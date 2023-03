Leder

Viktig havavtale i havn

NÆR ANTARKTIS: Sjøfugl flyr over havet på vei mot Kerguelen-øyene 23. desember 2022.

Natt til søndag, norsk tid, ble et stort flertall av FNs medlemsland enige om en avtaletekst for å beskytte livet i havet. Det er både gledelig og historisk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Arbeidet med å utarbeide en internasjonal avtaletekst for verdenshavene har tatt mange år. De siste dagene har det vært jobbet på spreng i FNs hovedkvarter i New York for å oppnå enighet. Det var lettelse og applaus da konferanseleder Rena Lee kunngjorde at skipet har nådd havn.

Det krevende arbeidet med å bli enig om en tekst er avsluttet. Men det er viktig å minne om at avtalen først trer i kraft når den er blitt formelt godkjent og undertegnet av et tilstrekkelig antall land.

I MÅL: Rena Lee fra Singapore har ledet FN-konferansen som har laget en avtaletekst.

Avtaleteksten omhandler de store havområdene som er utenfor kyststatenes jurisdiksjon. Det utgjør to tredjedeler av verdenshavene.

I dag utgjør klimaendringer, overfiske og forurensning alvorlige trusler for livet i havet. Avtalen vil gjøre det mulig å opprette marine verneområder og innføre forvaltningstiltak i internasjonale farvann. Avtalen vil, når det er ratifisert i medlemslandene, gi langt bedre mulighet til å beskytte arter og økosystemer.

I Montreal-avtalen om naturmangfold, som ble vedtatt i desember, er målsettingen å verne minst 30 prosent av land og hav innen 2030. Det er avgjørende viktig å få en traktat for havene på plass for å kunne nå dette ambisiøse målet.

KORALLREV: En sjøskilpadde svømmer over korallene utenfor kysten av Queensland i Australia.

Norge har spilt en aktiv rolle i forhandlingene. Utenriksminister Anniken Huitfeldt sier avtalen styrker internasjonal miljøforvaltning, og er i tråd med Norges interesser. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sier at verdenshavene endelig har fått sin miljøavtale. Han kaller det et stort og viktig gjennombrudd.

Det er utvilsomt historisk at verdens land for første gang går sammen om å verne og forvalte internasjonale havområder. Det er i alles interesse å beskytte biomangfoldet i havet. Det samme er bærekraftig forvaltning. Livet er i havet er under hardt press. Verden må handle raskt, ikke minst av hensyn til fremtidige generasjoner.

Nattens nyhet fra FN er også svært gledelig av en annen grunn. Det viser at det faktisk fortsatt er mulig, i en politisk splittet verden, å oppnå enighet om en global miljøavtale som også styrker havretten. Noen utfordringer er så store at forpliktende globalt samarbeid er eneste løsning.

Dette var VGs lederartikkel mandag 6. mars 2023

