TØFFERE KLIMA? – Vi kan ikke skape en kultur og et offentlig rom der barn og unge vokser opp og tror at personhets og trusler er greit – fordi de ser at dette forekommer relativt konsekvensløst i fotballen, skriver Cato Haug. Bildet er fra Stavanger stadion i fjor høst.

Sånn kan vi ikke ha det i norsk fotball

Hetskulturen i fotballen er en ukultur vi må til livs.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

CATO HAUG, styreleder Norsk Toppfotball

Profilerte fotballedere må være innstilt på å tåle mer kritikk og press enn de aller fleste. Men når personhets og trusler blir en del av hverdagen, har vi et problem som ikke bare berører fotballen. Denne ukulturen må vi sette en stopper for.

En stor del av ansvaret hviler på oss i fotballedelsen. Men jeg ber om at supportere og breddeklubbene også blir med på arbeidet.

Fotballens grunnfilosofi er «Fair Play», to lag skal krige og slåss i 2 x 45 min på banen, men selv i denne «krigen» gjelder fair play – slik må det også være utenfor banen, med ledere.

Forstå meg rett; toppfotball handler om prestasjoner på høyeste nivå. For å oppnå disse må man diskutere, tåle kritikk og være endringsvillig. Som leder må man også tåle at supportere og journalister krever ens avgang når resultater uteblir.

Man må være ekstra tykkhudet når man leder en organisasjon som betyr mer for mange enn mye annet i livet. Derfor må alle som vil bli eliteledere i fotballen aksepterer at man utsetter seg for kritikk. Sterk kritikk, over tid.

Les også Rødt kort til rasismen Stabæk-spiss Mushaga Bakenga fortjener ros for sitt oppgjør med rasistisk hets i fotballen.

Men i det siste har vi sett at flere fotballedere blir møtt med grov personhets og trusler, og at nære familiemedlemmer trekkes inn i forhold som handler om prestasjoner og ledelse.

Sosiale medier florerer av eksempler på innlegg der fotballedere blir omtalt som «kreft», «svulst», «løgner», «pest» og «parasitt». På og rundt arenaer dukker de samme ordene opp på bannere.

I enkelte tilfeller grenser noen av innleggene og ytringene til drapstrusler. Rykter og usannheter om lederes privatliv brukes som maktmiddel for å kreve avgang.

Det er langt fra hva som er greit – i en hvilken som helst setting.

Det finnes spilleregler i fotballen, akkurat som i samfunnet for øvrig.

Fotballen er en demokratisk organisasjon i Norge – heldigvis – hvor medlemmene i klubben er eierne, og hvor makta ligger i årsmøtene. Mellom årsmøtene velges det et styre som igjen ansetter de som operativt skal drive klubben.

Denne organiseringen medfører at hvert enkelt medlem kan utøve sin makt ved å stemme for endringer på et årsmøte, ved å avsette styrer hvis man er misfornøyde, og ved å bidra til strategisk utvikling av klubben.

Medlemmene har også påvirkningskraft mellom årsmøtene, men da må denne kraften brukes på en måte som gagner saken, og hvor vanlige spilleregler for arbeidsliv og samfunnet generelt utøves, og ikke gjennom handlinger som ellers i samfunnet ville blitt stemplet som kriminelle.

Les også Norsk videodømming får svenskeslakt: – Fullstendig havari Det ble betent stemning på svensk TV da den norske fotballdømmingen anno 2023 var et tema.

Alle i fotballen fortjener gode ledere rundt seg. Fotballen skal være et godt sted å være, gi gode opplevelser, trygghet, men samtidig hevde seg i en stadig tøffere internasjonal konkurranse.

For å få til dette må vi ha gode nok ledere uavhengig av om vi snakker om tradisjonelle ledere, trenere eller dommere. Jeg er usikker på om den utviklingen vi nå ser bidrar til at vi i fortsettelsen klarer å både rekruttere, utvikle og beholde gode ledere.

Men den største bekymringen jeg har, er hvilke signaler hetskulturen sender fremtidige generasjoner unge fotballspillere.

Vi kan ikke skape en kultur og et offentlig rom der barn og unge vokser opp og tror at personhets og trusler er greit – fordi de ser at dette forekommer relativt konsekvensløst i fotballen.

Det er ikke greit når trenere, ledere og dommere i fotballen henges ut i media, på sosiale medier og med bannere på klubbhus og kamparrangement.

Det er ikke greit når det spres usannheter for å kvitte seg med ledere. Det er ikke greit at man selv etter at ledere har sluttet fortsetter skittkastingen. Og det er hverken greit, eller lovlig, å komme med trusler som tenderer til drapstrusler.

Sånn kan vi ikke ha det i fotballen. Vi i Norsk Toppfotball vil ta initiativ til en større dialog med klubbene om dette. Jeg håper supporter-Norge tar initiativ til en tilsvarende dialog internt i sine miljøer, gjerne sammen med oss.

Og jeg håper breddeklubber og ungdomstrenere rundt om i landet tar samtalen med sine spillere.

Og til alle dere som tar til nettet med personhets og sjikaner: Det finnes demokratiske prosesser der man kan benytte seg av sin stemme i fotballen.

Hetskulturen i fotballen er en ukultur vi må til livs.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 19 14 2 3 48 – 22 26 44 2 Viking 19 14 2 3 43 – 25 18 44 3 Tromsø 18 12 3 3 27 – 15 12 39 4 Molde 19 10 4 5 41 – 21 20 34 5 Brann 19 10 3 6 35 – 24 11 33 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Conference League-kvalifisering

Conference League-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk