Si nei, Karl Ove!

Hans Petter Sjøli Debattansvarlig og kommentator i VG. Utdannet historiker. Skriver hovedsakelig om norsk og nordisk politikk, men også om litteratur og musikk.

PRISVINNER: Karl Ove Knausgård får årets Leninpris. Ja, Leninpris.

Ja, det hadde vært fint om Karl Ove Knausgård trosset sine instinkter og sagt klart og tydelig nei takk til å motta 100.000 kroner i den sovjetrussiske diktatorens Lenins navn. Eller at han donerer pengene til den ukrainske motstandskampen.

Vår litterære verdensstjerne Karl Ove Knausgård får stadig nye priser og utmerkelser for sitt viktige, storslåtte og epokegjørende forfatterskap.

I går ble det kjent at han er årets mottager av en av de mest kontroversielle prisene han har fått, og kommer til å få – nemlig den svenske «Leninpriset».

Ja, Leninprisen.

Det hele og fulle navn på utmerkelsen er «Jan Myrdals stora pris – Leninpriset». Premien er 100.000 kroner, og ifølge prisutdeler Lasse Diding skal Knausgård ta imot prisen i den svenske feriebyen Varberg 11. november.

Men det bør han ikke gjøre.

Tillat meg å være moralistisk.

Å motta priser i Lenins navn er høyst problematisk, selvsagt. Sovjetstatens far var en blodtørstig tyrann – en hensynsløs revolusjonær med forakt for alt og alle som sto i hans vei for å opprette sin drømmestat, kalt «proletariatets diktatur».

KOMMUNISTLEDERE: Lenin fotografert i 1915, sammen med sine revolusjonære kamerater Trotskij og Kamenev, som begge senere ble henrettet av Lenins etterfølger Stalin. Førstnevnte med en ishakke.

I proletariatets, altså arbeiderklassens, navn, utnevnte Lenin seg selv til enehersker, og styrte den nyopprettede Sovjet-staten på brutalt og komplett kompromissløst vis, frem til han døde i 1924, og ble erstattet av den enda mer barbariske Stalin.

Lenin var en massemorder. Slike bør ikke få priser oppkalt etter seg. Skikkelige folk bør iallfall si nei takk om de blir tildelt dem.

Og så Jan Myrdal, da, som i 2009 opprettet nevnte Leninpris. Man bør heller ikke – og jeg er helt bevisst moralistisk her – motta priser i hans navn.

Jan Myrdal var det svenske ytterstevenstres mest notoriske bannerfører – fra 1960-tallet frem til sin død i 2020. Han var en særdeles produktiv forfatter og agitator og hadde stor påvirkning på norske ytrevenstremiljøer, ikke minst det som ble AKP (m-l), med den nåværende (omstridte) bloggeren Pål Steigan som en av frontfigurene.

Myrdals forfatterskap var mildt sagt mangslungent, og spesielt berømt ble han for de mange og svært uforsonlige angrepene på sine verdensberømte foreldre Alva og Gunnar Myrdal.

Vel så kjent, og beryktet, ble han for sine stadige lovprisninger av kommunistiske voldsherskere som Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot og Enver Hoxha. Han støttet også det kinesiske kommunistpartiets nedslakting av protesterende studenter på Den himmelske freds plass i 1989

Han nektet å ta avstand fra sine antihumanistiske svermerier helt frem til sin død; heller fortsatte han i kjent stil med stadige angrep på den sett med Myrdals stålgrå kommunistbriller egentlige fienden – det liberale demokratiet.

PRISOPPRETTER: Den nå avdøde svenske kommunisten og rabaldermakeren Jan Myrdal, her fra 2019.

Knausgård skal altså motta en pris i både Lenins og Myrdals navn, attpåtil utdelt av Myrdals gamle «polare» Lasse Diding, en steinrik hotelldirektør og ytrevenstre-agitator – kjent for mange nordmenn for sitt Hotell Gästis i Varberg, med det (høyst) spesielle badeanlegget i hotellets kjeller, modellert etter Lenins påståtte favorittbad i St. Petersburg, byen som lenge het Leningrad.

Det er altså dette absurdgalleriet Knausgård blir en del av om han stiller i Varberg og bukker stolt og beæret over tildelingen.

Så, hva gjør du, gode Karl Ove? Følger du dine (for å være litt frekk) kontrære og kranglevorne instinkter og nekter å bøye av for krasse pekefingre fra (blant andre) pertentlige «mainstream media»-typer som undertegnede?

Følger du linjen fra din støtte til den østerrikske forfatteren og nobelprisvinneren Peter Handke, som aktivt tok side med den serbiske diktatoren og folkemorderen Slobodan Milosevic i de blodige konfliktene på Balkan på 1990-tallet – en støtte som i beste fall var preget av en dyp uvilje mot å delta i klagerop, nærmest uansett hva de baseres på?

Eller (håper jeg) – gjør du det motsatte og sier: Nei, dette groteske tøyset kan jeg fan ikke være med på.

Spørsmålstegn.

PS! Myrdals Leninpris er inspirert av Lenin-fredsprisen som ble utdelt i Sovjetunionen fra Stalins dager og frem til kommunistimperiets fall i 1990/91, som en slags motvekt mot den vestlige og «borgerlige» Nobels fredspris. Uten at det er så veldig formildende.

