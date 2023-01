MYGAME-SAKEN: – Et samtykke skal være informert og frivillig. Man skal vite hvem som har tilgang til opplysningene og hva opplysningene brukes til. At man kan reservere seg er ikke de samme som samtykke, skriver professor Olav Torvund.

Jusprofessor om MyGame: Ulovlig behandling av personopplysninger

MyGames virksomhet er etter mitt syn ulovlig og bør stoppes.

OLAV TORVUND, professor dr. juris, Universitetet i Oslo

I sin ustoppelige iver etter å skaffe nye inntekter, har idretten nå solgt barneidretten til et kommersielt TV-selskap. Det presenteres som strømming, men ifølge nettsidene kan man også se kamper i opptak. Og om det skal kunne være et redskap for bl.a. trenere, slik de reklamerer med, så må de vel kunne se opptak.

Jeg baserer meg på de opplysninger som har kommet fra i media og det som står på MyGames nettsider.

Etter kringkastingsloven § 1–1 første ledd bokstav a er kringkasting definert slik:

«Kringkasting: utsending av tale, musikk, bilder og lignende via elektroniske kommunikasjonsnett, ment eller egnet til å ses eller høres direkte og samtidig av allmennheten.»

Det kan ikke være noen tvil om at strømmetjenesten er kringkasting. Nå er denne type kringkasting ikke konsesjonspliktig. Men de må bl.a. følge kringkastingslovens regler. Det mest interessante i denne sammenhengen er likevel § 2–5 første ledd, første punktum, som sier:

«Kringkastere skal oppbevare opptak av program i minst to måneder etter sending.»

De har altså plikt til å gjøre opptak og til å oppbevare opptaket i minst to måneder. Ren strømming uten lagring vil være ulovlig, og dermed lagrer de personopplysninger.

Videoopptak er personopplysninger og EU-domstolen har fastslått at det er automatisert behandling av personopplysninger. Dette betyr at dette omfattes av personopplysningsloven og personvernforordninger (GDPR).

For at man skal kunne behandle personopplysninger må de ha et lovlig behandlingsgrunnlag etter GDPR art 6. Jeg kan ikke se at noen av behandlingsgrunnlagene dekker denne behandlingen av personopplysninger.

Samtykke er ikke aktuelt. Et samtykke skal gis av den hvis personopplysninger behandles. Barn som har fylt 13 år kan selv gi samtykke. For yngre barn skal samtykke gis av foresatte. Det holder ikke at en idrettsklubb eller et forbund samtykker til at opplysninger om andre behandles.

Et samtykke skal være informert og frivillig. Man skal vite hvem som har tilgang til opplysningene og hva opplysningene brukes til. At man kan reservere seg er ikke de samme som samtykke. Og selv om det skulle være samtykke, så der det ikke frivillig når man få vite at om man ikke samtykker, da er man den som ødelegger for laget.

Min konklusjon er at denne virksomheten er ulovlig og bør stoppes.