sist, men ikke minst, det mystiske telefonnummeret + 47 40 74 56 68 som var tilknyttet et kontantkort fra Telia ble oppgitt.

Etterforskerne merker seg med interesse at telefonnummeret aldri ble aktivert fra det kom i salg i Bunnpris-butikken i juni 2017 til forsvinningen i oktober året etter.

Så langt etterforskerne kan se, er det heller ikke oppgitt i noen annen sammenheng enn til verifisering på kryptovekslingsbørsen KuCoin.



LEDER JAKTEN: Politiinspektør Gjermund Hanssen i Øst politidistrikt.

Det er fristende å spørre hva mannen – eller kvinnen – som fikk hånd om kontantkortet og telefonnummeret + 47 40 74 56 68 tenker nå?

Den lange veien

Hadde vedkommende regnet med at dedikerte og hardtarbeidende etterforskere skulle gå hele veien fra Kina, via importører, grossister og transportører – og til slutt avdekke at kontantkortet som har vært til salgs og kanskje solgt i Bunnpris-butikken i Iladalen i Oslo?

Hva tenker den eller dem som har kunnskap om kjøpet av kontantkortet og bruken av det i forsvinningssaken i Lørenskog-saken etter etterlysningen VG publiserer i dag?

Kjenner de den varmen i nakken som politiadvokat Richard Berg Pedersen snakket om? Føler de frykt for at den eller de neste barrierene også skal briste? Og at politiet snart har lyktes med å trenge gjennom alle krypteringer og anstrengelsene som er gjort for ikke å bli tatt?

For politiet er det aktuelt å følge en rekke potensielle ledetråder. Hvem var kunder i Bunnpris-butikken i Iladalen siste halvdel av 2017?

Hvem bodde eller hadde annen tilknytning i nærheten? Foregikk det aktivitet eller virksomhet som er relevant opp mot de kjente sporene i saken?

Stadig nye spor

Det siste året har politiet offentliggjort kryptospor i tre runder. Trolig er alt en del av en nøye gjennomtenkt strategi. Kanskje sitter etterforskerne med enda flere kort på hånden som vil bli spilt ut når tiden er inne.

Men det store, åpne spørsmålet står fortsatt ubesvart: Vil den krevende jakten på avgjørende spor føre til en dom mot en eller flere skyldige?

Bare tiden vil gi svar. Ved inngangen til sommeren 2022 tyder ingenting på at politiet er i ferd med å gi opp. Identifiseringen av Bunnpris-butikken som utsalg for kontantkortet, representerer et tydelig fremskritt.

For første gang har politiet identifisert et fysisk sted hvor en av de fysiske gjenstandene som er brukt i forbrytelsen mot Anne-Elisabeth Hagen har befunnet seg. Dette sporet peker i enda tydeligere grad mot Norge og Oslo-området.

Det bør gi grunn til dyp bekymring hos de skyldige.

Kanskje kjenner de snart for alvor at politiet puster dem i nakken.