Dette er krise for Freia

NØDPROVIANT: Kvikk-Lunsj er Freias mest kjente merkevare. Nå boikotter mange sjokoladen.

Spørsmålet er om norsk boikott gjør noe fra eller til.

De røde og hvite kuene som produserer melk fra det reneste, norske fjellbeitene er plutselig gått over til å melkes for russiske blodpenger.

Det er krise for det norske selskapet Freia.

I flere dager nå har de måttet ta imot beskjeder om at stadig nye firma boikotter dem.

Og det skjer selv om Freia ikke er i Russland.

Selskapet holder tvert om til på Rodeløkka i Oslo, hvor den deilige sjokoladelukten har ligget over bydelen i godt over hundre år.

VIL IKKE SELGE FREIAPRODUKTER: Melkesjokoladen er stengt ute av firma som SAS og DNT.

Problemet er at Freia eies av et digert internasjonalt selskap som heter Mondelez MondelezMondelēz International Inc., tidligere Kraft Foods, er et amerikansk matvarekonsern med hovedkvarter i Illinois, og er en sentral markedsaktør innen sjokolade, kjeks, sukkervarer, kaffe og pulverdrikker i 165 land. . Og de er fortsatt i Russland.

I mai ble Mondelez svartelistet av Ukraina som krigssponsorer.

Det svenske fotballforbundet var først ute, og avsluttet sponsoravtalen med Marabou, som er blant Mondelez merkevarer.

Torsdag sa SAS sa at de vil boikotte Freia og enkelte andre produkter Mondelez lager.

Siden har det vært boikott minutt for minutt. Petter Stordalens hotellkjede Strawberry var selvsagt raskt ute.

Den Norske Turistforening (DNT), det svenske togselskapet SJ, hotellkjeden Classic Norway Hotels, Norwegian, Elkjøp, Norges Fotballforbund (NFF) og Toppfotball Kvinner har også kastet ut Freia.

Dette er alvor for Freia. Nå teller de store dagligvarekjedene på krokanrullene. Og om de sier nei til Freia, da går det fort mot permitteringer.

LA NED: Etter fullskalainvasjonen av Ukraina i fjor, sa mange kjente merkenavn takk for seg i Russland. Her fra et kjøpesenter i Moskva i mars i fjor hvor Hennes & Mauritz og Zara hadde stengt.

For de ansatte må det virke temmelig urettferdig. De har ikke noe med Russland å gjøre. De er kun eid av noen som ikke har hatt vett til å trekke seg ut av landet.

Og det samtidig som andre kjente selskap har valgt motsatt.

Etter at Russland invaderte, kom bildene fra Moskvas fancy kjøpesenter der de store merkevarenavnene pakket sammen og stengte ned.

H&M dro, sammen med IKEA, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks, Heineken, Adidas, Samsung og mange flere.

I Danmark fikk Carlsberg kritikk for å bli. Og det hjalp. De har bestemt seg for å trekke seg ut, selv om de taper store summer på å droppe det russiske markedet.

Forbrukerboikott kan altså hjelpe.

Men antagelig er det en del firma som sitter svært stille i båten nå. For det er nok mange som er i Russland eller selger noe der.

Markedet er stort, og mange er godt etablert.

Procter & Gamble er for eksempel også på svartelisten til ukrainerne. Politico skrev tidligere i år at den store majoriteten av vestlige selskap er blitt værende i Russland. Bare ni prosent hadde da trukket seg ut.

Det burde mane til mer boikott.

Og om vi skal boikotte Mondelez, holder det ikke bare med Freia, man må også huske på Oreo-kjeks, Ritz, kaffe og en rekke andre produkter.

Og det er det mange som gjør.

Mondelez kan bli presset til å trekke seg ut om flere vestlige land boikotter dem.

Det ville vært det beste for både Freia, Ukraina og den vestlige alliansen.

Så spørs det da, hva fem millioner Kvikk lunsj-elskere har å bety for et stort, internasjonalt selskap.

I verste fall går Freia dukken, mens eierne fortsetter å være i Russland. Det ville vært en særdeles dårlig Twist.

La oss heller håpe eierne leser det på innsiden av Kvikk lunsj-pakken: Vend i tide, det er ingen skam å snu.

