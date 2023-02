SKJEV FREMSTILLING: – Det er ikke grunnlag for å si at mennesker med alvorlig psykisk lidelse utgjør «en betydelig trussel» for samfunnet, skriver representantene for psykologforeningen.

Kripos stigmatiserer psykiske lidelser

Politiet skaper fordommer om personer med psykiske lidelser gjennom lettvint bruk av vold- og drapsstatistikk.

AINA FRAAS-JOHANSEN, spesialrådgiver i Norsk Psykologforening

KIM EDGAR KARLSEN, fagsjef i Norsk Psykologforening

Før jul publiserte Kripos en ny rapport om vold begått av personer med alvorlig psykisk lidelse. Rapporten beskriver vold- og drapsutviklingen fra 2011. Innsiktsarbeidet kunne vært ett prisverdig bidrag i et komplekst og særdeles alvorlig tema.

Dessverre viser politiet mangel på refleksjon i hvordan beskrivende drapstall både gir begrenset innsikt og kan være enormt tungtveiende på en og samme tid.

I forordet minner Kripos-sjef Kristin Kvigne klokelig om at det «noen ganger skapes et feilaktig bilde av at de aller fleste med alvorlig psykisk lidelse er farlige», og at dette kan føre til stempling og utenforskap.

Samtidig er kjernepremisset for analysene og vurderingene i rapporten at det har forekommet en stor økning i vold og drap begått av personer med alvorlig psykisk lidelse.

Politiets trusselvurdering (PTV) legges til grunn for hele innsiktsarbeidet: Denne ser det som «sannsynlig at vold begått av personer med alvorlig psykiske lidelser og problematisk rusmiddelbruk vil fortsette å utgjøre en betydelig trussel».

Problemet er at tallmaterialet, slik vi leser det, ikke gir grunnlag for en slik konklusjon.

Dermed bidrar rapporten til nettopp det Kvigne advarte mot: Økt fare for stigmatisering av psykisk syke. Vi kan risikere å fatte beslutninger om sentrale samfunnsforhold på et feilaktig grunnlag.

Sammenlignet med andre land i verden ligger Norge svært lavt i antall drap i løpet av ett år, cirka 30 i året. Sjansen for å bli drept av en person med alvorlig psykisk lidelse i Norge i 2022 var omtrent en til en million.

Når vi har så små tall, er det viktig å være forsiktig med bruk av prosenter. Siden 2014 har det i snitt vært 62 gjerningspersoner som hvert år har begått drap eller drapsforsøk. Blant disse har gjennomsnittlig 18 alvorlig psykisk lidelse.

I rapporten sammenligner Kripos de med alvorlig psykisk lidelse i to ulike perioder (2014-2017 og 2018-2021) og kommer frem til en økning på over 50 prosent. Dette vil leses som et høyt tall og en skremmende utvikling. Vi tenker for eksempel på de tragiske drapene i Kongsberg i 2021, og blir alarmerte og redde.

Men for å kunne komme frem til denne voldsomme økningen har Kripos tatt aktive grep. Ved å gruppere årene i to perioder og sammenligne disse, tilslører de samtidig at tallene varierer fra år til år.

Legger vi Kripos sine tall til grunn ser vi at andel gjerningsmenn var 31 prosent både i 2015 og 2020. Sammenligner vi 2021 med 2020 ser vi en nedgang i andel gjerningspersoner med alvorlig psykisk lidelse.

Vi har altså først og fremst med en variasjon å gjøre. Ikke en økning.

Enda skjevere blir bildet når Kripos slår sammen drap og drapsforsøk. Dette gjør de på tross av at de skriver at andelen gjerningsmenn i drapssaker med alvorlig psykisk lidelse er stabil for hele perioden.

Økningen skyldes kun drapsforsøk, og antall drapsforsøk øker også for andre gjerningspersoner, blant annet fordi påtalemyndigheten har endret kodepraksis.

Det er altså betydelig usikkerhet ved tallmaterialet, og ikke grunnlag for å konkludere slik politiet gjør.

En god diskusjon om hvordan vi kan forsøke å forhindre og forebygge drap begynner med kunnskap om hva som gir en forhøyet risiko. Her er vi helt på linje med politiet.

Åpenhet om konsekvensene ved psykiske lidelser har stor betydning, blant annet for måten vi utvikler helsetjenestene i landet, og for hvordan vi styrker samarbeidet mellom helse og politi.

Derfor er det viktig å undersøke overhyppigheten av mennesker med alvorlige psykiske lidelser i drapssaker og drapsforsøk nærmere.

I en stor offentlig utredning slo det såkalte Olsenutvalget i 2010 fast at mennesker med samtidig ruslidelse og alvorlig psykisk lidelse har forhøyet risiko for rusrelatert vold. Men at drap ikke kan forklares ut fra én årsaksfaktor alene.

Utvalget presiserte at mennesker med psykiske lidelser oftere enn friske også har andre risikofaktorer som at de er unge menn uten arbeid, at de oftere har rusmiddelproblemer, eller at de har vært ofre for vold.

Jo grundigere man vurderer alle forhold, desto mindre forskjell ser man mellom mennesker som utøver vold med eller uten alvorlige psykiske lidelser.

Vi kan undres på hvorfor Kripos utelater slike nyanseringer i sin rapport om drap i Norge.

Riktignok skriver de at kriminalitetsutviklingen har mange årsaker, og at rapporten ikke kan gi noen endelige svar. Derfor er det også ekstra uheldig at politiet likevel bidrar til overforenkling.

At mennesker med alvorlig psykisk lidelse utgjør «en betydelig trussel» for samfunnet gir tallene faktisk ikke grunnlag for å si.