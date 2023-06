Kommentar

Det der var en tabbe

ENDRER FLAGGPOLICY: Hotellkjeden Thon endrer flaggreglementet sitt og åpner for prideflagging.

Etter en halv dag med influenserstorm velger Thon Hotel å gjøre ære på sitt gamle navn og tillate regnbueflagg.

På Thon Ullevaal stadion har noen satt opp små pride-flagg i blomsterpottene ved inngangen.

En morsom mikroprotest etter at konsernet gikk ut med instruks til sine hoteller om at i år, dere, flagger vi ikke under Pride.

Antagelig var alle på markedsavdelingen sykemeldt den dagen det brevet ble sendt. Det tok ikke lang tid før Thon snudde.

PRIDE I FJOR: Regnbuetoget gikk gjennom Oslos gater på høsten, to og en halv måned etter terroren 25. juli. Den dagen skulle Prideparaden gått. To personer ble drept og over 20 personer ble skadet.

For det virket merkelig, ett år etter terroren, at det ikke lenger passer hotellkjeden å heise mangfoldsflagget.

Influencere med over en million følgere raste, sammen med kjendiser, kommersielle krefter og Stordalens.

Dermed gjorde Thon en omvendt pridemarsj. Og det før spydige kommentatorer hadde rukket å skrive 438 tegn om saken.

Det virker klokest sånn, særlig kommersielt sett. Konsernets egen tillitsvalgte var ikke informert, og sterkt imot flaggnekten.

Samtidig er det å heise prideflagget så klart valgfritt. Folk trenger ikke engste seg for å bli utskammet om de ikke flagger.

For også det er helt greit.

HET RAINBOW HOTEL: Thon skiftet navn i 2005.

Stormer i sosiale medier virker ofte så massive. De som insisterer på å feire mangfoldet, slår samtidig ned på alle alle avvik.

For eksempel dem som ikke heiser flagget.

Da organisasjonen Fri inviterte Thon til en «prat om inkluderende arbeidsliv», fikk jeg noen svake assosiasjoner til replikken «We are all individuals» i filmen «Life of Brian».

Alle trenger ikke gå på rekke. Alle må ikke flagge. Det er slike krav som irriterer konservative kritikere og kan gjøre folk lei.

Men det er knapt en massiv front av autoritære prideaktivister som driver prideflagg frem.

Det er snarere den av og til irriterende blandingen av HR, kjendiser og troll.

I Direktoratet for forvaltning og økonomistyring legger de antakelig siste finish på pridesatsingen sin på intranettet nå.

Et humoristisk høydepunkt i romanen «Detransition, Baby!» av Torrey Peters er når en politisk korrekt HR-avdeling stresser for å lage en egen unisexdo. Det ryktes at en kollega er trans. Vedkommende ønsker seg ingen ny do.

KOMMERS: Kosmetikkmerket L'Oréal i prideparaden i Hollywood denne uken. L'Oréal som sponser pride og har en transkvinne som modell, har fått kritikk av konservative krefter.

De spydigste kritikerne av slikt, er skeive selv. Ordet «rosavaskeri» kommer derfra.

Europris, Norges beste lavpriskjede, har Pride-stasj som dominerende sortiment for tiden. Vaselin, H & M, Nike, Burger King og hundrevis av andre har fått kritikk for sine pridekolleksjoner.

Der har pride blitt kommers.

I tillegg har vi organisasjoner og parti som er blitt homovennlige mest for å rosavaske sin homofiendtlige forhistorie.

«ALLE ER FANTASTISKE»: Legos regnbuefargede figurer kom til salgs i pridemåneden for to år siden.

For Thon kan det å flagge med prideflagget være et poeng.

Kjeden signaliserer at det er trygt å bo hos dem og at kjeden tar imot alle, også homofile.

Samtidig flommer det over av memes som latterliggjør hvordan store, kommersielle foretak viser at de bryr seg med å heise prideflagget, og hvor lite de bryr seg i praksis alle andre dager i året.

Thon kalte seg Rainbow Hotels da de startet opp i 1989. Det hadde neppe noe med skeive å gjøre.

Da kjeden byttet navn til Thon i 2005, gikk det rykter om at de ville distansere seg fra regnbuesymbolet.

Men nå er det glemt. Markedsavdelingen kan kaste seg over det gamle navnet straks og starte rosavaskingen alt i ettermiddag.