RUSS: Russetiden starter for mange i midten av april, og er ferdig på 17. mai.

Her har vi flyttet russetiden!

For mange er russetiden i gang, mer her i Tromsø starter vi ikke før 1. juni.

REBEKKA PETTERSEN (18), russepresident på Kvaløya videregående skole

I Tromsø har vi valgt å flytte russetiden fra 1. juni til 18. juni. Dette er fordi de aller fleste eksamener er ferdig til juni, og det bare står noen få eksamener igjen.

Tidligere denne uken skrev Elisabeth Hekneby at hun mener at russetiden bør flyttes, og at de avsluttende vurderingene la en stor demper på hennes feiring i fjor.

Russetiden starter for de fleste rett før den store innspurten til eksamen, og slutter etter at eksamenene har vært.

Det vil si at eksamensresultatene i stor grad blir påvirket av russetiden. Og som vi vet er eksamen den viktigste vurderingen etter 13 års skolegang.

RUSSEPRESIDENT: Flyttingen av russetiden vil inkludere flere, mener russepresident Rebekka Pettersen.

Russetiden i Tromsø ble flyttet i fjor, noe som gjorde at de fleste stemte for at de ville ha russetiden i juni også nå i år.

Likevel beholder vi tradisjonen med russ i gatene på 17. mai. Vi tar på oss klærne og går i tog, men venter med den store feiringen til 1. juni.

I Nord-Norge spiller også været en viktig rolle. Vi vil ha feiring i skinnende sol og varme, ikke i snøstorm og på glatte veier.

Vi tror også at ved å flytte russetiden til etter de fleste eksamener, vil man også klare å inkludere flere, da mange velger bort russefeiringen for å fokusere på eksamen.

Russetiden er en feiring alle har gledet seg til siden vi var små. Dette er tross alt en feiring av 13 års skolegang!

Men med å ha den i eksamenstiden vil man ikke få en skikkelig feiring.

