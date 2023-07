Kommentar

Moxnes-saken: Skaden blir langvarig

Bjørnar Moxnes holdt pressekonferanse om solbrillesaken lørdag formiddag.

Kan Rødt virkelig stole på en partileder som holdt tilbake vesentlig informasjon fra sine nærmeste?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Historien om Bjørnar Moxnes og Boss-solbrillene kunne vært noe som blåste forholdsvis fort over. Alle kan dumme seg ut.

Det hele hadde nok blitt satt på kontoen for en menneskelig feil hos de aller fleste, dersom Moxnes hadde gått rett tilbake til butikken da han oppdaget at han hadde tatt med seg ubetalte briller ut.

I stedet har dette blitt en sak som ikke bare er merkelig, uforståelig og på grensen til absurd. Den kommer trolig også til å ramme troverdigheten til Rødt-toppen i lang tid fremover.

Når det kan stilles spørsmål ved om sjefen er til å stole på, rammer det selvsagt også partiet han er spydspiss for.

Det videre skadepotensialet skyldes flere forhold.

Et av dem handler om at Moxnes lenge har vært ekstra høy og mørk når andre har et kritisk søkelys på seg. Det blir ikke så lett å moralisere med troverdighet etter dette, og i et valgår kan en slik sak åpenbart bli politisk skadelig for Rødt.

Grunnen til at dette neppe bare er et blaff, handler først og fremst om flere valg Bjørnar Moxnes tok etter at han hadde tatt med seg brillene ut av Boss-butikken.

Når det oppstår en skandale er det ikke så uvanlig at håndteringen blir et vel så stort problem som utgangspunktet. Så også her.

Veldig mye forandrer seg i det øyeblikket Moxnes rev av lappen, og deretter valgte bagasjen fremfor butikken for solbrillenes videre ferd.

Slikt er ikke uhell, det er bevisste handlinger.

Det er forståelig at han ble skremt, og det er ikke rart at han uroet seg over hvordan en slik historie ville ta seg ut. Men uansett hvor redd Moxnes ble, kan det vanskelig forsvare at han tok en avgjørelse om å ikke gå umiddelbart tilbake med en vare han visste at ikke var hans.

Rent strafferettslig er dette en sak relativt langt ned på stigen, og den er oppgjort ved at Bjørnar Moxnes har vedtatt et forelegg. Men det ikke først og fremst jusen i dette som gjør at solbrillesaken vil hefte ved Moxnes også fremover.

Ved å la være å fortelle hele historien umiddelbart, har han opptrådt shady også i etterkant av brilletyveriet.

Slikt er ekstra alvorlig for en topp-politiker. Er det én ting som er alfa og omega for våre fremste folkevalgte, så er det å ha tillit, både hos velgermassen og innad i egne partirekker.

Det er en alvorlig side av saken at Moxnes også holdt tilbake vesentlig informasjon overfor partikollegaer, da han informerte dem om tyverisaken før den sprakk. Det er stor forskjell på en beretning som bare handler om å glemme å betale for et par briller, og en som inkluderer at man aktivt river av merkelappen og legger brillene i bagen.

Det er innad i partiet Rødt nøkkelen ligger rundt Bjørnar Moxnes’ politiske fremtid. Det er hans egne som avgjør om de har den tilstrekkelige tilliten til å la seg lede av ham fremover.

Det varmer sikkert for Moxnes i en vanskelig tid at kolleger som Mímir Kristjánsson, Marie Sneve Martinussen og Sofie Marhaug er offentlig tydelige på at de fortsatt vil ha ham som lagleder.

Likevel er det for tidlig å si noe om hvor skadet han fremstår overfor resten av det røde laget.

Denne saken var vond for Bjørnar Moxnes fra starten av, men dessverre er den blitt verre underveis.

Tillit tar tid å bygge, men går fort å rive ned.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post