Kommentar

Til angrep på Trump

PÅ OFFENSIVEN: Floridas guvernør Ron DeSantis har ikke bekreftet at han vil kjempe om å bli republikanernes kandidat til presidentvalget i 2024. Men det meste av det han har gjort de siste månedene tyder på at valget er tatt.

Donald Trump har i flere måneder angrepet Ron DeSantis. Nå slår DeSantis hardt tilbake.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

I et TV-intervju med Piers Morgan, som sendes torsdag, angriper DeSantis Trumps kaotiske lederstil, sviktende personlighet og politiske valg under pandemien.

Dette ifølge Morgan, som omtaler intervjuet i en kommentarartikkel i New York Post i dag.

Trump var DeSantis´mentor. DeSantis vant så vidt guvernørvalget i Florida i 2018, takket være Trumps støtte. Han var som en lærling i Trumps tidligere TV-reality «The Apprentice», uten å få sparken.

Men Trumps tid som støttespiller for DeSantis er forbi.

Nå utfordrer eleven læremesteren. Han kan stå i veien for Trumps forsøk på politisk revansj i 2024.

I BEDRE TIDER: Donald Trump og Ron DeSantis i Florida i mars 2019. Da var Trump fortsatt president og DeSantis var nylig blitt valgt til guvernør.

Trumps strategi overfor DeSantis er en kombinasjon av politisk kritikk og satire. Han forsøker å latterliggjøre guvernøren ved å kalle ham for Ron DeSanctimonious, Ron den skinnhellige.

DeSantis kaller dette for bakgrunnsstøy: Kall meg hva du vil så lenge du kaller meg en vinner.

DeSantis sier at han ikke har tatt en endelig avgjørelse om å stille som kandidat i presidentvalget i 2024. Men det meste av det han har gjort de siste månedene tyder på at valget er tatt.

At han åpner døren for Piers Morgan til guvernørboligen i Tallahassee, og snakker åpent om hva slags president han kan tenkes å bli, er bekreftelse god nok.

GJENVALGT: Ron DeSantis, Casey DeSantis og barna under innsettelsesseremonien i Tallahassee i januar i år. DeSantis ble gjenvalgt som guvernør med stor margin.

Morgan skriver at DeSantis omsider har kastet hanskene og tar igjen. Han varsler at intervjuet vil utløse en «brannstorm» i det republikanske partiet. Jason Miller, en av Trumps rådgivere, skriver på Twitter at DeSantis endelig har vist hvem han er: En aldri-Trumper fra etablissementet som forakter MAGA og om har vært falsk hele tiden.

Trumps MAGA-bevegelse står for Make America Great Again. For å vinne nominasjonen, og deretter presidentvalget, er DeSantis avhengig av støtte fra mange av Trumps tilhengere. De utgjør en stor del av det republikanske parti.

DeSantis mener han kan klare det, og deretter slå Joe Biden. Presidenten har ennå ikke kunngjort at han stiller til gjenvalg, men det er ventet å skje i nær fremtid.

– Hvis jeg stiller, så er det mot Biden. Det er han jeg vil fokusere på fordi jeg mener at han har sviktet landet. Jeg tror landet ønsker forandring. Jeg tror de ønsker en helt ny start og en ny retning, sier DeSantis.

Altså ikke en reprise på Trump.

DeSantis er ikke beskjeden på egne vegne: – Jeg har det som kreves. Jeg har en visjon for landet. Jeg evner å vise lederskap. Jeg er villig til så stå i ilden når det blir virkelig varmt og ikke bøye av under press.

GRATIS BOK: Frivillige deler ut Ron DeSantis bok under et politisk møte i Iowa 10. mars.

DeSantis lover kompetent lederskap, uten daglig drama.

Han sier det ikke gir mening å «slåss med folk i sosiale medier». Trump leverte daglig drama og flere titalls Twitter-meldinger hver dag. Ofte i store bokstaver.

Politisk er forskjellen liten mellom Trump og DeSantis. Men DeSantis (44) representerer noe nytt, og han er ikke belastet med skandaler og fire pågående etterforskninger.

DeSantis argument er at han ble gjenvalgt i Florida med solid margin fordi han også fikk stemmene til uavhengige velgere og noen demokrater. Man blir ikke president bare ved å appellere til republikanske velgere.

Donald Trump har opparbeidet seg en klar ledelse blant republikanske velgere. Ron DeSantis er nummer to i feltet, og det er før han har kunngjort sitt kandidatur.

Kampen om å bli republikanernes presidentkandidat vil bli stygg og uforsonlig.