FIRE ÅR SIDEN TERROREN: – Stiftelsen 10. august, etablert av Al Noor-moskeen, arbeider for å bygge en trygg og inkluderende læringsarena. I denne arenaen kan vi øke ungdommers demokratiske beredskap og deres kompetanse til å møte og leve med kulturell forskjellighet, skriver kronikkforfatterne.

Veien fra det vonde til dialog

Hvert år markerer vi 22. juli og 25. juni, vonde datoer som minner oss om terrorens og hatets realitet. I dag er det 10. august, dagen i 2019 da Johanne ble drept og Al Noor-moskeen i Bærum ble angrepet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

HAWA MUUSE,

LISE BENEDICTE GRUNG,

ATTA MOHAMMED,

HENRIK SYSE, Stiftelsen 10. august

Målet er å minnes, men like mye å være fremoverskuende slik at kommende generasjoner ikke trenger å minnes flere slike vonde datoer. Hvordan lærer vi av det som har hendt, og hvordan bidrar vi til å forebygge og dempe det hatet og sinnet som forårsaker slik terror – og den vonde frykten som følger i terrorens kjølvann?

Farene rundt oss er mange, kanskje fremst blant dem et mørkt og uoversiktlig internett der hat, sinne og konspirasjonsteorier florerer, og der mottagelige sinn kan bli ledet inn i de vondeste irrganger.

Svaret vårt må være åpne rom der uenighet ikke er farlig, der vi kan være nysgjerrige og søkende og samtidig nær hverandre, der det er rom for romslighet og tilgivelse, og der respekt sitter i veggene. Jo lenger vi beveger oss fra hverandre og jo mer skråsikre vi blir, desto mer øker mistenksomheten og med det også fiendskapet som kan skape hat og frykt – og i noen tilfeller terror.

ULIKHETSFELLESSKAP: – Hver gang vi blir utsatt for terror og hat, settes disse viktige verdiene i fare, og hele vårt demokrati og vår norske rettsstat trues, skriver kronikkforfatterne, her representert ved Henrik Syse.

Al Noor-moskeen i Bærum uttrykte etter terrorangrepet i 2019 et ønske å skape et slikt åpent rom – et fysisk rom for fellesskap og åpenhet. I moskeen, i den samme bygningen som ble angrepet, åpnet vi derfor i fjor et minne- og læringssenter.

Dialog mellom moskeen, lokalmiljøet og den sterkest berørte familien har vært viktig. Dette skal være et godt, trygt og fremoverskuende rom for alle som besøker det.

Ikke minst håper vi at skoleklasser vil oppleve det som et sted der man kan lære om hvordan vi forebygger og møter utenforskap og ekstremisme, og hvordan vi samtidig møter hverandre med respekt.

Målet er å minnes uten å skape sinne eller frykt, gi innsikt til å handle i nærmiljøet og å se fremover uten å splitte. Senteret samarbeider godt og tett med – og ønsker å utfylle innsatsen til – Utøya, 22. juli-senteret, HL-senteret og andre viktige miljøer i Norge som lærer oss om ekstremisme og om krigens og terrorens realitet og konsekvenser.

Målet er altså å skape et godt rom på tvers av politiske og religiøse skillelinjer, gjennom nært samarbeid med ressurspersoner. Dersom det finnes slike rom i samfunnet, er det vår tese at manges behov for å utforske miljøer preget av sinne, hat og ekstreme holdninger, vil bli mindre.

Les også Til våre falne kamerater Ikke et minutts stillhet, men et helt liv i kamp.

Balansegangene er mange og krevende. På den ene siden skal alle få være seg selv, få ivareta sin identitet og få føle tilhørighet til egen tro og tradisjon. Ingen skal tvinges inn i et fellesskap der de ikke kan få være seg selv eller mene noe som andre reagerer på.

På den andre siden trenger vi steder der vi møter hverandre, aksepterer hverandre, lærer av hverandre og omtaler hverandre med respekt. Mange hendelser den senere tiden har minnet oss om hvor vanskelig slik samhandling kan være, fra strid om håndhilsning til dramatiske hendelser der man brenner menneskers hellige skrifter.

Det finnes ingen enkle løsninger. Men det finnes likevel mye vi alle kan gjøre. Utgangspunktet må være at vi klarer å akseptere ulikhet, og at vi slår vakt om friheten til å tro og til å leve ut egen identitet innenfor en ramme der menneskers forskjellighet og integritet respekteres og møtes med fredelig dialog.

Hver gang vi blir utsatt for terror og hat, settes disse verdiene i fare, og hele vårt demokrati og vår norske rettsstat trues.

Det er derfor Stiftelsen 10. august, etablert av Al Noor-moskeen, en livssynsnøytral stiftelse med medarbeidere fra flere tros- og livssynsretninger, arbeider for å bygge en trygg og inkluderende læringsarena.

I denne arenaen kan vi øke ungdommers demokratiske beredskap og deres kompetanse til å møte og leve med kulturell forskjellighet.

TRYGGE RAMMER: – Et av de viktigste elementene i selve minne- og læringssenteret er den fysiske dialogsirkelen, der det skal være lett å komme til orde i trygg dialog, skriver kronikkforfatterne.

Et av de viktigste elementene i selve minne- og læringssenteret er den fysiske dialogsirkelen, der det skal være lett å komme til orde i trygg dialog, med åpenhet, kritisk sans og tanken om trygge og fredelige uenighetsfellesskap som bærende ideer.

Sirkelen befinner seg rett ved siden av en utstilling som omtaler den vonde hendelsen for fire år siden. Vegg i vegg ligger selve moskeen som ble angrepet.

Ansvaret for denne dialogen tilhører imidlertid ikke bare minnestiftelser eller utplukkede institusjoner. Det norske demokratiet må beskyttes av oss alle.

På tvers av skillelinjer må vi dyrke fredelig dialog. Uten stengsler må vi gi unge mennesker en reell opplevelse av tilhørighet og verdi. Hvert menneskes iboende verdighet må vernes og beskyttes mot hat og stigmatisering.

Vi har alle viktige roller å spille i dette arbeidet. Og vi må ikke sove i timen – eller bare «sove bort sommernatten» ... Men vi kan gjerne diskutere oss gjennom sommernatten og langt inn i høsten og vinteren: lyttende, lærende og med gjensidig respekt.