TV-AKSJONEN: – Jeg håper den norske befolkningen skjønner at det ville vært svært problematisk for årets TV-aksjon som skal gå til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt, å ta imot penger fra våpenindustrien, skriver Gunvor Knag Fylkesnes i Redd Barna.

Den eneste siden vi tar er barnas side

At Wetland og Jacobsen nærmest insinuerer at vi ville stått på Hitlers side i 2. verdenskrig, er sjokkerende. Den eneste siden vi tar er barnas side, og vi hjelper alle barn uavhengig hvem foreldrene deres er og hvilken side av konfliktlinjen de bor i.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

GUNVOR KNAG FYLKESNES, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna

I år går TV-aksjonen til barn rammet av krig og konflikt i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan og DR Kongo, og til barn som har flyktet til Norge. Morten Wetland og Roy Jacobsen stiller seg svært kritiske til at Redd Barna ikke tar imot penger fra våpenindustrien.

Dette er et ufravikelig prinsipp, både for Redd Barna i Norge og Redd Barna i resten av verden. 22 barn drepes og lemlestes i snitt hver dag i krig på grunn av våpen. Eksplosive våpen brukes i økende grad der barn leker, sover og går på skole.

Skal Redd Barna klare å yte hjelp på bakken i flere av disse landene som er omfattet av årets TV-aksjon er vi helt avhengig av tillit hos alle partene i konflikten.

Som humanitær aktør er det derfor viktig for Redd Barna å være upartiske. Det er viktig for at vi skal kunne hjelpe alle barn, og for at våre ansatte skal være trygge. Vi kan oppfattes som partisk i en konflikt dersom vi mottar penger fra en våpenprodusent som forsyner partene i konflikten med våpen.

Les også Wetland/Jacobsen: Redd (noen av) Barna Redd Barna, med dagens ledelse, ville trolig ikke støttet at Polen kjempet mot Tysklands invasjon i 1939.

Dette innebærer selvfølgelig ikke at vi kritiserer den norske våpenindustrien for å gi våpen til Ukraina. Vi som humanitær aktør på bakken må likevel være uavhengig av både de stridende partene og aktører som bidrar direkte til deres krigføring.

Å blande disse rollene kan bokstavelig talt være livsfarlig. At Wetland og Jacobsen mener det er forsvarlig å blande disse rollene, skremmer oss.

Derfor har Redd Barna gjort det klart at vi heller ikke i forbindelse med TV-aksjonen kan ta imot penger fra våpenindustrien. Dette er ikke noe nytt. I fjor gikk TV-aksjonen til Leger uten grenser, heller ikke de tok imot penger fra våpenindustrien – slik Wetland og Jacobsen påstår.

Dessuten har også nesten samtlige organisasjoner som søkte om TV-aksjonen for neste år satt dette som et premiss. De ønsker ikke å takke ja til penger fra våpenindustrien. Så vidt oss bekjent tar ikke humanitære organisasjoner imot penger fra våpenindustrien.

Wetland og Jacobsen nærmest insinuerer i sitt innlegg at Redd Barna ville stått på Hitlers side i 2.verdenskrig. Det er sjokkerende. Den eneste siden vi tar er barnas side, og vi hjelper alle barn uavhengig hvem foreldrene deres er og hvilke side av konfliktlinjen de bor.

Vår internasjonale grunnlegger Eglantyne Jebb etablerte Save the Children da hun ga fiendens barn nødhjelp etter 1.verdenskrig, og vår egen grunnlegger Sigrid Helliesen Lund reddet jødiske barn fra tyskernes konsentrasjonsleirer.

Jeg håper den norske befolkningen skjønner at det ville vært svært problematisk for årets TV-aksjon som skal gå til å hjelpe barn rammet av krig og konflikt, å ta imot penger fra våpenindustrien.

Vi vurderer ikke enkeltbedrifter i våpenindustrien, hva de gjør og ikke gjør, eller hvilke land de eksporterer til eller ikke.

Vi styrer unna pengegaver fra hele våpenindustrien, både nasjonalt og internasjonalt, på prinsipielt grunnlag.