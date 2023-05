Kommentar

Snart kan ikke USA betale

En bitter partipolitisk dragkamp i USA kan få katastrofale økonomiske konsekvenser. Det angår også Norge.

Nedtellingen har startet. Hvis ikke Kongressen innen 1. juni hever det såkalte gjeldstaket, vil ikke USA lenger være i stand til å betale for alle offentlige utgifter eller betjene den enorme statsgjelden.

USA har aldri tidligere misligholdt sine økonomiske forpliktelser. Hvis det skulle skje vil det ikke bare ramme amerikanerne hardt. Det vil føre til alvorlige rystelser i verdens finansmarkeder.

Da blir faren overhengende for børsfall, enda dyrere lån og økonomisk nedgangstid.

AVLYSTE BESØK: President Joe Biden svarte på spørsmål om statsgjelden på G7-møtet i Hiroshima i helgen. Han avlyste et besøk blant annet et besøk i Australia for å reise hjem for å forhandle om et kompromiss.

De fleste investorer regner tilsynelatende med at politikerne i Washington vil klare å komme frem til en kompromiss i 11. time. De har alltid klart det før. Det var bare en svak nedgang på Wall Street-børsen i slutten av forrige uke og en forsiktig åpning på mandag.

Men klokken tikker. President Joe Biden og republikanernes flertallsleder Kevin McCarthy har kort tid til å finne et kompromiss.

Den politiske tautrekkingen pågår i en situasjon preget av stor økonomisk usikkerhet. Flere banker har gått konkurs de siste månedene. Nå handler det om tilliten til verdens største økonomi.

Amerikanske statspapirer har vært regnet som de sikreste i verden, sier makroanalytiker Elisabeth Kopelman i SEB til Svenska Dagbladet. Hvis USA ikke klarer å betale gjeldsrenter, vil det rokke ved grunnvollene for det hele det finansielle systemet, sier hun.

FORHANDLER: President Joe Biden, visepresident Kamala Harris og republikanernes flertallsleder Kevin McCarthy forhandlet om gjeldstaket 16. mai i Det ovale kontoret i Det hvite hus.

Siden 1960 er gjeldstaket blitt hevet 78 ganger, som regel uten politisk drama. Fordi statsfinansene går i underskudd, må USA ta opp nye lån. Alle presidenter lover å gjøre noe med gjeldsbyrden. Men gjelden steg i George W. Bush’, Barack Obamas og Donald Trumps presidenttid. Den har fortsatt å vokse i Bidens tid.

I 2011 utgjorde statsgjelden 95 prosent av USAs bruttonasjonalprodukt. I dag utgjør gjelden 120 prosent.

Kommentator Ezra Klein skriver i New York Times at gjeldstaket er den dummeste av amerikanske lover. Først bevilger Kongressen pengene. Deretter stemmer de over om myndighetene skal betale regningen for det de har vedtatt.

GJELDSBYRDEN: En plakat på et buss-stopp i Washington, D.C. viser den nasjonale gjelden.

Et politisk flertall i Kongressen kunne ha fjernet gjeldstaket, om de ville. Det demokratiske parti kunne ha gjort det da de hadde flertall i 2021 og 2022, men de gjorde det ikke.

På venstresiden i det demokratiske parti er det også mange som vil at Biden skal oppheve gjeldstaket, med henvisning til det 14. tillegget i konstitusjonen som sier at offentlig gjeld i USA ikke skal trekkes i tvil.

Hvis Biden tar et slikt drastisk grep vil det utvilsomt bli utfordret i rettsvesenet. Utfallet er høyst usikkert og det vil dessuten ta lang tid å få en kjennelse i Høyesterett.

Den eneste farbare veien er at Biden og McCarthy finner et politisk kompromiss. Begge er under sterkt press fra kompromissløse fløyer i de to partiene.

ROLIG BØRS: Det var forsiktig optimisme på Wall Street børsen mandag morgen, før en ny forhandlingsrunde mellom president Joe Biden og flertallsleder Kevin McCarthy om gjeldstaket.

Tidligere president Donald Trump oppfordrer republikanerne til ikke å inngå en avtale «hvis de ikke får alt de ønsker». I sitt sosiale nettverk skriver han: Ikke gi etter!

Venstrefløyen i det demokratiske parti krever samtidig at Biden ikke gir innrømmelser som svekker offentlige ytelser som de vil verne.

Det holder ikke at Biden og McCarthy blir enige. De må også klare å selge avtalen til sine partifeller.

Akkurat nå pågår det et politisk spill, der ingen vil bli sittende igjen med ansvaret hvis det går galt. Både republikanere og demokrater sier at ekstreme krefter på den andre siden står i veien for et kompromiss.

SETTER FRIST: Finansminister Janet Yellen sier at gjeldstaket må heves innen 1. juni for at USA skal ha penger til å betale alle utgifter.

Biden avlyste planlagte besøk i Australia og Papua New Guinea etter helgens G7-toppmøte i Japan. I stedet reiste han hjem for å forhandle med McCarthy, ansikt til ansikt. Før han forlot Japan kalte han republikanernes krav for uakseptable og han ba dem gå bort fra “ekstreme posisjoner”.

Republikanerne, som har flertall i Representantenes hus, har vedtatt å øke gjeldstaket mot kutt i statsbudsjettet. Slik forslaget er utformet vil det ikke bli vedtatt i Senatet der demokratene har flertall.

Det viktigste for republikanerne er at det gjennomføres dype utgiftskutt i offentlige utgifter. De har riktignok lovet å skjerme mottagere av sosialhjelp, veteraner og forsvarsbudsjettet for kutt. Men det betyr bare at det må kuttes desto mer i andre offentlige programmer.

HARD LINJE: Tidligere president Donald Trump ber republikanerne ikke gi etter på kravene i forhandlinger om gjeldstaket.

Finansminister Janet Yellen har gjort det klart at uten en avtale i begynnelsen av juni vil ikke USA lenger kunne betale alle sine regninger.

Hvis USA ikke skal misligholde statsgjelden, må de i stedet kutte kraftig i sosiale utgifter som rammer titalls millioner amerikanere. De kan velge å permittere offentlig ansatte. Det blir galt uansett. Mange vil miste jobben, andre vil tape inntekter.

Dette er ukjent terreng. Ingen vet med sikkerhet hva det betyr hvis gjeldstaket ikke blir hevet. Men amerikansk fallitt er det siste verdensøkonomien trenger etter pandemi og krig.