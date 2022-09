PÅGÅENDE KAMP: – Vi er ennå ikke i mål med kampen for et fritt, inkluderende og trygt samfunn for alle. Derfor må vi minne hverandre på at likestilling er en grunnleggende menneskerettighet, skriver ministrene.

Frihet kommer ikke av seg selv

Vi kan ikke lene oss tilbake og bare vifte med regnbueflagget under Pride.

Natt til lørdag 25. juni begynte vakkert i Oslo. Det var Oslo Pride, hele Norges markering av Pride. Det var dagen før selve Pride paraden.

Oslo var kledd i regnbuens farger. Det var feststemning. Mange var ute og feiret kjærligheten, retten til å elske hvem vi vil. De feiret stolthet, retten til å være den vi er. De feiret samfunnet.

Men med ett ble regnbuen malt svart.

Midt i festlighetene ble det plutselig avfyrt skudd. To personer ble drept og 26 såret. Det var et angrep som rammet oss alle, men LGBTI-miljøet ble rammet spesielt hardt.

Som nordiske likestillingsministre er vår jobb å peke på utfordringer i samfunnet med diskriminering, hat og vold som skjer på bakgrunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk. Når du blir slått ned fordi du er transperson. Når ordet «homo» brukes som skjellsord. Når vi i Norden ser at LGBTI-personer oftere har selvmordstanker og -forsøk, oftere mistrives og er ensomme.

Eller når betydelig flere LGBTI-personer opplever fysisk, psykisk eller seksualisert vold.

LGBTI-personer har historisk levd med diskriminering, blant annet i lovgivningen, fordi deres identitet eller seksuelle orientering ikke har lignet på flertallets.

Til tross for fremgang for LGBTI-personer i Norden, minner angrepet i Oslo oss på at ikke alle ønsker et inkluderende samfunn med rom for mangfold. Men ingen, ikke engang i Norden, skal oppleve urett eller diskriminering fordi de er den de er eller elsker den de elsker.

Klimaet i debatten om LGBTI-tema er preget av steile fronter. Ikke minst på nettet, der det er lett å glemme at vi snakker om virkelige mennesker med virkelige problemer.

Det er bekymringsfullt, fordi skeive er folk som har krav på å bli lyttet til. Folk som trenger støtte.

Skeive viser mot ved å stå ved den de er. Vi kan alle la oss inspirere av det.

Vi erkjenner at det finnes komplekse diskusjoner fylt med dilemmaer. Det må være plass til disse. Men vi må insistere på å gjøre det på en åpen, opplyst og anerkjennende måte.

For som samfunn må vi bli enige om én ting: Vi må stå sammen mot hat og diskriminering.

Vi er ennå ikke i mål med kampen for et fritt, inkluderende og trygt samfunn for alle. Derfor må vi minne hverandre på at likestilling er en grunnleggende menneskerettighet.

Frihet kommer ikke av seg selv. Det har det aldri gjort. Det kommer den aldri til å gjøre.

Vi ønsker å jobbe for fremgang. Vi er fast bestemte på at menneskerettigheter, frihet og mangfold må komme alle til gode. Og i Norden skal vi lede an.

Katrín Jakobsdóttir, Islands stats- og ligestillingsminister

Trine Bramsen, Danmarks transport- og ligestillingsminister

Anette Trettebergstuen, Norges Kultur- og ligestillingsminister

Naaja H. Nathanielsen, Naalakkersuisoq for Finanser & Ligestilling

Thomas Blomqvist, Finlands minister for likestilling og nordisk samarbeid

Sólvit Emilsson Nolsø, Færøernes social- og ligestillingsminister

Jeanette Gustafsdotter, Sveriges kulturminister