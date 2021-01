Leder

Dette kan slå tilbake på dem selv

FIKK FLERTALL: Frp-leder Siv Jensen fikk flertall for sitt forslag om å fjerne den nasjonale skjenkestoppen som ble innført på nyåret. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Trondheim, Kristiansand og Bergen åpner kranene etter at Siv Jensen fikk med seg opposisjonen på å skrote regjeringens skjenkestopp.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det overrasket mange da opposisjonen for første gang i pandemien overkjørte regjeringen på smittevern. Den nasjonale skjenkestoppen som Erna Solberg innledet det nye året med, er ikke mer.

Tromsø, Arendal, Sandefjord, Moss, Hammerfest og Sør-Varanger har sagt de åpner kranene, ifølge NTB. Listen utvides.

Vi er ikke sikre på om Siv Jensen skjønte helt hva dette ville føre til da hun la frem forslaget i Stortinget. Noen av kommunene som skal servere alkohol igjen, har ikke lite smitte.

I Moss er smitten såpass høy at byen kan plasseres i det FHI kaller risikonivå 3, kalt «økende spredning» med risiko for at den kan akselerere. I Finnmark og Troms går smitten opp, som eneste region i landet.

ÅPNER SKJENKINGEN: Før jul var det tillatt med skjenking frem til midnatt i Norge, med unntak av kommuner med strengere, lokale regler. Foto: Fredrik Solstad

les også Siv Jensen ut mot regjeringens vaksinestrategi: – Få ut fingeren

Så er det neppe den helt store forskjellen på åpne denne helgen, fremfor å vente en uke til eller to, som regjeringen signaliserte. Vi synes det er smart med lokale tiltak mot corona. Det er for inngripende å stenge ned kommuner uten smitte.

Samtidig fremstår det som ren en markeringssak når opposisjonen går i brudd for å fremskynde skjenkingen noen få dager.

Det at det politiske Norge i det store og hele har stilt seg bak råd og regler under pandemien, har vært viktig for oppslutningen. Vi har sluppet politisering av tiltak som munnbind. Det har vi sett i andre land, og det gjør det vanskeligere å få hele folket til å følge råd.

Selv om det er regjeringen og deres fagfolk som tar seg av smittevernet, har selvsagt opposisjonen rett til å komme med sine forslag.

Smittevern er imidlertid et dårlig felt å ri kjepphestene sine på. Om særinteresser får dominere, går det på bekostning av fellesskapet. Og heldigvis har ikke norske politikere brukt coronapandemien i særlig grad til å kaste kjøttbein til sin velgerskare.

les også Siv Jensen etter nasjonal skjenkestopp: – Høie går altfor langt

Før nå. Om smitten øker, slår dette tilbake på opposisjonen, som spiller høyt for å gi regjeringen en smekk.

Men mer interessant enn hvorvidt det skal skjenkes eller ei, er hva stortingsregjereriet åpner for.

Vil vi i valgåret se en opposisjon som overkjører flere av regjeringens smittevernråd?

Opposisjonen på Stortinget har et ansvar for hvordan det går med pandemien. Vi forutsetter at de evner å se helheten. Og vi forventer at de kommunene som får mye smitte, tar grep og innfører strengere tiltak lokalt.

Om ikke vil fagfolkenes samstemte råd dessverre bli nye, strenge tiltak som vil gjelde hele nasjonen.