Hva gjør vi når maskinene diskriminerer?

Forskning har vist hvordan KI diskriminerer jobbsøkere med minoritetsbakgrunn og hvordan minoritetsbefolkningen flere steder overvåkes i langt større grad enn majoritetsbefolkningen.

ROBERT NYHEIM JOMISKO, doktorgrad i tverrfaglige kulturstudier, Senter for interseksjonalitet

Det er ingen tvil om at kunstig intelligens (KI) endrer hvordan vi lever, tenker og jobber. Jeg for min del er i mindre grad bekymret for at algoritmer skal erstatte meg, eller at ChatGPT skal gjøre det enklere for elever å jukse. Det som bekymrer meg mer, er hvordan teknologien får forbli lovløs.

Innen forskning har det lenge vært et mål å utvikle maskiner som er i stand til å etterligne menneskelig tenkning. Naivt eller ikke, så har forskningens ambisjon gjerne vært å gi mennesker bedre liv gjennom KI.

Teknologien er imidlertid langt fra nøytral. Den bygger på data farget av fordommer, preferanser og stereotypier. Med KI tas diskriminering til nye høyder. Diskriminering i metaverset er annerledes enn diskriminering på utesteder fordi den er langt mer subtil, og av den grunn vanskeligere å beskytte seg mot.

Nærmest som barn som lærer gjennom imitasjon av voksne, observerer og analyserer maskinene oss. De speiler seg i våre normer og holdninger. Deretter systematiseres opplysningene og veves inn i samfunnsstrukturer på måter som er vanskelig å oppdage.

Amazon var tidlig ute med å bruke KI til å rekruttere nye ansatte. Problemet var bare at algoritmene tok utgangspunkt i selskapets tidligere ansettelser, som i all hovedsak var menn. Som en konsekvens ble kvinnelige søkere utsatt for ansettelsesdiskriminering. Forhold som dette tar tid å oppdage. Likevel er tilfellet langt fra enestående.

At tek-giganter tar i bruk algoritmer som systematisk diskriminerer minoritetsgrupper, har blitt avdekket flere ganger. Noen grupper nektes tilgang til kommersielle tjenester og opplever prisdiskriminering, mens andre gis ikke adgang til lån eller forsikringer.

Flere norske banker drar nytte av maskinlæring for å behandle lånesøknader. En undersøkelse foretatt av The Markup viser at sannsynligheten for at svarte amerikanere får avslag på lånesøknader behandlet av algoritmer, er 80 prosent høyere enn for hvite. Kanskje finnes lignende tilfeller i Norge. Det er tross alt bare to år siden Bulder Bank nektet lån til ikke-nordiske kunder.

Det hjelper heller ikke at dataene ikke er representative for befolkningen som helhet. Med utgangspunkt i datasett som ikke tar hensyn til mangfold, skapes store skjevheter. Dagens algoritmer er i stand til å tilegne seg kunnskap gjennom egne opplevelser og løse problemer uten instrukser fra mennesker.

Dette faller ikke alltid heldig ut.

Et klassisk eksempel er KI-chatboten Tay, som ble rasistisk etter å ha kommunisert med Twitter-brukere i under ett døgn. Hvordan hadde det skjedd? Jo, algoritmene var blitt fôret med opplysninger gjennomsyret av fordommer. Og det var disse Tay brukte for å formulere intelligente svar.

Når selv Samuel Altman, administrerende direktør i OpenAI, er bekymret for hvordan algoritmene utvikler seg, bør varsellampene blinke. Ikke desto mindre er det et tankekors at Microsoft nylig valgte å legge ned avdelingen som arbeider med KI og etikk. Dette er de ikke alene om. Meta og Twitter har gjort nøyaktig det samme.

Hvem sørger for at alt går riktig for seg? Hvordan kan jeg, brun mann (41), føle meg trygg på at jeg ikke utsettes for diskriminering? Jeg har ikke innsyn i hvordan algoritmene er programmert eller hvordan tek-gigantene vektlegger etiske hensyn.

Algoritmene er ikke transparente. Datasettene er langt fra representative. Samtidig mangler vi tilstrekkelig lovgivning for å regulere algoritmene.

Verken GDPR eller EUs forslag til regulering av KI ivaretar diskrimineringshensyn på en tilfredsstillende måte. Når selv rasismeparagrafen har vist seg uegnet til å bekjempe hatefulle ytringer, hvordan vil det da gå med diskriminering i uregulerte rom?

