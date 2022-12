Kommentar

Kinas harde virus-vinter

SMITTEN ØKER: En helsearbeider sjekker en mann for Covid-19 i Shanghai 9. desember.

Kina letter på coronatiltakene i samme øyeblikk som en stor smittebølge slår inn over landet. Det kan bli en tøff kinesisk virus-vinter.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Altfor lenge holdt kinesiske myndighetene fast på null-Covid strategien, som innebar ekstremt strenge smitteverntiltak. Det var president Xi Jinping som lanserte null-Covid-strategien, og ingen kunne stille spørsmål ved hans visdom.

Men sist uke var det plutselig slutt. Etter at myndighetene i to år ustanselig har snakket om null-Covid ble det, over natten, et begrep som ikke må brukes.

Nå må kineserne, som alle oss andre, venne seg til å leve med viruset.

For kineserne er det lettelse at mange av de strengeste tiltakene fjernes. Men det er også en uro for hva Kina kan ha i vente de kommende måneder.

Financial Times gjengir uavhengige beregninger som tilsier at så mange som en million kinesere kan komme til å dø i en vinterbølge av omikron-smitte. Også kinesiske forskere har tidligere varslet om svært høye dødstall, hvis tiltakene raskt ble opphevet.

Men det var før Xi Jinping sist uke forlot null-Covid strategien.

Inntil for noen dager begrunnet myndighetene de strenge restriksjonene med at omikronvarianten var svært farlig. Nå sier helsemyndighetene at omikron ikke er noe å bekymre seg for. Over 90 prosent vil få milde eller ingen symptomer, heter det.

I statskontrollerte medier anslår en tidligere leder for den nasjonale helsekommisjonen, Feng Zijian, at 80–90 prosent av kineserne etter hvert vil bli smittet av viruset.

Det er virkelig en stor overgang å gå fra en nullvisjon til å vedgå at det store flertall vil bli smittet.

FEBER: Ambulansepersonell i smittevernutstyr kommer en pasient til en feberklinikk i Beijing.

I en stormfull tid med store gateprotester og høye smittetall Beijing valgte Xi Jinping brått å endre kurs.

Han vil ikke at det skal se ut som at han bøyer av for demonstrantene som protesterte mot coronatiltakene. Og som tok seg den sjeldne frihet å kritisere regimet. Den offisielle propagandaen forsøker å gi inntrykk av at dette er en lenge planlagt og vel overveid beslutning.

Men det ser virkelig ikke slik ut.

I to år har kineserne levd med nedstengning, karantene, massetesting og smittesporing. Reglene har vært praktisert strengere enn i noe annet land. Ifølge de nye retningslinjene kan smittede holde seg hjemme. Massetestingen reduseres. I store byer som Beijing og Shanghai er det ikke lenger nødvendig å vise negativ test for å komme inn i parker eller bruke kollektivtrafikk. Butikker og restauranter gjenåpner.

GATETEST: En helsearbeider tester en kvinne for Covid-19 på gaten i Wuhan 9. desember. Det var i denne byen de første tilfellene av virussykdommen ble kjent.

Det er på høy tid. Men problemet er at landet ikke er godt nok forberedt. Tiltakene kunne gradvis og kontrollert ha blitt trappet ned hvis myndighetene ikke hadde tviholdt på null-Covid.

Det er liten immunitet i befolkningen. Mange av de eldre er ikke fullvaksinert. Kina bruker sin egenutviklede vaksine som er mindre effektiv enn vestlige.

Det som i første omgang så ut som en kinesisk suksesshistorie, men svært få syke og lave dødstall, kan ende i en katastrofe.

Kina kan komme til å oppleve skrekkscenarioer som minner om virusets herjinger i Nord-Italia i februar 2020. Ekstremt mange syke, overfylte sykehus, overarbeidede helsearbeidere og svært høye dødstall.

FÆRRE RESTRIKSJONER: Reisende med munnbind kommer opp fra en T-banestasjon i Wuhan. I mange kinesiske byer er det ikke lenger krav om negativ test for å bruke offentlig transport.

I mai publiserte forskere i Kina og USA en rapport i Nature Medicine der de beregnet at 1,5 millioner kinesere kunne dø av Covid hvis myndighetene droppet null-Covid-strategien. Vel å merke hvis myndighetene ikke samtidig trappet opp vaksineringen og styrket behandlingstilbudet.

Allerede nå kommer det rapporter om at sykehus mangler medisinsk utstyr og helsearbeidere for å håndtere de økende smittetallene. Apoteker går tom for Covid-tester og noen steder er det innført rasjonering av febernedsettende medisiner.

PÅ REISE: President Xi Jinping har sterkt begrenset reisevirksomheten under pandemien, men denne uken var han i Riyadh i Saudi-Arabia.

Statskontrollerte medier som China Newsweek varsler at landet sannsynligvis står foran et større i løpet av en eller to måneder. De offisielle tallene er fortsatt relativt lave, men når man går bort fra obligatorisk testing blir mørketallene høye.

I slutten av januar feires det kinesiske nyttåret. Da pleier flere titalls millioner kinesere å forlate storbyene med fly, tog og busser, og reise hjem til landsbyene de kom fra. Da kan smitten bli spredd fra by til land. I år kan nyttårsfeiringen bli en superspreder hendelse.