Tyskland viser vei!

Avkriminalisering av narkotika kan bli en mellomstasjon på veien til full legalisering.

JAN ARILD SNOEN, forfatter, aktuell med boken «Legaliser! Nå! Kampen om narkotikapolitikken»

I oktober la den tyske regjeringen frem et konkret forslag til legalisering av cannabis, og planen er å iverksette dette fra 2024. Da vil flere europeiske land følge etter, og narkotikadebatten gå over i en ny fase, også i Norge.

Rusreformen her hjemme ble drevet frem av et konservativt parti, Høyre, i kompaniskap med liberale Venstre, mens det sosialdemokratiske partiet motsatte seg den.

I Europa er det ellers vanlig at sosialdemokratene liberaliserer narkotikapolitikken, mens de konservative bremser.

En forklaring er Arbeiderpartiets selvforståelse: Alle store sosiale reformer skal springe ut av Arbeiderpartiet. Dette har stått i veien for at partiet kan slutte seg til hovedprinsippet i Høyreregjeringens rusreform – avkriminalisering av bruk og besittelse for alle.

Mange land er på vei inn i en ny fase, der det ikke lenger dreier seg om avkriminalisering, men om legalisering – riktignok i overskuelig fremtid begrenset til cannabis.

Selv om avkriminalisering gir klare fordeler for brukerne – mindre stigmatisering, bortfall av straff, mindre utenforskap gjennom rulleblad, lavere barrierer for å oppsøke helsehjelp, løser dette ikke et hovedproblem – at brukerne må søke til kriminelle leverandører.

Å måtte involvere seg med kriminelle er uheldig i seg selv, og gjør at brukerne får tak i stoff av usikker kvalitet og styrke. En del brukere blir også en del av distribusjonskjeden ved å selge videre.

Denne kjeden er preget av vold i alle ledd, selv om dette problemet oppleves mindre akutt i Norge enn i vårt naboland Sverige, der mange av de oppsiktsvekkende bombeattentatene og de mange drapene med skytevåpen er knyttet til kampen om narkotikamarkedet.

Ved siden av ønsket om å få bukt med kriminelle leverandørkjeder, skyldes bevegelsen i retning legalisering at de som har gått foran ikke har fått grunn til å angre seg.

Stadig flere delstater i USA legaliserer, og ikke et eneste sted er det aktuelt å reversere. Da Colorado i en folkeavstemning i 2012 var først ute, stemte 55 prosent for legalisering. De siste årene har støtten ligget stabilt omkring 75 prosent. På riksplan støtter nå to av tre amerikanere legalisering. Canada fulgte etter i 2018, og nå har land som Mexico, Colombia og Thailand enten vedtatt eller gjennomført legalisering.

For debatten i Norge er det viktigst hva som skjer i EU. Malta har som første EU-land legalisert cannabis fra starten av 2022. Det er lov å dyrke inntil fire planter hjemme, og man kan slutte seg til en såkalt «sosial klubb», en non-profit-organisasjon med inntil 500 medlemmer som dyrker og selger til medlemmene.

Luxembourg har også vedtatt å legalisere, i første omgang dyrking hjemme og besittelse av små mengder. I neste fase er det meningen å etablere en offentlig kontrollert produksjons- og distribusjonskjede. Det som skjer i nabolandet Tyskland vil bestemme når denne fasen kan iverksettes.

I den tyske regjeringen som tiltrådte i fjor høst, fikk det liberale FDP og De Grønne gjennomslag for at cannabis skal legaliseres. Ved siden av egen dyrking, innebærer det salg og besittelsen inntil 20–30 gram gjennom butikker med lisens, trolig apoteker.

Det blir en aldersgrense på 18 år, reklameforbud, en særavgift og foreløpig forbud mot salg over nettet.

Også den tsjekkiske regjeringen har nylig vedtatt å legalisere cannabis, og detaljene skal på plass i løpet av neste år, koordinert med Tyskland.

EUs viktigste land har altså en nøkkelrolle, og vil dra andre med seg. Nederland har vedtatt et pilotprogram for legal produksjon av cannabis, og flere sveitsiske byer er i ferd med å iverksette pilotprogrammer for legal omsetning.

FN-konvensjoner har virket bremsende på liberaliseringsreformer. Det er riktignok etter hvert blitt enighet om at konvensjonene ikke sperrer for avkriminalisering, men de er til hinder for lovlig og regulert salg, altså legalisering.

Canada har åpent erkjent at deres legalisering i 2018 er et brudd med konvensjonene slik de nå foreligger. Det har ikke fått noen følger for dem.

Når land som Mexico og Colombia er på vei etter, understreker det at FN-konvensjonene ikke lenger er et absolutt hinder. Skulle USA etter hvert ta skrittet og legalisere på nasjonalt nivå, ville konvensjonene måtte endres, ikke bare overses.

For Tyskland og andre EU-land er en EU-dom fra 2010 en viktigere barriere. Dommen pålegger medlemslandene å hindre salg av stoffer som er definert som narkotika. Modellen som er valgt på Malta, og i første fase i Luxembourg, med egen dyrking og «sosiale klubber» bryter ikke denne grensen, mens lisensiert salg, eller i norsk variant en «polordning», lett vil gjøre det.

Den tyske regjeringen vil derfor bruke tiden frem til 2024 til å undersøke mulighetene for å komme rundt denne dommen, og dersom det ikke er mulig, forhandle med EU-kommisjonen om en politisk åpning.

Det er vanskelig å tenke seg at Tyskland direkte vil trosse EU, men liberaliseringsvinder blåser over Europa. Det vil også få betydning på EU-nivå. Spørsmålet er ikke så mye om legaliseringen kommer, men når og hvordan.

Her hjemme vil vi trolig bruke de neste par årene til å diskutere om avkriminalisering også skal gjelde for dem som ikke har problemer med stoffer som i dag er ulovlige, ikke bare for de rusavhengige.

Men i løpet av neste stortingsperiode vil mange land, både i og utenfor Europa ha legalisert, og vil etter hvert høste erfaringer med dette.

Det vil påvirke også den norske debatten, der flere partier og enda flere ungdomspartier allerede er åpne for legalisering, i første omgang av cannabis.

Kanskje Arbeiderpartiet etter hvert våger å slutte seg til sine europeiske søsterpartier, og komme Høyre i forkjøpet på dette området?

Det ville kle partiet bedre enn å bremse sammen med Senterpartiet og KrF.