KRITISK: – Seier du noko kritisk mot transbevegelsen blir du kalla transfob. Mange lar vera å seie noko på grunn av frykt for «mobben», skriver Gunhild Haustveit i VGs kronikkserie for unge «25 under 25». Foto: Privat / Pa Photos

Debatt

«25 under 25»: − J.K. Rowling er ingen transfob!

Me må kunne snakke om transpersonar og kva rettighetar dei har og burde ha på ein god måte. Me kan ikkje berre slenge transfob etter alle som stiller spørsmål.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

GUNHILD HAUSTVEIT (25), Harry Potter-fan

Det er flott at me som samfunn har komme så langt at me aksepterer transpersonar. Det er flott at folk kan leve som dei vil, og ikkje bli hata for det. Eg veit at det fortsatt er mange transpersonar som opplever diskriminering, og eg vil ikkje forsvare det.

På enkelte områder har aksepten for transpersonar gått for langt, og dette er nesten umogeleg å ta opp.

Seier du noko kritisk mot transbevegelsen blir du kalla transfob. Mange lar vera å seie noko på grunn av frykt for «mobben».

Bakgrunn: Dette er J.K. Rowling-kontroversen

«25 under 25»: «25 under 25» er en serie kronikker og debattinnlegg skrevet av unge under 25. Er du under 25, og ønsker å bidra? Send debattinnlegget ditt til 25under25@vg.no. Mer informasjon finner du her. Vis mer

Eg begynte å interessere meg for denne saka i fjor. Det begynte med at J.K. Rowling fekk mykje kritikk for å uttale seg om transpersonar.

Ein av dei første «transfobiske» tinga ho gjorde var å støtte Maya Forstater. Forstater mista jobben sin for ha sagt noko som angiveleg var transfobisk.

Det er ikkje greit at folk mister jobben for det dei seier.

Ytringsfridom er noko av det viktigaste me har.

No er det fleire bibliotek i Noreg som ikkje lenger vil promotere Harry Potter-bøkene på grunn av det Rowling seier.

Eg har lest innlegget hennar og har konkludert med at ho ikkje er transfob. Ho vil berre diskutere nokre problem med overdriven aksept for transpersonar.

Ho tar i hovudsak opp to problem; garderobar og tenåringsjenter som blir trans.

I HARDT VÆR: – J.K Rowling vil berre diskutere nokre problem med overdriven aksept for transpersonar, skriver kronikkforfatteren. Foto: JUSTIN TALLIS / AFP

Du kan skifte juridisk kjønn utan å begynne med behandling (hormon og kirurgi). Om det får folk til å føle seg betre, så er det supert!

Problemet er berre at om ein mann skifter juridisk kjønn til kvinne, skal vedkomande da få bruke damegarderoben?

Eg ser ikkje korleis dette har blitt ein diskusjon ein gong. Transkvinner går ikkje inn for å gjere andre kvinner ukomfortable, eg trur ikkje dei vil dusje der.

Men å seie at biologiske menn kan dusje i damegarderoben er eit fint smotthol for ekle menn. Me kan ikkje la transaktivismen gå så langt at me ikkje lenger beskytter kvinner.

les også Internt bråk etter J.K. Rowlings transkommentar

Den andre grunnen er meir alvorlig. For å få poenget mitt tydleg fram må eg først forklare kva kjønnsidentitetsforstyrring er.

Typisk vil dette begynne i tidlig barndom, 2-4 år gamle born vil ikkje lenger vera sitt biologiske kjønn, men det motsatte kjønn. Dei fleste som opplever dette er gutar, og dei fleste veks det av seg.

Dei blir komfortable med sitt biologiske kjønn.

Dette er eit godt kjent fenomen.

Dei siste åra har mengden tenåringsjenter som meiner dei er trans auka veldig. Dette er jenter som ikkje har hatt noko tidligare symptom på kjønnsidentitetsforstyrring, og ofte har store psykiske problem.

les også Slik skriver du kronikk eller innlegg til «25 under 25» i VG!

Det er heile vennegjengar der alle finner ut at dei er trans samtidig. Dei siste åra har det vore ein 4000 prosent auking i born som vil skifte kjønn.

Dette må me snakke om.

Det er fleire saker om folk som begynner på testoseron og angrer, og sidan trenden er ganske ny kjem det truleg fleire i løpet av dei neste åra.

Me må kunne snakke om den psykiske helsa til tenåringsjenter utan å bli kalla transfobar. Endringane som blir gjort ved å begynne på testosteron er irreversible.

les også «25 under 25»: La oss snakke om sex!

I Noreg treng du ein diagnose for å få hormonbehandling, slik er det ikkje i USA.

Der kan du diagnostisere deg sjølv og kreve behandling. Me må vera heilt sikre på at det er riktig valg før me gir folk hormoner.

Dette er ein debatt me må tørre å ha.

Kor skal grensene gå for transpersonar?