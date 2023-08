RINGVIRKNINGER: – De lokale bedriftene bidrar med så mye mer til samfunnet enn til egen bunnlinje. Ikke bare sørger de for overskudd og arbeidsplasser. De bidrar til å bygge levende lokalsamfunn, skriver NHO-toppene.

Lokalsamfunn bygges ikke med røde bunnlinjer

I en mer uforutsigbar verden blir det nære og lokale enda viktigere enn før. Da trenger vi også lokalpolitikere som vil gå til valg på en ja-holdning til bedriftene.

OLE ERIK ALMLID, administrerende direktør i NHO

VEGARD EINAN, regiondirektør NHO Viken Oslo

Vi beveger oss inn i en valgkamp hvor lokalpolitikerne skal reise rundt for å konkurrere om velgernes gunst.

Uansett hvilken merkelapp man henger på velgerne, er det fleste opptatt av de samme tingene. Det være seg om man bor i by eller bygd, om man er ung eller gammel eller om man jobber i privat eller offentlig sektor.

Fellesnevneren for de er at de er opptatt av å ha en jobb å gå til, at vi har levende lokalsamfunn og at kommunen klarer å levere et godt velferd- og tjenestetilbud til innbyggerne.

For å lykkes med det trenger vi imidlertid å sikre et næringsliv som kan tilrettelegge. Selv om kommunene er en viktig tjenesteleverandør, klarer ikke kommunene alene å løse de store utfordringene vi har foran oss.

For fremtidsutsiktene er slik at vi skal håndtere en eldre befolkning og vi må kutte utslippene, samtidig som vi skal skape enda flere arbeidsplasser.

Da kommer våre politikere til å trenge drahjelp fra de lokale bedriftene som kan sørge for aktivitet, og at velferdssamfunnet vi alle nyter godt av har en grunnmur å stå på.

RINGVIRKNINGER: – De lokale bedriftene bidrar med så mye mer til samfunnet enn til egen bunnlinje. Ikke bare sørger de for overskudd og arbeidsplasser. De bidrar til å bygge levende lokalsamfunn, skriver Ole Erik Almlid og Vegard Einan.

Opinion har på oppdrag fra NHO spurt bedriftsledere om hva de synes om lokalpolitikernes innsats innenfor ulike områder og hvordan dette påvirker bedriftene.

Om lag 600 beslutningstagere i store og små virksomheter, både i offentlig og privat sektor, er intervjuet for å høre om hva som er utslagsgivende når de skal legge inn stemmeseddelen i september.

Bedriftsundersøkelsen illustrerer tydelig for oss hva som er viktig for bedriftene. Spesielt trekker våre medlemsbedrifter frem det høye nivået på gebyrer, avgifter og lang saksbehandlingstid som en utfordring.

På toppen at dette kommer eiendomsskatten, manglende prioritering av samferdselssektoren, arealplanleggingen og kommunenes innkjøp av varer og tjenester fra lokale leverandører.

Våre lokalpolitikere som representerer i kommunestyrene rundt omkring i landet har med andre ord fremdeles et rom for forbedring når det kommer til å gi bedriftene de vilkårene de trenger.

I mange tilfeller går saksbehandlingen går for sakte og den totale skatte- og avgiftsbelastningen oppleves av mange næringsdrivende som altfor høy.

Det er viktig å understreke at mange av våre folkevalgte gjør en god jobb for sine innbyggere. Men innbyggerne trenger også at næringslivet har rammebetingelser som de kan leve av.

Her har kommunene mye å hente på å vinne i konkurransen om å tiltrekke seg lokalt næringsliv.

De lokale bedriftene bidrar med så mye mer til samfunnet enn til egen bunnlinje. Ikke bare sørger de for overskudd og arbeidsplasser. De bidrar til å bygge levende lokalsamfunn.

Lokalsamfunn med et aktivt kulturtilbud, de skaper aktivitet, de lager sosiale møteplasser og er en arena for å bygge fellesskap.

Gode og stabile betingelser rundt saksbehandling, gebyrer og skatt er særlig viktig for de små, lokaleide bedriftene. De representerer limet i lokalsamfunnet.

De gir lokale arbeidsplasser, lokale lærlingplasser og sikrer bosetning og eksistensen til skoler, idrettslag og butikker. Derfor er hele storsamfunnet avhengig av at gode og stabile rammevilkår ligger i bunn.

Et eksempel som understreker betydningen av dette er blant annet Møller Medvind. Innenfor Møller-systemet sørger de for faste arbeidsplasser til mange som ellers ville falt utenfor arbeidslivet.

I dag er de 50 medarbeidere, som jobber med ulike oppgaver innen lakkforsegling, bilpleie og å klargjøre biler for salg på Alnabru. 50 mennesker som har fått en jobb å gå til.

Det er bra for inkludering, det er bra for det enkelte, og det er bra for samfunnet.

Det forteller oss at næringslivet har en vilje til å støtte opp om det som skjer i samfunnet rundt seg. Men dersom de ser røde tall vil også det raskt merkes i fotballklubben, i korpset og for frivilligheten som er avhengig av at lokalt næringsliv stiller opp.

Det må våre folkevalgte huske når de skal kjempe om velgernes gunst.