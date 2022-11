Leder

Et ikon for likeverd

Rosemarie Köhn ble 83 år gammel.

Rosemarie Köhn var en folkekjær pioner i kampen for toleranse og likeverd i Kirken. Nå er det på sin plass at Norges første kvinnelige biskop begraves på statens regning.

83 år etter at hun ble født i tyske Rathenow, har Rosemarie Köhn forlatt oss etter lengre tids sykdom.

Det er ikke rart at lovordene strømmer på etter at bortgangen ble kjent, gitt hvilken enorm betydning hennes innsats har hatt.

Rosemarie Köhn banet vei på et område der behovet for endring og modernisering av Kirken var stort.

Köhn og moren flyttet til Norge i 1945, hun studerte teologi og ble ordinert til prest for 53 år siden.

Hun var innom flere felt i tidlige yrkesår, og underviste i blant annet hebraisk, sjelesorg og pastorallære ved Universitetet i Oslo, før hun fikk en rektorstilling ved Det praktisk-teologiske seminar.

Men det er det som skjedde i Hamar bispedømmeråd tidlig på 90-tallet som gjorde Köhn kjent og kjær for det brede lag av folket.

20. mai 1993 var en historisk dag, da preses Andreas Aarflot vigslet Norges første kvinnelige biskop, med kongeparet på plass.

Veien til at hun ble nettopp dette var ikke uten motstand i en organisasjon som var splittet i ulike fløyer. Selv tilhørte hun del liberale delen, og flere kontroverser oppstod av at hun som biskop vigslet praktiserende homofile prester.

På mange måter ble Rosemarie Köhn et symbol på den viktige og nødvendige kampen for økt toleranse og verdsettelse av likeverd i Kirken.

Hennes liberale syn på homofili falt en del tungt for brystet, men hun fikk også enormt med støtte for hvorfor det var så viktig å kjempe for plass og rom. Nå hedres hun av sentrale kirkeledere.

Preses Olav Fykse Tveit beskriver henne som en viktig biskop i sin tid som åpnet kirken for flere, mens kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er opptatt av hvordan Köhn vant folks hjerter.

Opp gjennom årene har mange gitt uttrykk for takknemlighet overfor Rosemarie Köhn. Hun ble utnevnt til kommandør av St. Olavsorden i 2004, og Köhn ble også tildelt en lang rekke utmerkelser på veien.

Som biskop satt hun frem til 2006. På eldre dager har hun skrevet bøker sammen med den danske presten Susanne Sønderbo, som også ble hennes livspartner.

Nå er det klart at regjeringen velger å hedre Köhn ved at begravelsen skal finne sted på statens bekostning. Det er på alle måter en klok beslutning,

Stilen hennes var muligens mild, men motet Köhn utviste hadde en kraft som har satt spor etter seg for evigheten.

Vi lyser fred over Rosemarie Köhns minne.